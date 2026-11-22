Due settimane con il Dreame DD20 tra un salone da 60 m², una veranda nuova e il bagno usato come stenditoio: ecco quanto scende davvero l'umidità, quanto consuma e quanto spesso va svuotato il serbatoio.

Quanta acqua c’è davvero nell’aria di casa? Fino a qualche settimana fa avrei risposto con un’alzata di spalle. Oggi la risposta è molto concreta: sfilo un serbatoio pieno, vado in bagno e lo svuoto nel lavandino. Ogni giorno. È proprio da questo gesto ripetuto per due settimane che parte la mia recensione del Dreame DD20, il deumidificatore da 20 litri al giorno che Dreame mi ha inviato in prova.

Ammetto che all’inizio ero scettico. Non sull’utilità di questi apparecchi (chi vive in una casa con muri freddi, vetri pieni di condensa al mattino e bucato che non asciuga mai sa bene quanto servano), ma sulla capacità di un modello così compatto di fare la differenza in ambienti grandi come i miei. Il salone dove vivono Dafne e Anubi, i miei due cani, misura circa 60 metri quadrati. La veranda nuova appena terminata ne occupa altri 40. Poi c’è il bagno che d’inverno diventa la stanza ufficiale dello stendino.

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Il DD20 propone caratteristiche interessanti per la sua fascia: 20 litri di deumidificazione nelle 24 ore, copertura dichiarata fino a 40 m², umidità regolabile dal 30 all’80%, gas refrigerante naturale R290, una modalità dedicata al bucato e il controllo completo tramite app Dreamehome. Nulla di rivoluzionario sulla carta. Con i deumidificatori però le specifiche raccontano solo una parte della storia. Ciò che conta davvero è quanto scende l’umidità e quante volte bisogna alzarsi dal divano.

Anticipo una cosa senza rovinare il finale: mi è piaciuto. Parecchio. Per chi ha un problema serio di umidità è una mano santa e l’app lo rende più pratico di quanto immaginassi. Esiste comunque un limite evidente che preferisco segnalare subito: il serbatoio va svuotato spesso. Ne parlerò più avanti perché c’è una soluzione e l’ho sperimentata personalmente. È disponibile sul sito ufficiale Dreame e nei principali negozi online, compreso Amazon.

Unboxing: la scatola giusta, senza fronzoli

La confezione è quella tipica degli elettrodomestici Dreame di questa fascia: cartone robusto, grafica essenziale e prodotto ben protetto da inserti che lo mantengono fermo durante il trasporto. Nessun effetto speciale da unboxing e francamente non ne sentivo il bisogno. Un deumidificatore non è uno smartphone. Lo apri una volta, lo sistemi in un angolo e speri di potertene dimenticare.

All’interno trovate l’apparecchio, il tubo di scarico continuo da 1,5 metri e il manuale d’uso. Nient’altro. Ma a pensarci bene cosa servirebbe ancora? L’accessorio davvero importante è il tubo e per fortuna è incluso. Il collegamento al serbatoio risulta semplice mentre le istruzioni spiegano chiaramente tutti i passaggi.

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C’è una precauzione valida per ogni deumidificatore con compressore che viene ricordata anche nel manuale: dopo il trasporto conviene lasciarlo in posizione verticale per un po’ prima di accenderlo. In questo modo il circuito refrigerante ha il tempo di assestarsi. Ho seguito l’indicazione alla lettera senza avere fretta.

Considerando il prezzo definirei la dotazione sufficiente e sensata. Non particolarmente generosa perché comprende soltanto l’indispensabile, ma neppure deludente. Nella scatola c’è tutto ciò che serve per utilizzare entrambe le modalità di scarico senza dover acquistare altro.

Design e costruzione: un parallelepipedo che sa stare al suo posto

La prima caratteristica che ho notato dopo averlo estratto dalla confezione è la compattezza. Dreame dichiara dimensioni di 290 × 458 × 205 mm e un ingombro a terra paragonabile a un foglio A4. Letto così sembra soltanto un dato da brochure. Basta però metterlo accanto al divano per capire quanto sia contenuto: occupa meno spazio di un cesto della biancheria. E non è poco.

