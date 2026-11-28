Apple ha rimosso dall’App Store di tutto il mondo Talkie, il popolare chatbot cinese di compagnia basato sull’intelligenza artificiale. La decisione è arrivata dopo diverse segnalazioni secondo cui i personaggi virtuali dell’app avrebbero inviato messaggi inappropriati a dei minori. Il provvedimento si inserisce in un momento in cui la sicurezza dei più piccoli davanti a questi strumenti è osservata con crescente attenzione.

Dietro l’app c’è MiniMax, una delle aziende cinesi più importanti nel campo dell’IA generativa. Il suo catalogo va dai modelli linguistici della serie M, il prodotto di punta, fino a Hailuo AI, la piattaforma dedicata alla creazione di video. La società con sede a Shanghai aveva lanciato Talkie nel 2023 attraverso Subsup, una controllata con base a Singapore. Stando ai dati della società di ricerca cinese Unique Research, a ottobre l’applicazione contava quasi 11 milioni di utenti attivi mensili tra sito web e app.

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L’inchiesta che ha messo nei guai Talkie

A far scattare l’allarme è stata un’indagine congiunta condotta dal Bureau of Investigative Journalism, con sede nel Regno Unito, e dall’emittente australiana ABC News. Secondo quanto emerso, i personaggi creati dall’intelligenza artificiale di Talkie avrebbero avuto interazioni del tutto fuori luogo con utenti minorenni, fatte di linguaggio degradante, comportamenti possessivi e giochi di ruolo romantici. E non è tutto. Gli autori dell’inchiesta hanno documentato anche conversazioni con insulti, violenza e atteggiamenti di controllo.

Alcuni episodi sono particolarmente duri da leggere. In un caso il chatbot si è rivolto a una ragazzina di 12 anni dicendole che era “un patetico spreco di spazio” e che non sarebbe mai diventata nessuno. L’indagine racconta poi la storia di due sorelle di 10 e 13 anni, la cui madre ha scoperto oltre 40 conversazioni con i personaggi dell’app piene di violenza, aggressività e tentativi di controllare le bambine. Come se non bastasse sono emersi dubbi anche sulla gestione dei dati personali degli utenti, comprese le chat con i personaggi virtuali.

Dopo la pubblicazione dell’inchiesta Apple ha confermato di aver tolto Talkie dai propri store a livello globale per la presenza di contenuti sessuali, senza però chiarire se il riferimento riguardasse nello specifico materiale mostrato ai minori. C’è poi un dettaglio curioso. L’app stava già perdendo terreno da qualche tempo, complici le lamentele per le verifiche dell’età più rigide introdotte negli ultimi mesi. Secondo Unique Research i nuovi download a ottobre sono calati del 32,2% rispetto a settembre.

Chatbot e minori, un tema sempre più delicato

Il caso Talkie non è isolato. I chatbot basati sull’IA sono finiti al centro di numerose polemiche proprio per i rischi legati alle conversazioni con i più giovani. All’inizio dell’anno Grok, l’assistente di Elon Musk, è stato duramente criticato dopo che alcuni utenti avevano sfruttato le sue funzioni di generazione di immagini per creare foto sessualizzate di persone reali, minori compresi. In quella circostanza Apple non ha mai rimosso X o Grok dall’App Store, anche se ha minacciato di eliminare quest’ultimo qualora xAI non avesse risolto le violazioni delle linee guida del negozio digitale.

Sul fronte legale Character.AI è stata colpita da diverse cause per il comportamento dei suoi bot con utenti minorenni. Una di queste è stata intentata da una madre secondo cui uno dei chatbot avrebbe contribuito al suicidio del figlio di 14 anni. Proprio in queste ore la società è finita di nuovo sotto i riflettori perché una coalizione di 42 procuratori generali statunitensi si è opposta al piano di mettere all’asta la piattaforma e le conversazioni private di oltre 21 milioni di account americani, di cui 2,1 milioni registrati da minori, nell’ambito della procedura fallimentare.

Nel frattempo anche la politica si muove. La governatrice di New York Kathy Hochul ha firmato una legge che vieta per cinque anni la produzione, la distribuzione e la vendita di giocattoli dotati di chatbot integrati, tra cui bambole, peluche e robot capaci di dialogare con i bambini. Il provvedimento entrerà in vigore a febbraio 2027 e punta a proteggere i più piccoli da interazioni potenzialmente dannose con l’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid