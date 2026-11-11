Maserati Levante e Quattroporte, concept attesi il 10 dicembre

Il ritorno di Maserati Levante e Maserati Quattroporte potrebbe essere più vicino del previsto. Secondo alcune indiscrezioni il marchio del Tridente avrebbe fissato per il 10 dicembre la presentazione di due concept destinati ad anticipare le nuove generazioni dei due modelli, due nomi che hanno scritto pagine importanti nella storia della Casa e che adesso sembrano pronti a tornare sotto i riflettori.

A quanto pare i prototipi avrebbero il compito di tracciare la nuova direzione stilistica di Maserati e verrebbero svelati a Modena, la città che ospita il quartier generale del costruttore. Per ora dall’azienda non arriva alcuna conferma ufficiale, ma la notizia si sposa bene con quanto dichiarato di recente dai vertici del marchio e di Stellantis a proposito dei piani di prodotto futuri. Il quadro che emerge è piuttosto chiaro. Se da un lato la nuova Levante rappresenterebbe una nuova generazione del SUV di lusso firmato dal Tridente, dall’altro la prossima Quattroporte potrebbe segnare un cambiamento ben più profondo, con caratteristiche ancora tutte da scoprire.

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Maserati Levante, la sfida a Porsche Cayenne riparte

La storia della Levante comincia nel 2016, anno del debutto. Dopo diverse stagioni con vendite inferiori alle attese però il SUV è uscito di produzione nel 2024. Nel corso della sua carriera si è misurato con rivali di peso del segmento premium come Porsche Cayenne, BMW X5 e Mercedes GLE senza mai riuscire a ritagliarsi una posizione davvero solida in una categoria tanto affollata quanto competitiva.

Il CEO di Maserati Santo Ficili ha già lasciato intendere di voler riportare in listino il nome Levante e ha confermato l’intenzione del marchio di rientrare nel segmento E dei SUV. Questo non vuol dire per forza che il nuovo modello riprenderà linee e proporzioni del predecessore. Il prototipo atteso a dicembre dovrebbe piuttosto mostrare il nuovo linguaggio di design del Tridente e dare una prima idea di come saranno le vetture di grandi dimensioni della prossima generazione. Più che un semplice ritorno al passato insomma potrebbe trattarsi di un vero punto di partenza per l’intera gamma alta della Casa modenese.

Maserati Quattroporte, l’ammiraglia potrebbe cambiare pelle

Tra le due anteprime quella che incuriosisce di più è probabilmente la futura Quattroporte. Il Tridente starebbe infatti studiando un’impostazione decisamente lontana da quella della classica berlina di lusso a quattro porte che da sempre identifica questo nome. A suggerirlo è stato proprio Santo Ficili, secondo il quale la prossima Quattroporte “non sarà una berlina”. L’idea del manager sarebbe quella di dare vita a un modello a metà strada tra una shooting brake e un crossover, con una carrozzeria “molto bassa e grande”.

La generazione precedente dell’ammiraglia ha lasciato le linee di montaggio nel 2023 e il suo successore potrebbe quindi rappresentare una svolta importante nella lunga storia del modello. Va detto comunque che le parole del numero uno di Maserati descrivono per il momento una visione del progetto e non anticipano necessariamente l’aspetto della futura auto di serie. Il concept previsto per dicembre potrebbe però chiarire se la Casa del Tridente abbia davvero intenzione di imboccare questa strada abbandonando le proporzioni tradizionali della sua storica ammiraglia.

Fonte: TecnoAndroid