L’estetica è sobria. La scocca bianca ha una parte superiore liscia e una sezione inferiore lavorata a righe orizzontali che fungono da griglia di aspirazione. Una sottile linea dorata separa le due metà mentre una piccola targhetta ospita il logo. Nell’app compare anche una variante scura, ma il mio esemplare è bianco. Mi ha convinto più del previsto: nella veranda arredata con colori chiari e uno stile minimale sembra quasi un complemento d’arredo anziché un elettrodomestico lasciato lì per necessità. In salone vicino alla cuccia dei cani passa praticamente inosservato.

Le plastiche opache sono di buona fattura e non producono scricchiolii quando si afferra il dispositivo. Nella parte superiore troviamo il display LED touch che mostra l’umidità in tempo reale insieme ai comandi principali. C’è inoltre un pannello di uscita dell’aria regolabile per orientare il flusso.

Poi ci sono le ruote. Quattro ruote omnidirezionali a 360° silenziose che scorrono senza difficoltà sul mio gres porcellanato. Sembra un dettaglio trascurabile ma è uno dei motivi per cui l’ho spostato fra tre ambienti diversi senza pensarci troppo. Il peso dichiarato è di circa 8,6 kg, relativamente contenuto per un deumidificatore a compressore da 20 litri. Riesco a sollevarlo con una mano senza sforzi particolari e questo ha cambiato concretamente il mio modo di utilizzarlo. Tornerò sull’argomento più avanti.

Una piccola osservazione riguarda il serbatoio. Si estrae frontalmente e ha una forma ben studiata, ma quando contiene 2,5 litri d’acqua bisogna afferrarlo con entrambe le mani e prestare attenzione per evitare gocce sul pavimento. Non è un difetto progettuale. È semplicemente una conseguenza della quantità di liquido che trasporta.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Modello Dreame DD20 Capacità di deumidificazione Fino a 20 litri ogni 24 ore (dato di laboratorio Dreame) Superficie consigliata Fino a 40 m² Potenza nominale 300 W Serbatoio 2,5 litri, con arresto automatico a serbatoio pieno Scarico continuo Tubo da 1,5 m incluso Intervallo di umidità impostabile Dal 30% all’80% Rumorosità dichiarata Da 35,7 a 40,5 dB(A), 35,7 dB(A) in modalità Sonno Refrigerante R290 (GWP circa 3) Modalità Auto, Sonno, Asciugatura bucato, Personalizzata Velocità ventola Bassa, Alta Funzioni extra Plasma antibatterico, Asciugatura Aria interna, sbrinamento automatico, blocco bambini, timer da 1 a 12 ore Comandi Display LED touch, app Dreamehome via WiFi Alimentazione 220 V, 50 Hz Dimensioni 290 × 458 × 205 mm Peso Circa 8,6 kg Colore Bianco

Componentistica: compressore, sensori e un gas più pulito

Vale la pena spiegare come funziona un deumidificatore di questo tipo. Il DD20 è un modello a compressore. Una ventola richiama l’aria umida della stanza e la fa passare attraverso una serpentina fredda chiamata evaporatore. Il vapore acqueo si condensa e le goccioline finiscono nel serbatoio. Successivamente l’aria più secca attraversa il condensatore, si riscalda leggermente e viene reimmessa nell’ambiente. Il principio è simile a quello di un climatizzatore ma senza unità esterna e con l’obiettivo di eliminare l’umidità anziché raffreddare la stanza.

Un aspetto che ho apprezzato leggendo la scheda tecnica riguarda il refrigerante: R290, ossia propano impiegato nel circuito frigorifero. Ha un potenziale di riscaldamento globale molto basso, intorno a 3, rispetto ai valori decisamente più elevati di diversi gas sintetici utilizzati in passato. Nell’impiego quotidiano non cambia praticamente nulla. Sapere però che un elettrodomestico destinato a restare acceso per molte ore utilizza un refrigerante a impatto climatico contenuto è un elemento positivo.

