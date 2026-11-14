Roborock Saros 10R a 499,99€: mille euro in meno su Amazon

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Roborock Saros 10R crolla su Amazon a 499,99€, contro un prezzo di listino di 1.499,99€. Lo sconto sfiora il 67% e si traduce in mille euro in meno rispetto al lancio, una cifra che non capita spesso di vedere. Parliamo poi di uno dei modelli più innovativi usciti nel 2025, noto soprattutto per il suo telaio capace di sollevarsi da solo e superare ostacoli che per la concorrenza restano insormontabili. Con il Black Friday ormai alle porte, il colosso dell’ecommerce ha deciso di giocare d’anticipo con un ribasso decisamente aggressivo, che merita uno sguardo più da vicino prima che le scorte si esauriscano.

Roborock Saros 10R, il robot che si adatta alla casa

Con appena 7,98 cm di altezza, Roborock Saros 10R è il modello più sottile mai realizzato dall’azienda. Un profilo così basso gli consente di infilarsi sotto mobili dove altri dispositivi semplicemente non arrivano. La vera novità però è il telaio AdaptiLift, una tecnologia presentata come la prima del suo genere nel settore. Il robot può sollevare l’intero corpo oppure regolare in modo indipendente la metà anteriore, quella posteriore, il lato sinistro o il destro. Così riesce a superare soglie fino a 4 cm e ad affrontare senza difficoltà le gambe dei mobili a forma di U.

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Sul fronte della pulizia la potenza di aspirazione HyperForce da 22.000 Pa si colloca ai vertici della categoria e garantisce un lavoro profondo su parquet, piastrelle e tappeti. Il sistema antigroviglio con spazzola DuoDivide spinge peli e capelli direttamente verso il contenitore, eliminando di fatto il rischio che si arrotolino attorno ai rulli. Per orientarsi l’apparecchio sfrutta la navigazione 3D ToF Lidar con sensore QVGA a 21.600 punti, in grado di riconoscere oltre 100 tipologie di oggetti.

Non mancano altri dettagli molto apprezzati da chi lo utilizza. C’è un assistente vocale integrato che si attiva pronunciando “hello rocky”, mentre la tecnologia FlexiArm Riser si occupa di bordi e angoli. I sensori Top Contact servono invece a evitare graffi sulle superfici più delicate e durante il lavaggio la rumorosità resta entro i 55 dB, un valore piuttosto contenuto.

A completare il quadro ci pensa la stazione Dock 4.0, che provvede allo svuotamento automatico della polvere, al lavaggio dei moci e alla loro asciugatura ad aria calda. È presente anche un dispenser automatico di detergente da 590 ml che toglie qualsiasi pensiero sulle giuste proporzioni. Il risultato è un sistema di pulizia completo, pensato per chi non vuole scendere a compromessi nella gestione quotidiana della casa.

Saros 10R da 1.499,99€ a 499,99€, l’occasione prima del Black Friday

Al debutto il prezzo di listino di Saros 10R era fissato a 1.499,99€, una cifra in linea con il posizionamento premium del prodotto. Oggi su Amazon.it il robot si trova a 499,99€, con uno sconto vicino al 67% e un risparmio concreto di mille euro rispetto al costo originale.

Fonte: TecnoAndroid