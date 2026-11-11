Honda Avancier torna come SUV ibrido a tre file: il primo teaser

Honda ha deciso di rispolverare il nome Avancier, e lo fa con una forma che pochi si sarebbero aspettati. Il nuovo Honda Avancier compare in un breve teaser diffuso sui canali social asiatici del marchio. Si tratta di un SUV ibrido dall’aspetto molto vicino a una station wagon, con luci sottili e un portellone inclinato, il tutto abbinato a un sistema ibrido di nuova generazione.

Il nome non è una novità assoluta. Avancier era infatti una station wagon derivata dall’Accord, venduta soltanto in Giappone dal 1999 fino ai primi anni Duemila. Oggi la casa giapponese lo riporta in vita pensando a un tipo di cliente decisamente diverso. Il teaser non indica ancora un mercato di riferimento, ma secondo le indiscrezioni regionali il modello andrà a sfidare altri grandi SUV ibridi a tre file.

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Cosa si sa davvero del nuovo Avancier

Una conferma ufficiale c’è. L’Avancier adotterà il nuovo sistema Honda Hybrid, denominazione che il costruttore sta introducendo al posto del più noto badge e:HEV. Dalle immagini emerge anche una carrozzeria da SUV a tre file di sedili, quindi qualcosa di diverso rispetto a una station wagon classica.

Sul resto la Honda mantiene il massimo riserbo. Non ci sono dati su potenza, capacità della batteria, prezzi o data di commercializzazione, e le specifiche concrete mostrate nel teaser sono davvero poche. L’azienda ha comunque fatto sapere che i dettagli completi del nuovo sistema ibrido arriveranno entro questo mese.

Il modello poi non nasce come un caso isolato. Honda lo inserisce in un piano che prevede il lancio a livello globale di 15 modelli ibridi di nuova generazione con tecnologia Honda Hybrid tra il 2027 e la fine di marzo 2030. Alla base ci sarà una piattaforma ibrida condivisa e destinata a tutti i mercati, che secondo le indiscrezioni dovrebbe garantire un peso più contenuto e una rigidità superiore rispetto alle architetture attualmente prodotte dal marchio.

Accanto alla nuova base tecnica è stata presentata anche un’unità elettrica a trazione integrale progettata da zero per i futuri ibridi. Non è però stato confermato se proprio questo sistema troverà posto sull’Avancier, e il teaser non svela nulla sulla meccanica dei singoli modelli.

Design inedito e possibili mercati

Sul fronte estetico il teaser anticipa il prossimo linguaggio stilistico della casa. Spiccano una linea di spalla marcatamente piegata, fanali posteriori a forma di L e sottili elementi luminosi anteriori che rompono in modo netto con l’attuale gamma di SUV del marchio. I materiali diffusi a livello regionale lo descrivono come un’anteprima della direzione di design più recente scelta da Honda.

La parte più interessante però riguarda la tecnologia ibrida, soprattutto per gli automobilisti statunitensi che hanno visto Honda eliminare alcune versioni con motore solo a combustione. Un cambiamento simile è già in corso anche su modelli molto noti, visto che CR-V e Accord potrebbero diventare esclusivamente ibride nelle prossime generazioni.

L’eventuale arrivo dell’Honda Avancier negli Stati Uniti come crossover legato all’Accord è per ora solo un’ipotesi. Secondo le indiscrezioni la casa avrebbe programmato il debutto in Australia nel 2027, mentre la Thailandia sarebbe indicata come sede produttiva per gli altri mercati principali. Gli Stati Uniti al momento non compaiono in nessuna lista ufficiale.

La storia di Honda con le vetture familiari derivate dall’Accord è comunque lunga. Oltre all’Avancier destinato al Giappone c’è stato infatti il Crosstour, un crossover hatchback venduto in Nord America dal 2009 al 2015. Se il nuovo SUV dovesse attraversare il Pacifico, con ogni probabilità avrebbe bisogno proprio di un posizionamento legato all’Accord per distinguersi dai veicoli familiari a tre file già affermati su quel mercato.

Fonte: TecnoAndroid