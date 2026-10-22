Surface Laptop Ultra, supporto garantito fino al 16 ottobre 2032

Microsoft ha messo nero su bianco quanto durerà il supporto software di Surface Laptop Ultra, e la data da segnare in calendario è il 16 ottobre 2032. Fino a quel giorno il portatile continuerà a ricevere nuovi driver e firmware, per un totale di sei anni quasi spaccati al giorno. Si tratta della stessa finestra temporale riservata alla stragrande maggioranza dei dispositivi Surface arrivati sul mercato nell’ultimo periodo, quindi nessuna sorpresa clamorosa ma una conferma che fa comodo a chi sta valutando l’acquisto del nuovo modello.

La comunicazione è arrivata nelle scorse ore attraverso un aggiornamento della documentazione di supporto ufficiale. Il tempismo non è casuale, perché le prime unità del laptop equipaggiato con chip NVIDIA RTX Spark stanno cominciando proprio adesso a raggiungere le case degli acquirenti. Il colosso di Redmond ha così chiarito fin dall’inizio cosa aspettarsi sul fronte della longevità, almeno per quanto riguarda gli aggiornamenti legati all’hardware.

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Due categorie di Surface e una regola ormai valida per tutti

Per capire la logica dietro questa scadenza bisogna guardare a come Microsoft suddivide il proprio catalogo. Oggi i dispositivi Surface rientrano in due gruppi distinti. Da una parte ci sono quelli le cui vendite sono partite prima del 1° gennaio 2021, che godono di un supporto garantito per driver e firmware pari a 4 anni. Dall’altra ci sono i modelli più recenti, ai quali spettano invece 6 anni di aggiornamenti.

Il primo gruppo, a ben vedere, è ormai fuori dai giochi. Tutti i PC che ne fanno parte sono arrivati al capolinea per ragioni puramente matematiche, visto che i quattro anni previsti si sono già esauriti da tempo. In pratica si può affermare senza troppi giri di parole che ogni Surface attualmente in commercio verrà seguito per sei anni. C’è però un dettaglio che vale la pena sottolineare. Il conteggio parte dalla data in cui sono cominciate le vendite del modello e non dal giorno in cui una specifica unità viene acquistata. Chi porta a casa Surface Laptop Ultra fra qualche mese, insomma, avrà davanti la stessa scadenza fissata al 16 ottobre 2032.

La condizione legata a Windows 11 e il discorso sul sistema operativo

Esiste comunque una clausola da non sottovalutare. Per continuare a ricevere aggiornamenti di driver e firmware, il portatile dovrà avere installata una versione di Windows 11 rilasciata nei 30 mesi precedenti. Chi decide di restare ancorato a una release troppo datata del sistema operativo rischia quindi di perdere l’accesso a questi pacchetti specifici, anche se la finestra dei sei anni non si è ancora chiusa. Tenere il computer aggiornato diventa in sostanza un requisito per sfruttare fino in fondo la copertura promessa da Microsoft.

Va precisato anche un altro aspetto, perché spesso si tende a fare confusione. Il documento pubblicato dall’azienda riguarda esclusivamente firmware e driver, cioè quei componenti che permettono all’hardware di funzionare al meglio e di dialogare correttamente con il software. Il sistema operativo vero e proprio segue tabelle di marcia completamente diverse e indipendenti. Questo significa che Windows continuerà a ricevere i propri aggiornamenti anche quando Surface Laptop Ultra avrà smesso di ottenere nuovi driver.

Fonte: TecnoAndroid