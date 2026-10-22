GTA 6 su Switch 2? Gli annunci di Double Eleven alimentano speranze

L’ipotesi di vedere GTA 6 su Switch 2 continua a circolare con insistenza tra gli appassionati, proprio mentre chi possiede PlayStation 5 e Xbox Series si prepara all’arrivo di Grand Theft Auto 6. Il colosso firmato Rockstar Games per ora è atteso soltanto sulle console Sony e Microsoft, eppure alcuni elementi emersi nelle ultime ore hanno riacceso il confronto all’interno della community. Va chiarito subito che si parla di ricostruzioni non confermate, ma gli indizi messi in fila iniziano a essere più di uno e la curiosità attorno a una possibile versione per la nuova console Nintendo cresce di conseguenza.

A spingere il dibattito sono stati soprattutto due annunci di lavoro pubblicati da uno studio che conosce molto bene l’hardware della casa di Kyoto. Un dettaglio che, letto insieme ad altri segnali recenti, ha dato nuova linfa alle speranze di chi vorrebbe portare in giro il nuovo capitolo della serie anche in modalità portatile.

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Gli annunci di Double Eleven e il legame con Nintendo

Lo studio in questione è Double Eleven, lo stesso team che ha curato il porting del primo Red Dead Redemption su Switch 2. Proprio questo precedente rende la cosa interessante, visto che si tratta di un altro titolo Rockstar già passato per le mani degli sviluppatori. Secondo quanto segnalato da un account di fan, la società sta cercando due figure chiave per il proprio organico, cioè un Lead Programmer e un Principal Graphics Programmer specializzato nella grafica a basso livello.

Entrando nel dettaglio, l’offerta per il ruolo di Lead Programmer parla di un “progetto ad alto profilo incentrato sul remaster grafico di un titolo molto amato”. Una descrizione piuttosto generica, che di per sé potrebbe adattarsi a molti giochi diversi. Decisamente più significativo appare invece l’annuncio rivolto all’esperto di grafica a basso livello. Qui lo studio cerca qualcuno che aiuti a definire l’architettura tecnica di un motore grafico proprietario di nuova generazione e tra i requisiti graditi compare in modo esplicito l’esperienza diretta con le piattaforme Nintendo Switch e Switch 2.

Proprio quest’ultimo passaggio ha attirato l’attenzione degli appassionati. La combinazione tra un motore grafico avanzato, un team abituato a lavorare con Rockstar e la richiesta di competenze specifiche sull’hardware Nintendo ha portato molti a ipotizzare un collegamento diretto con GTA 6. Nessun elemento negli annunci, però, nomina il gioco in maniera esplicita.

Il listino di Cdiscount e i dubbi che restano

Le offerte di lavoro non rappresentano in alcun modo una prova definitiva di un eventuale porting di GTA 6, ed è giusto sottolinearlo. Si tratta piuttosto di un tassello che va ad aggiungersi ad altri indizi comparsi nelle settimane precedenti, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su un’ipotesi che al momento nessuno ha confermato ufficialmente.

Il mese scorso, ad esempio, il rivenditore francese Cdiscount aveva pubblicato per errore un listino dedicato a una presunta versione Switch 2 del gioco. Un episodio che già all’epoca aveva alimentato parecchie discussioni tra i fan e che oggi, accostato alle posizioni aperte da Double Eleven, torna inevitabilmente al centro delle conversazioni. Errori di questo tipo da parte dei negozi non sono rari e spesso si rivelano semplici segnaposto, ma la coincidenza con le ricerche di personale ha reso il quadro più suggestivo agli occhi della community.

Fonte: TecnoAndroid