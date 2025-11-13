W-DEG trasforma le gocce di pioggia in elettricità

La pioggia non è mai stata vista come una fonte di energia particolarmente promettente, eppure un gruppo di ricercatori della Nanchino University of Aeronautics and Astronautics ha dimostrato che le gocce che scivolano dai tetti o cadono sui laghi possono diventare elettricità. Il loro W-DEG, acronimo di Water-integrated Droplet Electricity Generator, è un piccolo dispositivo galleggiante che trasforma l’impatto delle gocce in carica elettrica, sfruttando l’acqua stessa come componente essenziale del circuito. Non si tratta di un esperimento da laboratorio fragile: il generatore è pensato per essere leggero, resistente e adattabile a qualsiasi superficie liquida.

Pioggia come risorsa: il W-DEG produce elettricità sfruttando l’acqua stessa

La magia del W-DEG sta nella semplicità ingegnosa del concetto. Quando una goccia cade sulla superficie dielettrica, l’energia meccanica dell’impatto viene convertita in elettricità. L’acqua, grazie alla sua tensione superficiale e agli ioni naturalmente presenti, funge da conduttore e da supporto strutturale. Così ogni goccia che cade genera fino a 250 volt, un valore impressionante se si pensa che il dispositivo pesa molto meno dei sistemi tradizionali e costa la metà. Il team guidato dal professor Wanlin Guo ha progettato il generatore per funzionare ovunque, dall’acqua dolce dei laghi alle acque salmastre o sporche, senza che sporco, microorganismi o piogge intense ne compromettano l’efficienza.

I test in laboratorio sono altrettanto sorprendenti: un prototipo di soli 0,3 metri quadrati è riuscito ad accendere cinquanta LED contemporaneamente e a caricare condensatori in pochi minuti. Questo significa che più unità collegate tra loro potrebbero alimentare sensori ambientali, boe o piccoli dispositivi elettronici senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica. Non solo un esperimento, quindi, ma una tecnologia potenzialmente scalabile per comunità costiere, bacini lacustri o aree remote dove il collegamento tradizionale è complicato.

La visione dei ricercatori va ancora oltre. Immaginano intere flotte di W-DEG che lavorano in parallelo, integrandosi con solare ed eolico per fornire energia distribuita in regioni particolarmente piovose. Senza occupare terreni, senza impattare sull’ambiente, questi generatori potrebbero diventare un tassello fondamentale della transizione energetica, trasformando qualcosa di così comune come una giornata di pioggia in una fonte concreta di elettricità rinnovabile. La ricerca, pubblicata su National Science Review, apre così scenari affascinanti: la pioggia non sarà più solo un fastidio o un motivo per restare sotto l’ombrello, ma una risorsa capace di illuminare il futuro.