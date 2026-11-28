Il mistero della Pietra dell’Altare di Stonehenge si fa ancora più fitto. Il gigantesco blocco da 6 tonnellate, uno degli elementi più enigmatici del celebre monumento, non corrisponde infatti a nessuno degli affioramenti di arenaria analizzati fino a oggi. Le nuove verifiche condotte nel 2026 hanno escluso molte delle rocce del nordest scozzese che erano state prese in esame, senza però riuscire a indicare il luogo esatto da cui la pietra sarebbe partita.

A firmare la ricerca è un gruppo guidato da Duncan Pirrie, geologo dell’Università del Galles del Sud, e i risultati sono stati pubblicati nel novembre 2026 sul Journal of the Geological Society. Il dato che emerge è curioso. Di solito un lavoro scientifico punta a trovare una risposta precisa, mentre in questo caso il passo avanti consiste soprattutto nel restringere il campo e nel chiarire dove il monolite di Stonehenge con ogni probabilità non ha avuto origine.

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Un’indagine che procede per esclusione

Per capire la portata dello studio conviene partire da un concetto semplice. In geologia si parla di affioramento quando una roccia emerge in superficie e può quindi essere osservata e campionata direttamente. Gli studiosi hanno messo a confronto il materiale della Pietra dell’Altare con quello di diversi affioramenti di arenaria, alla ricerca di una corrispondenza che avrebbe permesso di risalire alla zona di provenienza del blocco. Quella corrispondenza però non è arrivata.

Il risultato, in apparenza deludente, ha comunque un suo peso. Ogni area esclusa riduce le possibilità e aiuta a disegnare una mappa più precisa di ciò che resta da esplorare. Le analisi del 2026 hanno tolto dalla lista molte delle rocce del nordest della Scozia, una porzione di territorio che fino a ora rientrava tra le ipotesi considerate. Il quadro quindi si stringe, ma il punto di partenza della pietra da 6 tonnellate continua a non avere un nome.

È proprio questo l’aspetto che rende la vicenda così affascinante. Un oggetto di quelle dimensioni non passa inosservato, eppure la sua storia geologica sfugge ancora a ogni tentativo di ricostruzione. Il lavoro coordinato da Duncan Pirrie non chiude la questione e anzi la rende per certi versi più complessa, perché mostra che le aree finora ritenute più promettenti non bastano a spiegare l’origine del blocco.

Un’origine ancora senza risposta

Il nodo centrale riguarda la provenienza della Pietra dell’Altare. Sapere da dove arriva un blocco di questo tipo significa anche ricostruire una parte della storia del monumento, dato che ogni pietra porta con sé informazioni sul territorio da cui è stata estratta. Per adesso però il confronto con gli affioramenti esaminati non ha restituito alcun riscontro e la ricerca della zona d’origine riparte da una lista di candidati decisamente più corta.

Lo studio pubblicato sul Journal of the Geological Society rappresenta dunque un tassello in più in un’indagine che si muove per sottrazione. Le rocce del nordest scozzese prese in considerazione sono state in larga parte scartate e gli affioramenti di arenaria analizzati finora non coincidono con il monolite. Il luogo da cui proviene il gigantesco blocco di Stonehenge, a oggi, non è stato ancora individuato.

Fonte: TecnoAndroid