Super batteria presentata in Australia: ecco i dettagli

Il Melbourne Renewable Energy Hub è diventato operativo. Segnando un passo importante nella gestione delle rinnovabili nello Stato di Victoria. L’impianto è situato a Hillside, a circa 28 chilometri dal centro di Melbourne. Si propone come una soluzione avanzata per garantire stabilità alla rete elettrica. Combinando accumulo elettrochimico e produzione da fonti rinnovabili. La struttura vanta una capacità di 1,6 gigawattora e una potenza di 600 megawatt. Sufficienti a soddisfare il fabbisogno serale di circa 200mila case durante i picchi. L’obiettivo è sfruttare l’energia in eccesso dei pannelli solari e turbine eoliche. Quest’ultima, infatti, viene immagazzinata e distribuita quando la domanda aumenta o la produzione cala. Tale approccio mira a ridurre le fluttuazioni della rete. Rendendo più affidabile il sistema elettrico locale.

Ecco i dettagli relativi alla nuova super batteria

L’impianto è di proprietà congiunta della State Electricity Commission (SEC) del Victoria e di Equis Australia. La tecnologia alla base del progetto si basa su 444 Tesla Megapack, organizzati in tre sistemi distinti. Due sistemi offrono ciascuno 200 megawatt con durata di scarica di due ore. Mentre il terzo, con identica potenza, estende la scarica fino a quattro ore per gestire in modo più efficace i picchi serali.

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Dal punto di vista infrastrutturale, l’hub include tre trasformatori Toshiba da 500 kilovolt e un cavo sotterraneo da 500 kilovolt. Un collegamento definito “world-first” che lo integra direttamente nel National Electricity Market. La posizione strategica tra le principali dorsali di trasmissione del Victoria consente una distribuzione rapida dell’energia verso le aree con maggiore consumo. Ottimizzando l’efficienza complessiva della rete.

Il progetto ha richiesto un investimento di circa 730 milioni di dollari, circa 680 milioni di euro. La realizzazione, avviata nel dicembre 2023, ha coinvolto oltre 1.200 lavoratori. La filiera locale ha avuto un ruolo centrale, con aziende dell’area di Melbourne impegnate nei lavori elettrici, nella costruzione civile, nella gestione del traffico e nella fornitura di materiali.