Passiamo ai sensori. Il DD20 integra un sensore combinato di temperatura e umidità che alimenta la modalità automatica e fornisce i valori visualizzati nell’applicazione. Durante i test le letture mi sono sembrate coerenti con le condizioni percepite in casa. Quando sul telefono comparivano il 63% e l’indicazione “Umido”, l’aria era effettivamente pesante. Avvicinandosi al 50% il miglioramento diventava evidente. Non ho effettuato confronti con un igrometro da laboratorio e non posso certificare l’accuratezza al singolo punto percentuale. L’andamento rilevato è comunque apparso credibile.

È presente anche lo sbrinamento automatico. Quando la temperatura dell’aria scende sotto i 15 gradi circa, la serpentina può ghiacciarsi. In questo caso il compressore si arresta mentre la ventola continua a funzionare fino allo scioglimento del ghiaccio. A quel punto il ciclo riprende. È una funzione quasi invisibile finché non diventa necessaria. Nelle mattine più fredde in veranda credo sia intervenuta più volte: avevo notato brevi pause che inizialmente mi avevano fatto sospettare un malfunzionamento. Non era così.

Dreame dichiara inoltre una struttura con cinque livelli di riduzione del rumore e 11 protezioni di sicurezza, compreso l’arresto automatico quando il serbatoio è pieno. Non ho smontato il prodotto per verificarne l’architettura interna. Nell’uso diretto posso confermare una rumorosità contenuta e il corretto funzionamento del sistema di arresto: ogni volta che la vaschetta si è riempita, la macchina si è fermata segnalando la situazione.

L’app Dreamehome: più utile di quanto pensassi

Parliamo dell’app. Pensavo di liquidarla in poche righe perché la connettività di un deumidificatore mi era sempre sembrata un’aggiunta superflua. Dopo la prova ho cambiato almeno in parte opinione.

L’abbinamento avviene attraverso Dreamehome, la stessa applicazione che utilizzo per altri prodotti Dreame presenti in casa. Basta aggiungere il dispositivo con il pulsante “+” e collegarlo alla rete WiFi. Nel giro di pochi minuti compare nella schermata principale con la sua immagine, lo stato operativo (“Working” oppure “Deumidificazione in corso”) e un riquadro dedicato all’umidità rilevata. Alla prima configurazione leggevo 63% con l’etichetta Umido ben visibile. Nella parte inferiore sono disponibili le sezioni Dispositivo, Intelligente, Mall, Forum e Io. Le ultime due mi interessano poco ma non interferiscono con l’utilizzo.

Aprendo la scheda del deumidificatore si accede alla schermata dei controlli. In alto compaiono le sezioni Interni ed Esterni. La prima mostra le condizioni ambientali della stanza mentre la seconda riguarda quelle esterne. Al centro appare un elemento inatteso: un personaggio con le cuffie e il logo Dreame sui capelli che commenta la qualità dell’aria con frasi come “l’aria qui è dolce”. La prima volta mi ha divertito. La seconda mi è sembrato superfluo. Dalla terza ho semplicemente smesso di farci caso. È un tocco grafico che qualcuno apprezzerà.

Sotto la mascotte trovano posto i dati più utili: umidità e temperatura correnti, rappresentate anche attraverso barre colorate. Nella prima schermata vedevo 63% e 22 gradi. Seguono il grande pulsante di accensione e il selettore delle modalità: Auto, Modalità sonno, Modalità asciugatura per il bucato e Personalizzata.

La modalità Personalizzata è diventata la mia preferita. Selezionandola compare uno slider che permette di regolare l’umidità obiettivo dal 30 all’80% con incrementi precisi. Per quasi tutta la prova l’ho mantenuta al 50%. Subito sotto è disponibile il controllo della velocità della ventola, limitato a due impostazioni: Basso e Alto. Un livello intermedio mi avrebbe fatto piacere.

Scorrendo la pagina si incontrano l’interruttore dell’Oscillazione, che muove il deflettore per distribuire meglio l’aria, e il Blocco bambini. Seguono la funzione Asciug. Aria con pulsante “Inizia”, il Timer e l’indicatore del prefiltro. Sul mio esemplare quest’ultimo mostrava ancora il 100%. L’icona a forma di ingranaggio in alto a destra apre le impostazioni del dispositivo.

