Chi utilizza Suno per comporre brani con l’intelligenza artificiale ha da oggi uno strumento in più a disposizione. La piattaforma ha infatti introdotto Visuals, una nuova funzione pensata per generare brevi filmati e immagini partendo da una canzone AI già salvata nella propria libreria. Il servizio, quindi, non si limita più al solo audio e prova ad allargare il proprio raggio d’azione anche alla parte visiva, quella che spesso accompagna la musica sui social e nelle piattaforme di condivisione.

L’aspetto che colpisce di più riguarda i personaggi che compaiono nei video. Possono infatti muovere le labbra seguendo esattamente le parole cantate nel brano, un dettaglio che rende il risultato finale molto più credibile rispetto a una semplice animazione che scorre in sottofondo. In pratica il filmato non si limita ad accompagnare la traccia ma la interpreta, dando un volto a quella voce generata dall’algoritmo.

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Dove si trova Visuals e come si accede

La scheda dedicata è disponibile nella sezione Create, sia da PC sia sulle app per iOS e Android. Non serve quindi un dispositivo specifico per sperimentare la novità, perché la funzione è stata resa accessibile praticamente ovunque si usi già il servizio. Chi lavora da computer trova anche una comoda scorciatoia. Aprendo il menu con i tre puntini accanto a un brano si arriva direttamente a Visuals, senza dover passare ogni volta dalla sezione principale.

Una volta dentro, il primo passaggio consiste nello scegliere quale porzione della canzone trasformare in clip. C’è però un limite da tenere presente, ovvero una durata massima di 15 secondi per ogni singola sequenza. Non si tratta dunque di uno strumento pensato per realizzare un videoclip completo in un colpo solo, ma di un sistema che lavora per frammenti brevi, da selezionare con cura in base al momento del pezzo che si vuole mettere in evidenza, che sia il ritornello o un passaggio particolarmente riuscito.

Personaggi, foto e descrizioni testuali per costruire le clip

Per decidere cosa apparirà sullo schermo le strade sono diverse. Si può partire da personaggi già predisposti da Suno, una soluzione rapida per chi non ha in mente nulla di preciso. In alternativa è possibile caricare una propria fotografia oppure descrivere a parole l’immagine che si desidera ottenere, lasciando poi al sistema il compito di tradurre quella richiesta in qualcosa di visibile. Tre approcci differenti, insomma, che coprono esigenze piuttosto diverse tra loro.

Anche il formato è personalizzabile, con opzioni sia verticali sia orizzontali. Una scelta utile per adattare il contenuto alla destinazione finale, visto che uno schermo da smartphone e uno da computer richiedono proporzioni diverse. Per quanto riguarda i filmati, inoltre, è possibile stabilire se l’immagine selezionata debba rappresentare la scena di apertura oppure quella conclusiva, così da avere un minimo di controllo su come si sviluppa la sequenza animata.

Tra gli strumenti a disposizione c’è poi la sincronizzazione labiale automatica, che si può attivare per far coincidere i movimenti della bocca dei personaggi con la voce del brano. Completa il pacchetto una timeline pensata per montare più sequenze una dopo l’altra, così da superare in parte il limite dei 15 secondi per clip e mettere insieme un racconto visivo più articolato. Sulla stessa linea temporale è possibile aggiungere anche il testo personalizzato delle canzoni, che compare così direttamente all’interno del video insieme alle immagini generate.

Fonte: TecnoAndroid