Code Vein II per PS5 al minimo storico: su Amazon costa 39,99 €

Su Amazon arriva uno sconto piuttosto consistente su Code Vein II per PS5, che scende a 39,99 € contro i 69,99 € del prezzo consigliato. Si parla di un risparmio che tocca il 43%, quindi circa 30 euro in meno rispetto al listino. E non è un dettaglio da poco, perché questa cifra rappresenta il prezzo minimo storico registrato finora sulla piattaforma per la versione dedicata alla console Sony.

Per chi segue il genere e aspettava il momento giusto per mettere le mani sul gioco, l’occasione è di quelle che fanno gola. Code Vein II si rivolge soprattutto agli appassionati di soulslike, cioè quei titoli che mettono il giocatore di fronte a nemici impegnativi e a scontri in cui la pazienza conta quanto i riflessi. Un genere che negli anni ha conquistato un pubblico molto fedele e che qui trova un’interpretazione con alcune idee piuttosto riconoscibili.

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Un sistema di combattimento coinvolgente e pieno di opzioni

Il cuore dell’esperienza sta tutto nel sistema di combattimento. Durante l’avventura bisogna affrontare diversi avversari e prosciugarne il sangue, un meccanismo che non resta un semplice elemento scenografico ma diventa la chiave per sbloccare e utilizzare tante abilità differenti. In pratica ogni scontro alimenta il successivo, e il sangue sottratto ai nemici si trasforma in risorse da spendere sul campo di battaglia.

A rendere il tutto più interessante c’è la possibilità di personalizzare armi e abilità a proprio piacimento. Chi preferisce un approccio più aggressivo può costruire il personaggio in un certo modo, chi invece ama ragionare di più sugli scontri può orientarsi su scelte diverse. L’idea è quella di adattare l’equipaggiamento e i poteri allo stile di gioco preferito, senza costringere nessuno dentro un unico percorso obbligato.

Anche la progressione del personaggio funziona bene, proprio perché è ricca di opzioni. Il titolo offre parecchio margine di manovra per far crescere il proprio alter ego, e questo si sposa alla perfezione con un combattimento dinamico e piuttosto vario. Ed è qui che il gioco dà il meglio, perché gli scontri risultano davvero divertenti e la sensazione di avere sempre qualcosa da sperimentare accompagna buona parte dell’esperienza. Il seguito di Code Vein punta insomma sulla varietà, sia nelle meccaniche offensive sia nella gestione delle abilità, e riesce a mantenere vivo l’interesse proprio grazie a questa combinazione.

Il punto debole resta il comparto tecnico

Non tutto però brilla allo stesso modo. Il comparto tecnico di Code Vein 2 è rimasto parecchio indietro, e chi si aspetta un salto netto sul fronte grafico potrebbe restare un po’ deluso. È un aspetto da mettere sul piatto della bilancia prima dell’acquisto, soprattutto per chi dà molta importanza alla resa visiva su una console come PS5.

Detto questo, il gioco sembra pensato soprattutto per chi cerca sostanza nel gameplay più che spettacolarità pura. Il combattimento, la personalizzazione e la crescita del personaggio rappresentano gli elementi su cui si regge l’intera produzione, mentre l’aspetto tecnico fatica a tenere il passo. Con il prezzo ridotto a 39,99 € il compromesso diventa comunque più facile da accettare per chi è attratto dal genere.

Sul fronte dell’acquisto non ci sono particolari complicazioni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni dall’ordine.

Fonte: TecnoAndroid