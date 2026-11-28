Un’ora di Android Auto wireless con tutto attivo può arrivare a consumare fino al 16% della batteria dello smartphone. Navigazione e musica in streaming scaldano il telefono, e il problema si aggrava perché la maggior parte degli automobilisti mette in carica il dispositivo proprio durante il viaggio. La ricarica aggiunge altro calore e un telefono troppo caldo può decidere di rallentare da solo il rifornimento di energia per proteggere la batteria. Esistono però alcune contromisure semplici che limitano sia il consumo sia il surriscaldamento.

La versione senza fili di Android Auto sfrutta contemporaneamente Bluetooth e WiFi, e tutte e due le connessioni restano accese per l’intera durata del tragitto. Google stessa ha indicato l’uso prolungato della navigazione e di altre app impegnative durante la ricarica tra le cause che possono far scaldare troppo un Pixel. Superata una certa soglia il telefono può ridurre le prestazioni del processore o disattivare in parte i dati mobili, 5G compreso. Per fortuna qualche accorgimento aiuta parecchio, come spegnere il 5G o affidarsi alle mappe offline. Sui viaggi lunghi conviene collegare il telefono per mantenere la carica e tenerlo lontano dal sole diretto, magari vicino a una bocchetta dell’aria condizionata.

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Cavo USB e supporto sulle bocchette, la combinazione che raffredda

Google ha spiegato che la gestione del calore è stata uno dei motivi principali per cui la ricarica wireless di Pixel 10 e Pixel 10 Pro è stata limitata a 15W, dato che una base di ricarica senza fili aggiunge ulteriore energia termica. Un telefono appoggiato su un pad, che a sua volta si trova magari su un cruscotto esposto al sole mentre il navigatore lavora, accumula calore da più fonti nello stesso momento e rischia di caricarsi più lentamente. Il consiglio ufficiale per evitare che un Pixel si surriscaldi è tenerlo lontano dalla luce diretta, dagli abitacoli roventi e dai punti poco ventilati. Un supporto agganciato alle bocchette, con l’aria fredda accesa, funziona molto meglio di un alloggiamento sul cruscotto in pieno sole. Anche solo spostare il dispositivo in una zona dove l’aria circola, senza tenerlo in carica durante l’uso di Android Auto wireless, può fare una differenza notevole.

In generale un collegamento tramite cavo USB mantiene il telefono più fresco e lo ricarica in modo più efficace rispetto alla soluzione senza fili abbinata a un supporto con ricarica wireless. Le porte delle auto però non sono tutte uguali e alcune, a seconda delle specifiche scelte dal costruttore, potrebbero essere troppo lente per impedire alla batteria di scendere. Chi vuole passare alla connessione via cavo può contare su un menu sviluppatore accessibile in pochi secondi. Con la versione 8.7 Google ha tolto l’interruttore della modalità wireless dalle impostazioni standard dell’app, ma l’opzione è rimasta nelle impostazioni nascoste per sviluppatori, quindi resta possibile disattivarla e collegare lo smartphone con il cavo.

Le impostazioni Android che fanno risparmiare energia

Il passaggio dal 5G all’LTE sembra essere la modifica con l’impatto maggiore sull’autonomia. Alcune reti costringono infatti il telefono a mantenere attiva una connessione LTE insieme a quella 5G, con un evidente aumento dei consumi. L’LTE è comunque abbastanza veloce per navigazione e musica. Sui Samsung Galaxy basta entrare in Impostazioni, poi Connessioni, Reti mobili e Modalità di rete, scegliendo l’opzione con LTE preferito. Sugli altri modelli la voce da cercare si chiama Modalità di rete oppure Tipo di rete preferito. Anche disattivare gli edifici in 3D di Google Maps contribuisce a contenere il calore. Con l’auto parcheggiata si apre Maps sullo schermo della vettura, si entra nelle impostazioni e si spegne la visualizzazione 3D degli edifici.

Maps permette inoltre di salvare in anticipo la mappa del percorso, così da ridurre il traffico dati e lo sforzo richiesto al dispositivo. Si tocca l’immagine del profilo, poi Mappe offline e Seleziona la tua mappa, si regola l’area in modo che copra il tragitto e si preme Scarica. Le mappe offline però non sono in grado di ricalcolare il percorso in base al traffico in tempo reale o a nuovi problemi sulla strada, per cui conviene usarle soprattutto nei viaggi lunghi e prevedibili, come quelli in autostrada o su strade già conosciute.

Anche la scansione WiFi e Bluetooth, che serve alle app per ottenere una posizione più precisa, può essere spenta da Impostazioni, Posizione e Servizi di localizzazione, eliminando un’altra attività in background. Android Auto wireless ha comunque bisogno che WiFi e Bluetooth restino accesi. Per evitare che si avvii quando non serve si può disattivare l’opzione che fa partire Android Auto con il telefono bloccato. Questa scelta non impedisce alle chiamate di collegarsi tramite Bluetooth.

Fonte: TecnoAndroid