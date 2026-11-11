Astronauti cinesi, record di freddo: 10 trilionesimi di grado

Gli astronauti cinesi hanno registrato la temperatura più fredda mai raggiunta, un valore che si ferma ad appena 10 trilionesimi di grado sopra lo zero. Un primato che sposta più in là il limite del freddo ottenuto finora e che porta la firma di un equipaggio in orbita, lontano da qualsiasi laboratorio terrestre.

Nello spazio nessuno può sentire battere i denti, verrebbe da dire. Ed è proprio lassù, nel silenzio dell’orbita, che il record di freddo è stato messo nero su bianco. Non si tratta di un dato da previsioni meteo né di qualcosa che abbia a che vedere con gli inverni più rigidi del pianeta. Siamo su una scala completamente diversa, dove i numeri diventano così piccoli da sfuggire quasi all’immaginazione.

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Quanto vale davvero un trilionesimo di grado

Per farsi un’idea della cifra conviene scriverla per intero. Dieci trilionesimi di grado corrispondono a 0,00000000001 gradi, ossia dieci zeri dopo la virgola prima di arrivare all’unica cifra significativa. Un trilionesimo equivale a un milionesimo di un milionesimo, e moltiplicarlo per dieci non cambia granché la sostanza. Si resta comunque in una zona in cui la distanza dallo zero è talmente ridotta da risultare, per qualunque esperienza quotidiana, praticamente inesistente.

È proprio questa minuscola differenza a rendere il risultato degno di nota. Quando si parla della temperatura più bassa mai ottenuta, ogni frazione conquistata in direzione dello zero ha un peso enorme, perché avvicinarsi ulteriormente diventa sempre più complicato. Il traguardo raggiunto dall’equipaggio cinese si colloca esattamente su questo crinale, a un passo quasi impercettibile dal limite.

Un primato firmato nello spazio

Il dettaglio che salta subito all’occhio riguarda il luogo dell’impresa. A stabilire il nuovo record di temperatura non è stato un centro di ricerca a terra ma un gruppo di astronauti, a conferma di come l’ambiente spaziale possa diventare il teatro di misurazioni impossibili da replicare altrove con la stessa facilità. Il primato porta quindi il segno della Cina e del suo programma di esplorazione, che aggiunge così un nuovo tassello alla propria attività scientifica in orbita. Il valore registrato resta quello indicato dagli stessi protagonisti della misurazione, 10 trilionesimi di grado al di sopra dello zero, il punto più freddo che sia mai stato raggiunto.

Fonte: TecnoAndroid