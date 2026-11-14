ho. Mobile, 100GB a 5,95 euro in arrivo ma solo con portabilità

Chi sta valutando un cambio di operatore potrebbe presto ritrovare una proposta già vista, perché ho. Mobile si prepara a riportare in vetrina l’offerta ho. 5,95 100GB a 5,95 euro al mese. Secondo indiscrezioni non ancora ufficializzate dall’operatore, la promozione tornerà attivabile da lunedì 9 novembre 2026, con una differenza importante rispetto al passato. Stavolta sarà riservata soltanto ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del numero da qualsiasi operatore nazionale, sia online sia nei punti vendita, fino al 4 dicembre 2026 salvo cambiamenti.

Non si tratta di una novità assoluta. Lo stesso piano era ricomparso già il 1° ottobre 2026 in una versione abilitata al 5G con velocità massima di 30 Mbps, ed era rimasto disponibile fino al 26 ottobre sia con un nuovo numero sia passando da un altro gestore. Dal 27 ottobre in poi è rimasto solo il listino standard, con prezzi a partire da 6,95 euro al mese, che fino all’8 novembre consente di ottenere online un mese di ricarica omaggio grazie all’iniziativa “#ho. un mese omaggio”. Nei prossimi giorni il marchio dovrebbe lanciare anche una nuova promozione su Subbyx, il servizio di abbonamento mensile per smartphone, con uno sconto del 10% al posto del 5% in occasione del Black Friday.

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Cosa include ho. 5,95 100GB e quanto costa attivarla

Il pacchetto, che nei negozi viene chiamato anche Promo Flash, comprende ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri italiani e 100 Giga utilizzabili fino in 5G con velocità limitata a 30 Mbps. La portabilità va completata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM.

Sul costo di attivazione conta molto la provenienza. Chi arriva da Iliad o da diversi operatori virtuali paga 2,99 euro anziché 29,90 euro. Nell’elenco figurano tra gli altri PosteMobile, CoopVoce, Digi, Sky Mobile, Enel Mobile, Lyca Mobile, Spusu Italia, Optima, Tiscali e Noitel. Chi invece passa da TIM, Fastweb, Vodafone Italia, WindTre e Very Mobile, oppure attiva un nuovo numero e poi richiede la portabilità da uno di questi cinque gestori, si vede applicare la tariffa piena di 29,90 euro. Al momento dell’acquisto questa cifra si somma alla prima ricarica, dalla quale viene scalato in anticipo il canone del primo mese. La SIM fisica in genere è gratuita, mentre nei negozi il prezzo resta a discrezione del rivenditore anche se attualmente dovrebbe essere gratuita. La eSIM costa invece 0,05 euro. Da maggio 2023 chi compra la SIM online con consegna a casa può anche attivarla tramite SPID. Con l’iniziativa Porta tutti in ho., infine, i clienti possono invitare amici e conoscenti ottenendo ricariche omaggio con ho. Tanti Amici 2.0 fino al 31 gennaio 2027 oppure buoni regalo Amazon con ho. Ambassador 2.0 fino al 31 ottobre 2027.

Rete, roaming e servizi inclusi

Dal 1° gennaio 2026 ho. Mobile è un marchio commerciale gestito direttamente da Fastweb, all’interno della nuova realtà Fastweb + Vodafone e quindi del Gruppo Swisscom. Nato il 22 giugno 2018, l’operatore si dedica solo al mercato consumer ricaricabile e oggi sfrutta la rete Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia) in 2G, 4G e, dall’8 maggio 2024, anche in 5G. Chi sottoscrive l’offerta riceve il profilo a 30 Mbps, ma può sbloccare il 5G fino a 2 Gbps aggiungendo l’opzione ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese oppure il programma ho.+ a 1,99 euro al mese. Entrambe si attivano solo dopo l’attivazione del piano tramite l’app ufficiale, e serve comunque uno smartphone compatibile sotto copertura 5G, altrimenti si naviga in 4G.

In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia, in Ucraina, nel Regno Unito e in Svizzera minuti e SMS restano quelli previsti dall’offerta. Per i dati invece, per tutto il 2026, il limite è fissato a 9,80 Giga al mese. Superata la soglia si continua a navigare a consumo a circa 0,13 centesimi di euro per MB, pari a 1,34 euro per Giga.

In Italia i minuti illimitati vanno utilizzati secondo i principi di buona fede e correttezza, mentre ogni SMS oltre i 200 inclusi costa 0,29 euro. Esauriti i Giga, la navigazione si blocca senza costi aggiuntivi, ma con il servizio Riparti è possibile anticipare il rinnovo dall’app. Per i piani oltre i 110 Giga questa funzione prevede un costo di attivazione extra, mentre con ho. 5,95 100GB resta gratuita e non è disponibile nelle 3 ore precedenti il rinnovo. Se il credito non basta a rinnovare l’offerta, il saldo va in negativo e occorre ricaricare un importo sufficiente, oppure si può attivare la ricarica automatica gratuita. Sono inclusi ho. chiamato, hotspot, il 42121 per il credito residuo, avviso e trasferimento di chiamata. Segreteria telefonica e MMS non sono previsti, mentre i servizi digitali a pagamento e i numeri 199, 144, 166 e 899 risultano bloccati di default e si possono abilitare tramite l’app dell’operatore.

Fonte: TecnoAndroid