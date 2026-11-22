Aliko Dangote, l’imprenditore che ha costruito buona parte della sua fortuna tra cemento e petrolio, ha deciso di puntare anche sul camion elettrico. A Lagos è stato presentato un mezzo pesante a batteria assemblato in Nigeria, frutto della collaborazione tra il gruppo Dangote e il costruttore cinese Sinotruk. La contraddizione è soltanto apparente. Per il Paese africano si tratta di un passaggio industriale di enorme peso, perché significa provare a costruire competenze produttive in un settore ancora poco sviluppato, non solo entro i confini nazionali ma nell’intero continente.

Il ruolo di Sinotruk e l’impero industriale di Dangote

Dietro questo traguardo per l’Africa c’è anche una mano cinese. Il nuovo autoarticolato è uscito dall’impianto di Lagos gestito nell’ambito dell’accordo con Sinotruk, e Liu Wei, presidente del gruppo asiatico, non ha nascosto un certo orgoglio per aver contribuito a un momento destinato a restare negli annali.

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Per Dangote, 69 anni, l’iniziativa si inserisce in un’attività industriale dalle dimensioni macroscopiche. Il suo gruppo produce cemento, opera nel comparto dello zucchero e controlla una grande raffineria nei pressi di Lagos, progettata per lavorare 650.000 barili di petrolio al giorno. È proprio questa combinazione così particolare a rendere l’investimento interessante e allo stesso tempo controverso. Chi continua a scommettere sui combustibili fossili vuole infatti sperimentare un’alimentazione diversa per i mezzi della logistica. E non è tutto, perché c’è un obiettivo ulteriore che riguarda la formazione di professionalità finora poco diffuse a quelle latitudini, grazie a ingegneri e tecnici che lavorano già con i veicoli a batteria.

Perché un colosso del cemento e del petrolio guarda ai mezzi elettrici

Le attività del miliardario nigeriano richiedono un movimento continuo di merci. Il cemento deve arrivare a cantieri e distributori, le materie prime devono raggiungere gli stabilimenti e i prodotti raffinati vanno consegnati ai clienti. In un’organizzazione di queste proporzioni anche una piccola quota di camion elettrici potrebbe trasformarsi in un banco di prova significativo.

La convenienza economica dipenderà però dalle condizioni operative. Un mezzo pesante impiegato su percorsi regolari, con soste prevedibili e accesso alla ricarica, ha esigenze ben diverse da un veicolo costretto a coprire lunghe distanze senza infrastrutture dedicate. Diventa quindi essenziale conoscere autonomia reale, capacità della batteria, tempi di rifornimento energetico e costi di gestione. Per ora, va detto, non è stata diffusa nessuna specifica tecnica del nuovo modello, che funzionerà come una sorta di laboratorio su gomma per capire dove intervenire e quali punti deboli perfezionare man mano che emergeranno.

Gli ostacoli al trasporto elettrico in Africa

Il contesto in cui si muove il progetto non è affatto semplice. In Nigeria la disponibilità di energia affidabile, la rete di colonnine e l’assistenza tecnica sono ancora in una fase embrionale, pur essendo elementi decisivi per qualsiasi flotta elettrica.

Serviranno anche addetti specializzati nella manutenzione dei sistemi ad alta tensione e una filiera di fornitori capace di sostenere l’utilizzo quotidiano dei veicoli. Sono aspetti forse meno appariscenti di altri, eppure determinano la riuscita di qualunque progetto logistico. Intanto il gruppo Dangote e Sinotruk hanno compiuto il primo passo lungo un sentiero finora del tutto inesplorato nel continente africano, con il primo camion a batteria assemblato a Lagos già uscito dalla fabbrica.

Fonte: TecnoAndroid