La comodità principale è poterlo accendere quando sono fuori casa. Lo avvio dallo smartphone prima di rientrare così da trovare l’ambiente già in fase di deumidificazione. Oppure lo spengo da remoto se mi accorgo di averlo lasciato acceso. Durante le due settimane di prova è diventata un’abitudine. L’app si è dimostrata stabile e reattiva senza disconnessioni. La traduzione italiana è comprensibile anche se alcune etichette risultano tagliate, per esempio “Personalizz ata” e “Modalità asciugatu…”. Piccole imperfezioni che non compromettono l’esperienza.

Consumi e prestazioni: 300 watt che si fanno sentire poco

La targhetta riporta 300 W di potenza nominale. Durante il test ho monitorato i consumi e i valori osservati sono risultati coerenti con quelli dichiarati dal produttore. Non ho rilevato anomalie o picchi inattesi.

Facciamo un calcolo semplice. Se il compressore lavorasse alla potenza nominale per un’ora intera, consumerebbe circa 0,3 kWh. Con un prezzo dell’energia di 30 centesimi al kWh la spesa sarebbe di circa 9 centesimi l’ora. Nella pratica però un deumidificatore con igrostato non mantiene sempre lo stesso assorbimento: una volta raggiunta l’umidità impostata può fermarsi e ripartire quando necessario. Il costo effettivo dipende quindi dalle condizioni della stanza e dalla soglia scelta. Se si imposta il 30% in una casa che parte dal 70%, l’apparecchio rischia di lavorare quasi senza sosta. Fissando il 50% come ho fatto io, inizialmente interviene con maggiore intensità e successivamente riduce i cicli di funzionamento.

A casa ho un impianto fotovoltaico con accumulo. Durante le ore di sole il costo energetico di un dispositivo da 300 watt per me è quindi quasi irrilevante. Chi non dispone di questa soluzione dovrebbe valutare la propria tariffa e le ore di utilizzo. Resta comunque un consumo tipico di un piccolo elettrodomestico, lontano da quello di un’asciugatrice.

Sulle prestazioni mi interessava soprattutto capire quanto rapidamente diminuisse l’umidità. Nei miei test il valore iniziale era vicino al 65% di umidità relativa e dopo qualche ora scendeva al 52% o 53%. In termini pratici si passava da un’aria pesante con vetri appannati a un ambiente decisamente più confortevole. Nelle stanze più grandi della superficie consigliata, come il salone, serviva naturalmente più tempo.

Test sul campo: due settimane, tre stanze, un serbatoio da svuotare

Ho seguito un metodo semplice e replicabile. Il deumidificatore ha lavorato quotidianamente per due settimane a novembre, quando l’umidità domestica comincia a farsi sentire. L’ho utilizzato in tre ambienti dalle caratteristiche molto diverse. A ogni sessione controllavo il valore mostrato nell’app e sul display prima dell’avvio e dopo qualche ora. Osservavo inoltre la quantità d’acqua raccolta e confrontavo i consumi con le specifiche dichiarate. Non si tratta di misurazioni di laboratorio ma di un’esperienza domestica reale.

Il salone. Misura circa 60 metri quadrati, ben oltre i 40 consigliati da Dreame. È la stanza in cui vivono Dafne e Anubi. Chi ha cani conosce gli effetti delle ciotole d’acqua, del pelo bagnato dopo una passeggiata sotto la pioggia e delle cucce sull’aria di casa. Come prevedibile il DD20 ha dovuto lavorare più a lungo. Si partiva da circa il 65% e dopo alcune ore in modalità Personalizzata impostata al 50% il livello era sceso al 52% o 53%. Non avevamo raggiunto esattamente l’obiettivo ma ci eravamo avvicinati molto, pur trattando una superficie superiore del 50% a quella consigliata. È il risultato che considero più significativo dell’intera prova.

Un altro aspetto mi ha colpito particolarmente: l’odore. Nelle giornate piovose il salone in cui vivono due cani può assumere una nota leggermente stantia. Durante il test quella sensazione si è attenuata. Non è sparita del tutto e non voglio attribuire al prodotto capacità miracolose, ma il miglioramento era percepibile. Quanto agli animali, sono rimasti indifferenti. Il rumore non li ha mai disturbati e nessuno dei due ha abbandonato la cuccia per allontanarsi dal dispositivo.

