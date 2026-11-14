TCL 85T8D al minimo storico: 85 pollici e 144Hz a 881€

Portare a casa un televisore da 85 pollici senza mettere mano a cifre da capogiro, fino a poco tempo fa, sembrava un’impresa riservata a pochi. Oggi invece TCL 85T8D scende su Amazon a 881€ e tocca il suo minimo storico, con un taglio deciso rispetto al prezzo di listino di 1.499,90€. Si tratta di uno smart TV di grande formato che mette insieme la tecnologia QD Mini LED, una frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz e una dotazione pensata tanto per i film in salotto quanto per le lunghe sessioni di gioco.

Lo sconto applicato è del 41%, che tradotto in soldoni significa oltre 600€ risparmiati. Una differenza che pesa parecchio, soprattutto su un modello di queste dimensioni, e che rende l’offerta di TCL 85T8D particolarmente interessante per chi desidera una diagonale così ampia senza dover affrontare i costi di un pannello OLED equivalente.

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Immagine 4K e retroilluminazione a 192 zone

Il cuore del televisore è un pannello LCD VA da 85 pollici con risoluzione 4K, ovvero 3840 x 2160 pixel. La retroilluminazione QD Mini LED di tipo FALD è suddivisa in 192 zone e riesce a raggiungere una luminosità di picco di 1100 nits, un valore che consente di gestire bene anche le stanze più illuminate. Il filtro Quantum Dot lavora sulla resa dei colori, che risulta ampia e precisa, mentre il contrasto di 6000:1 valorizza sia le sequenze scure sia quelle più brillanti grazie all’algoritmo Dynamic Light.

Non manca nemmeno il supporto ai principali formati HDR. Il modello è compatibile con HDR10+ e Dolby Vision IQ, due standard che completano il quadro e permettono al pannelQD Mini LED di esprimersi al meglio con i contenuti più curati delle piattaforme in streaming.

144Hz nativi, una rarità su questa diagonale

La vera particolarità di questo televisore sta però nel refresh rate nativo a 144Hz, una caratteristica che si incontra di rado su schermi così grandi e che lo rende adatto al gaming competitivo. A questa frequenza il TV mostra un nuovo fotogramma ogni 6,94 millisecondi, con una fluidità decisamente superiore rispetto ai classici pannelli a 60Hz. Un vantaggio concreto per chi gioca su Xbox Series X/S o PS5.

Tutto ruota attorno al comparto Game Master, che comprende la porta HDMI 2.1 con ALLM, il supporto a 144Hz VRR insieme a FreeSync Premium, la modalità 288Hz Game Accelerator e una Game Bar TCL dedicata da cui gestire le impostazioni durante le partite. Un pacchetto piuttosto completo per chi vuole sfruttare il gaming su console senza compromessi sulla dimensione dello schermo.

Audio Onkyo, Google TV e disponibilità

Sul fronte sonoro TCL si affida a un sistema firmato Onkyo da 50W in configurazione 2.1 canali, con supporto Dolby Atmos. Il software è invece affidato a Google TV, che garantisce l’accesso a tutte le principali app di streaming. A questo si aggiunge la compatibilità con Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 e Google Cast, così da poter controllare il televisore con la voce o inviare contenuti direttamente dallo smartphone.

Tornando al prezzo, il listino ufficiale di TCL 85T8D resta fissato a 1.499,90€, mentre su Amazon il televisore si porta a casa a 881€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello. La disponibilità è confermata e include il reso gratuito, ma considerando la portata dello sconto le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Fonte: TecnoAndroid