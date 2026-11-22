Aston Martin sceglie il deserto per una sfida del tutto nuova e si presenterà alla Dakar 2027, il primo passo del marchio britannico nel mondo dei rally raid. Lo farà con una formazione che sembra uscita da un sogno, perché mette insieme tre campioni del mondo come Fernando Alonso, Sébastien Loeb e Lucas Moraes. Sulle dune toccherà a tre esemplari della Dreadnought, un prototipo da corsa che ha un’origine piuttosto curiosa: deriva infatti da un veicolo militare digitale pensato in esclusiva per il videogioco Call of Duty: Modern Warfare 4.

Quel mezzo tattico, creato per dominare gli scenari virtuali, è diventato un’auto vera con un obiettivo dichiarato, cioè lottare subito per le posizioni di testa. Progettazione, costruzione e gestione in gara delle tre vetture saranno affidate a Prodrive, partner storico della casa inglese nelle competizioni endurance GT. L’azienda porta con sé quarant’anni di esperienza tra rally e prototipi e frequenta la maratona africana con continuità dall’inizio di questo decennio, con tre podi negli ultimi cinque anni e la vittoria assoluta nell’ultima edizione grazie a un’auto realizzata interamente in casa. Il CEO di Aston Martin Adrian Hallmark ha spiegato che l’ingresso alla Dakar insieme a Prodrive riflette la voglia del marchio di esplorare nuovi terreni di sfida contando su tre fuoriclasse. Sulla stessa linea David Richards, presidente di Prodrive, secondo cui le ambizioni di Gaydon, la solidità tecnica della squadra e il livello dei piloti creano le condizioni per stare davanti fin dal primo giorno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il ritorno di Alonso sette anni dopo

Per Fernando Alonso si tratta di un rientro nel rally più duro del mondo a sette anni dalla prima volta. Lo spagnolo, due volte campione del mondo di Formula 1 con 32 Gran Premi vinti e appena confermato con un rinnovo pluriennale dall’Aston Martin Aramco Formula 1 Team per il 2027, aveva già corso la Dakar nel 2020 su una Toyota Hilux chiudendo tredicesimo assoluto. All’epoca aveva già messo in bacheca due successi alla 24 Ore di Le Mans, una vittoria alla 24 Ore di Daytona e la partecipazione alla 500 Miglia di Indianapolis. Accanto a lui tornerà Marc Coma, cinque volte vincitore della Dakar in moto, che proprio nel 2020 lo aveva guidato fino al secondo posto nell’ottava tappa.

L’avventura nel deserto aprirà un anno decisamente fitto per il pilota asturiano, atteso subito dopo l’arrivo dai test prestagionali e da un calendario di Formula 1 con 24 gare e un record di 10 Sprint. Alonso ha ammesso di aver ponderato bene la proposta prima di accettare. La Formula 1 resta la priorità, però il fascino di una corsa così estrema e la prospettiva di lavorare con Coma, Prodrive, Loeb e Moraes hanno reso la decisione quasi naturale.

Loeb insegue la vittoria, Moraes arriva da campione

La seconda Dreadnought sarà guidata da Sébastien Loeb con il navigatore belga Fabian Lurquin. Il nove volte campione del mondo rally cerca ancora il primo successo assoluto alla Dakar dopo dieci partecipazioni, sette arrivi, 28 vittorie di tappa e cinque podi, tre dei quali da secondo. Il francese vuole chiudere questo conto aperto e magari regalare ad Aston Martin il primo trionfo nella maratona, mettendo da subito la sua esperienza a disposizione degli ingegneri per sviluppare una vettura inedita.

Il terzo equipaggio vedrà al volante il trentaseienne brasiliano Lucas Moraes, con lo spagnolo Pablo Moreno alle note. Terzo già al debutto nel 2023 e sempre presente nelle edizioni successive, Moraes approda alla squadra inglese da campione in carica del FIA World Rally Raid Championship 2025, titolo arrivato anche grazie alla vittoria nel BP Ultimate Rally Raid Portugal. Per lui è un passaggio chiave della carriera e conta su preparazione, costanza e sul confronto quotidiano con Alonso e Loeb per far crescere il progetto più in fretta.

Dal Portogallo a Marrakech

La 49ª edizione della Dakar scatterà il 9 gennaio 2027 dal Portogallo con un prologo di 129 chilometri a Loulé, nel distretto di Faro. Il 10 gennaio la gara entrerà nel vivo con la partenza dallo stadio dell’Algarve da 30.000 posti e una prima tappa di 300 chilometri, poi la carovana attraverserà il Mediterraneo per sbarcare in Marocco il 12 gennaio. I concorrenti affronteranno 12 tappe su un percorso complessivo di 6.805 chilometri, 4.341 dei quali cronometrati, fino al traguardo di Marrakech fissato per il 23 gennaio 2027.

Fonte: TecnoAndroid