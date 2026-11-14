Spotify, tre nuovi controlli per la Home: uno cambia l’algoritmo

La schermata Home di Spotify può trasformarsi facilmente in un piccolo caos fatto di contenuti che non si ha più voglia di vedere, ascolti capitati quasi per sbaglio che continuano a ripresentarsi e consigli che sembrano non avere nulla a che fare con i gusti reali di chi ascolta. Per rimettere un po’ d’ordine Spotify sta introducendo tre nuovi controlli pensati proprio per gestire meglio questa parte dell’app. Due intervengono soltanto sull’aspetto, il terzo invece lavora su qualcosa di più profondo, cioè il meccanismo che decide cosa proporre.

Le novità sono già in fase di distribuzione sulle app mobile e riguardano tutti, sia gli utenti Free sia gli abbonati Premium. Per attivarle bastano pochi gesti e non serve andare a cercare impostazioni nascoste chissà dove. La differenza tra le tre opzioni però è sostanziale e conviene capirla bene prima di iniziare a usarle.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Due controlli per fare pulizia nella Home

Il primo strumento riguarda la parte alta della Home, quella dove compaiono i contenuti ascoltati di recente. Tenendo premuto su un qualsiasi elemento, che sia un brano, un podcast o un audiolibro, appare l’opzione “Rimuovi da questa sezione”. Una volta selezionata il contenuto sparisce dalla vista senza alcun effetto sulle raccomandazioni future. Si tratta quindi di una pulizia puramente estetica e niente di più.

Il secondo controllo segue la stessa logica ma si applica alla barra dei Recenti, la lista di elementi a cui si accede in modo rapido. La procedura è identica e richiede soltanto una pressione prolungata sull’elemento seguita dalla scelta di “Rimuovi da questa sezione”. Il contenuto esce dalla lista mentre la piattaforma continua a suggerire brani e programmi esattamente come faceva prima. In pratica serve a tenere in ordine lo spazio, non a cambiare il modo in cui il servizio interpreta le preferenze di chi lo usa.

“Non mi interessa” e Taste Profile, gli strumenti che agiscono sull’algoritmo

Il terzo controllo è quello più interessante per chi vuole davvero influenzare i suggerimenti. Spotify ha esteso la funzione “Non mi interessa” a tutta la Home. Adesso è possibile segnalare di voler ascoltare meno un certo show o un determinato autore e l’algoritmo terrà conto di questa indicazione nelle proposte successive. Qui non si parla più di estetica ma di un intervento diretto sul motore delle raccomandazioni.

Accanto a questa funzione c’è il Taste Profile, ancora in fase beta e disponibile per ora solo negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, riservato agli abbonati Premium. Insieme a “Non mi interessa” rappresenta lo strumento che lavora concretamente su come vengono costruiti i consigli personalizzati all’interno dell’applicazione.

La distinzione tracciata dall’azienda è piuttosto netta. Rimuovere un elemento da una sezione serve solo a mantenere ordinata la schermata, mentre “Non mi interessa” e Taste Profile sono gli strumenti che rieducano davvero il sistema dei suggerimenti. Combinarli è il modo più efficace per ottenere una Home che rispecchi i gusti reali di chi ascolta e non gli ascolti casuali dell’ultima settimana.

Queste novità si integrano bene anche con altre funzioni già presenti nell’app che molti utenti tendono a ignorare. Tra queste ci sono le impostazioni, già introdotte da Spotify, che permettono di escludere certi ascolti dal Wrapped, il riepilogo musicale di fine anno.

Fonte: TecnoAndroid