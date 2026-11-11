Alzheimer e fegato: farmaco sperimentale dimezza una proteina

Rimettere in forma un fegato invecchiato potrebbe aiutare a difendersi da due delle malattie più temute dell’età avanzata, l’Alzheimer e le patologie cardiache. È questa l’ipotesi che emerge da uno studio condotto dai ricercatori della Keck School of Medicine della University of Southern California. Un farmaco sperimentale chiamato cinaciguat ha invertito alcuni segni dell’invecchiamento del fegato nei ratti anziani. Il risultato è stato un dimezzamento di una proteina associata all’Alzheimer e un ritorno del colesterolo cattivo a livelli giovanili.

Il lavoro, pubblicato sul Journal of Biological Chemistry, ha portato alla luce anche un sistema di comunicazione tra le cellule epatiche finora sconosciuto. Si tratta di un meccanismo che aiuta l’organo a ripulire il sangue da sostanze potenzialmente dannose. Ripristinarlo potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer e di aterosclerosi, la condizione in cui depositi di grasso si accumulano all’interno delle arterie.

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Perché il fegato conta anche per il cervello

L’Alzheimer colpisce soprattutto il cervello, ma la comunità scientifica guarda con crescente interesse al ruolo degli altri organi. Il fegato filtra il sangue e smaltisce composti indesiderati, tra cui sostanze che accumulandosi possono favorire la malattia. Puntare su questo organo avrebbe un vantaggio concreto. Le terapie pensate per agire direttamente nel cervello hanno registrato un tasso di fallimento stimato intorno al 98% negli studi clinici. Buona parte della colpa è della barriera ematoencefalica, il sistema protettivo che limita il passaggio delle sostanze dal sangue al cervello e rende molto complicata la somministrazione di certi farmaci.

Secondo Sam de Leve, primo autore dello studio e tecnico di laboratorio della USC, invece di tentare di superare quella barriera, impresa definita “odiosamente difficile”, si potrebbero indirizzare i farmaci verso il fegato. Lì l’impatto terapeutico potrebbe essere maggiore e la somministrazione sicuramente più semplice. Laurie DeLeve, docente e autrice corrispondente, ha precisato che serviranno ulteriori ricerche traslazionali. Ha aggiunto però che i dati sono coerenti con molte osservazioni epidemiologiche che indicano l’età come un fattore di rischio importante per Alzheimer e aterosclerosi, e i danni epatici come un fattore di rischio per l’Alzheimer.

I filtri del fegato tornano a funzionare

Il gruppo si è concentrato sulle cellule endoteliali sinusoidali del fegato, poco studiate finora. Rivestono i minuscoli vasi sanguigni interni all’organo e sono piene di aperture microscopiche, un po’ come i fori di un setaccio. Attraverso questi pori le molecole più grandi raggiungono gli epatociti, le cellule che svolgono gran parte del lavoro di smaltimento. Con l’età però le aperture si restringono o scompaiono e molte sostanze restano in circolo. Tra queste c’è l’amiloide beta, la proteina che nel cervello può formare le placche tipiche dell’Alzheimer.

Dopo appena due settimane di trattamento con cinaciguat, i ratti anziani hanno mostrato pori riaperti e cellule di nuovo efficienti. L’amiloide beta è calata di circa il 50%, raggiungendo valori paragonabili a quelli degli animali giovani. Nel gruppo anziano non trattato non si è visto alcun miglioramento simile. La vera sorpresa è arrivata dal colesterolo LDL, inserito solo come termine di confronto. Le sue particelle sono abbastanza piccole da lasciare il sangue senza passare dai pori, quindi nessuno si aspettava un effetto. Invece anche questo valore è sceso ai livelli giovanili. “Ci siamo detti, aspetta, perché è sceso? Evidentemente c’è dell’altro”, ha raccontato Sam de Leve.

Un dialogo nascosto tra le cellule

Indagando sul fenomeno, i ricercatori hanno scoperto che il farmaco attiva un enzima chiamato guanilato ciclasi solubile all’interno delle cellule sinusoidali. Queste rilasciano così un fattore di crescita noto con la sigla HB EGF, che manda un segnale agli epatociti vicini. A quel punto gli epatociti modificano la propria superficie e catturano più LDL e amiloide beta dal sangue. Con l’età questo rilascio si inceppa, mentre cinaciguat lo riattiva.

Secondo gli autori è la prima volta che un farmaco ripristina completamente struttura e funzione di queste cellule invecchiate. È anche la prima volta che una terapia rivolta al fegato riporta amiloide beta e LDL circolanti ai valori giovanili. Ridurre l’amiloide nel sangue però non significa automaticamente diminuire le placche nel cervello o prevenire la malattia, e finora i risultati riguardano solo i ratti. Il gruppo continuerà a studiare cinaciguat sugli animali per verificare se l’effetto si traduca in una protezione reale contro l’Alzheimer. Gli autori sperano inoltre che chi si occupa di aterosclerosi raccolga l’idea, perché le direzioni possibili sono almeno sei e il loro laboratorio non può esplorarle tutte.

Fonte: TecnoAndroid