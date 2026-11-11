Tamponamenti lievi: i danni nascosti tra traverse e ADAS

Un urto in coda al semaforo, nessun graffio sulla carrozzeria e l’auto che riparte come se nulla fosse. È lo scenario tipico dei tamponamenti a bassa velocità, che in Italia, contando solo i casi con lesioni, sfiorano quota 30.000 ogni anno. E l’autunno è uno dei periodi in cui il rischio cresce di più. Nel 2025 i tamponamenti con lesioni sono stati 30.708, pari al 17,3% di tutti gli incidenti con lesioni rilevati secondo i dati ISTAT e ACI. Ottobre è stato tra i mesi peggiori con 2.978 episodi.

Quasi il 73% degli incidenti stradali avviene in città, proprio dove un urto leggero viene spesso archiviato come un episodio da poco. Secondo la rete di carrozzerie Car Clinic è qui che si nasconde il rischio più sottovalutato, cioè danni invisibili a occhio nudo ma non per questo meno seri.

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Cosa si rompe davvero quando l’urto sembra leggero

Stando ai dati operativi di Car Clinic, nei tamponamenti apparentemente lievi le parti più colpite sono quelle esterne come paraurti, griglie, proiettori, cofano, parafanghi, guide e assorbitori d’urto. Poi c’è tutto quello che emerge solo con l’ispezione del carrozziere. Deformazioni dei rivestimenti interni, staffe di supporto in plastica rotte e danni alle traverse, le strutture orizzontali che irrigidiscono il frontale e il posteriore del veicolo. A questo si aggiungono i disallineamenti della scocca, cioè il telaio portante, oppure delle zone di giunzione tra i pannelli principali. Sono segnali che spesso sfuggono senza un controllo professionale e a cui vale la pena fare caso anche quando si valuta un’auto usata.

Se non vengono riparati questi danni peggiorano con il passare del tempo. Una traversa che cede perde la capacità di assorbire energia in una collisione futura, che poi è esattamente il compito per cui è stata progettata. L’acqua che si infiltra attraverso i supporti danneggiati innesca ruggine e condensa interna, e sui modelli più tecnologici può arrivare a provocare cortocircuiti agli impianti elettrici.

ADAS, il guasto che non si vede

C’è poi la questione dei sistemi ADAS, gli aiuti avanzati alla guida diventati obbligatori dal 2024 per ogni nuova omologazione e immatricolazione. Sulle vetture che li montano basta una lieve deformazione del paraurti per spostare l’asse di orientamento di radar e telecamere. Il sistema continua a funzionare, solo che lavora con dati distorti. A quel punto serve una ricalibrazione oppure, nei casi più gravi, la sostituzione del componente.

Secondo l’esperienza di Car Clinic, sulle auto di questa generazione praticamente tutti i tamponamenti, anche quelli che sembrano minori, richiedono oggi una verifica tecnica dei sistemi di bordo. Il fenomeno è legato al progressivo rinnovo del parco circolante italiano. “Ogni giorno gestiamo veicoli che arrivano da noi dopo un tamponamento considerato ‘banale’ dal proprietario, ma spesso l’ispezione rivela danni strutturali o tecnologici tutt’altro che trascurabili”, racconta Andrea Concina, Operation Director di Car Clinic. “L’auto moderna è progettata per assorbire energia negli impatti, ma questo significa che le componenti interne lavorano anche quando la carrozzeria esterna sembra intatta.”

Perché un controllo dopo l’urto ha senso comunque

I tamponamenti non sono l’unica fonte di danni sottovalutati. La distrazione e le manovre scorrette restano tra i fattori che più spesso portano a un urto in città, soprattutto nelle ore di punta, con l’asfalto bagnato e le giornate che si accorciano. Concina aggiunge: “Con l’autunno e le condizioni di guida che diventano più impegnative, il nostro messaggio è semplice: dopo ogni collisione, anche a bassa velocità, un controllo professionale è una scelta che tutela la propria sicurezza e il valore della propria auto.”

Il nodo pratico però rimane. Dopo uno dei tanti tamponamenti a bassa velocità, senza graffi e con la macchina che sembra andare normalmente, la tentazione di saltare il controllo è forte. Eppure è proprio quando la carrozzeria non mostra nulla che una verifica su traverse, longheroni e sistemi ADAS può evitare che un danno strutturale si aggravi nel tempo, con conseguenze dirette sulla sicurezza in caso di un nuovo urto.

Fonte: TecnoAndroid