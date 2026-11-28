Neuralink ha annunciato di aver ricevuto dalla FDA, l’autorità statunitense che vigila su farmaci e dispositivi medici, l’approvazione per avviare il LINK Pivotal Study. Si tratta di una sperimentazione clinica condotta negli Stati Uniti con uno scopo ben definito, cioè valutare la sicurezza e l’efficacia del sistema BCI messo a punto dall’azienda in pazienti affetti da SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. A comunicarlo è stata la stessa società, che con questo passaggio porta la propria tecnologia dentro un percorso di verifica formale sotto la supervisione dell’ente regolatorio americano. Il nome scelto per lo studio dice già molto. Nel gergo della ricerca medica il termine pivotal richiama l’idea di una prova cardine, quella su cui si concentra l’attenzione quando bisogna capire se un dispositivo regge davvero alla verifica dei fatti. Per Neuralink, insomma, non si parla di un semplice test esplorativo ma di un passaggio che l’azienda stessa presenta come centrale nel cammino del suo sistema.

Cosa significa il via libera della FDA per Neuralink

Ottenere il permesso della Food and Drug Administration per una sperimentazione sugli esseri umani non è un dettaglio burocratico. L’agenzia federale è chiamata a valutare se esistono le condizioni per coinvolgere dei pazienti in uno studio, e il suo assenso apre la strada a una raccolta di dati strutturata e controllata. Nel caso di Neuralink l’approvazione riguarda proprio il LINK Pivotal Study, che si svolgerà sul territorio statunitense e avrà come protagonisti persone con SLA.

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Va detto con chiarezza che l’autorizzazione non equivale a un giudizio positivo sul funzionamento del dispositivo. Il compito della sperimentazione sarà proprio quello di raccogliere elementi concreti su due fronti distinti, la sicurezza da una parte e l’efficacia dall’altra. Sono questi i parametri attorno ai quali ruota l’intero studio, e sono gli stessi che l’azienda ha indicato come obiettivi dichiarati del programma.

Un’interfaccia cervello computer pensata per i pazienti con SLA

Al centro di tutto c’è il sistema BCI di Neuralink. La sigla sta per interfaccia cervello computer, una tecnologia che punta a mettere in comunicazione l’attività cerebrale con dispositivi esterni. In termini molto semplici, l’idea alla base di questi sistemi è tradurre i segnali prodotti dal cervello in comandi che una macchina possa interpretare, aprendo una via di interazione alternativa per chi ha perso parte delle proprie capacità motorie.

La scelta di rivolgere la sperimentazione ai pazienti con sclerosi laterale amiotrofica non è affatto secondaria. La SLA è una malattia neurodegenerativa che colpisce i neuroni responsabili del movimento, e proprio per questo rappresenta uno degli ambiti in cui una neurotecnologia di questo tipo viene osservata con maggiore interesse. Lo studio approvato dalla FDA dovrà quindi verificare come il dispositivo si comporta su questa specifica popolazione di pazienti, misurandone sia il profilo di rischio sia la capacità di produrre risultati utili. Per l’azienda il LINK Pivotal Study rappresenta dunque un banco di prova importante, perché sposta l’attenzione dal piano delle promesse a quello delle evidenze cliniche. Le informazioni diffuse da Neuralink si fermano per ora all’annuncio dell’approvazione e alla definizione degli scopi della ricerca, ovvero accertare la sicurezza e l’efficacia della sua interfaccia neurale in persone con SLA nell’ambito di una sperimentazione clinica condotta negli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid