Tumore alla vescica, test con accuratezza del 95,5%

Un semplice esame delle urine capace di individuare il tumore alla vescica con un’accuratezza del 95,5% potrebbe cambiare il modo in cui questa malattia viene scoperta e seguita nel tempo. Si tratta di un test urinario sperimentale che, oltre a riconoscere la presenza della neoplasia, sembra in grado di fornire indicazioni utili per orientare le terapie e alleggerire il peso dei controlli invasivi a cui molti pazienti devono sottoporsi.

Non parliamo di un problema marginale. Il carcinoma vescicale è uno dei disturbi di salute che colpiscono maggiormente le persone di mezza e terza età, e i numeri danno subito la misura della sua diffusione. Ogni anno questa forma tumorale riguarda circa 600.000 persone in tutto il mondo, e di queste ben 30.000 si trovano solo in Italia. Una platea enorme, quindi, che potrebbe trarre vantaggio da strumenti diagnostici più semplici e meno faticosi da affrontare.

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Perché un test sulle urine può fare la differenza

Il dato che salta all’occhio è ovviamente quello dell’accuratezza del 95,5%. Detto in parole semplici, significa che in poco più di 95 casi su 100 il risultato dell’analisi si rivela corretto. Per un esame ancora in fase sperimentale è un valore decisamente alto, che spiega l’interesse suscitato da questa ricerca.

C’è poi l’aspetto pratico, che per chi vive la malattia sulla propria pelle conta parecchio. Raccogliere un campione di urina è un gesto banale, che non richiede strumenti particolari né procedure fastidiose. Proprio questa facilità rende l’idea di un test non invasivo così attraente, sia per chi deve ricevere una prima diagnosi sia per chi, dopo aver affrontato la malattia, deve tenere sotto controllo la situazione per lungo tempo.

Il cuore della questione resta comunque la diagnosi precoce. Riuscire a intercettare il tumore alla vescica attraverso un’analisi così accessibile vorrebbe dire avere a disposizione un’arma in più per riconoscere la malattia, senza costringere i pazienti a percorsi più pesanti già dalle prime fasi.

Terapie più mirate e meno controlli invasivi

L’altro elemento interessante riguarda le terapie. Secondo quanto emerso, questo esame non si limiterebbe a dire se il tumore è presente oppure no, ma potrebbe anche aiutare a orientare le scelte di cura. In pratica le informazioni ricavate dal campione di urina diventerebbero un supporto per capire quale strada terapeutica seguire, rendendo il percorso più calibrato sul singolo paziente.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di ridurre i controlli invasivi. Chi convive con il tumore alla vescica sa bene quanto possano essere frequenti e impegnativi gli accertamenti periodici. Un esame delle urine affidabile potrebbe diradarne almeno una parte, con un beneficio evidente in termini di comfort e di serenità per chi è costretto a sottoporsi a verifiche continue.

Va però ricordato che si parla ancora di un test urinario sperimentale. I risultati ottenuti sono incoraggianti e la percentuale di accuratezza raggiunta è notevole, ma per ora l’esame non fa parte della pratica clinica di routine. La sua efficacia nel rilevare il carcinoma vescicale, nell’orientare le terapie e nel limitare i controlli più pesanti rappresenta il punto di partenza di un lavoro che riguarda da vicino le circa 600.000 persone colpite ogni anno nel mondo, 30.000 delle quali in Italia.

Fonte: TecnoAndroid