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La veranda. La superficie è di circa 40 metri quadrati e coincide con quella indicata dal produttore. Essendo un ambiente nuovo volevo mantenerlo asciutto fin dall’inizio. Qui il DD20 ha espresso le prestazioni migliori con un abbassamento dell’umidità più rapido rispetto al salone, come era ragionevole aspettarsi in uno spazio delle dimensioni consigliate. Ho sfruttato anche lo scarico continuo facendo confluire l’acqua direttamente in uno scarico. In questo modo non dovevo preoccuparmi del serbatoio.

Il bagno. In questo ambiente il banco di prova non era tanto la stanza quanto il bucato. Ho sistemato i panni sullo stendino, posizionato il deumidificatore all’interno e chiuso la porta. Poi ho attivato la modalità asciugatura. Il risultato è stato evidente: i vestiti si sono asciugati molto più rapidamente rispetto a quando li lascio stesi d’inverno senza alcun supporto. Approfondirò il test perché per molte persone questa funzione potrebbe rappresentare il motivo principale per acquistarlo.

E la camera da letto? Non l’ho utilizzato lì, ma la scelta non dipende da un problema del prodotto. Non tollero alcun rumore mentre dormo, neppure un ronzio leggerissimo. Per questo evito di lasciare apparecchi accesi in camera durante la notte. Il DD20 dispone di una modalità Sonno e Dreame dichiara valori acustici molto contenuti. Chi è meno sensibile potrebbe trovarlo adatto, ma su questo aspetto non posso offrire una valutazione basata sull’uso diretto.

Passiamo all’acqua raccolta. In una notte il deumidificatore riempiva all’incirca mezzo serbatoio. Nell’arco di una giornata si arrivava a una vaschetta intera. Questo significa che scegliendo la raccolta manuale bisogna svuotarlo tutti i giorni. È il compromesso legato a un apparecchio compatto e leggero nonché il difetto che ritengo più importante segnalare. Allo stesso tempo osservare quella quantità d’acqua rende evidente il lavoro svolto: prima era presente nell’aria e nell’umidità accumulata dall’ambiente domestico.

Cosa non ho verificato direttamente? La capacità massima di 20 litri nelle 24 ore che Dreame misura in condizioni di laboratorio caratterizzate da temperature e umidità elevate. Si tratta di parametri molto diversi da quelli rilevati in una casa a Roma nel mese di novembre. Non ho effettuato misurazioni strumentali della rumorosità in decibel né test sull’efficacia antibatterica del plasma. Per questi aspetti posso soltanto riportare quanto dichiarato dal produttore.

Approfondimenti

Quanta acqua raccoglie davvero (e perché non vedrete mai 20 litri)

Sulla confezione campeggia la capacità di 20 litri al giorno. Nell’utilizzo domestico ho raccolto invece una quantità vicina ai 2,5 litri quotidiani, pari a un serbatoio. È una delusione? No. La differenza ha una spiegazione precisa.

La capacità di deumidificazione viene misurata in condizioni standard molto impegnative, con aria calda e particolarmente umida. In quelle circostanze la quantità d’acqua disponibile per la condensazione è elevata. Quando temperatura e umidità diminuiscono, l’aria contiene meno vapore acqueo e nel serbatoio si raccoglie un volume inferiore. In una casa a 22 gradi con valori compresi tra il 63% e il 65% e una soglia impostata al 50%, ottenere una frazione della capacità massima è del tutto normale. Se in un ambiente domestico si raccogliessero stabilmente 20 litri ogni giorno, sarebbe opportuno approfondire le cause di tanta umidità.

Quel numero va quindi interpretato come un’indicazione della capacità di estrazione disponibile in determinate condizioni. Rispetto a un modello meno potente, un apparecchio da 20 litri può raggiungere più rapidamente la soglia desiderata quando l’ambiente lo consente. È quello che ho osservato nel salone: nonostante una metratura superiore a quella prevista, il DD20 ha portato l’umidità vicino all’obiettivo nel giro di alcune ore.

Per chi valuta l’acquisto conta soprattutto un altro elemento. Nelle condizioni che ho riscontrato in casa, un utilizzo prolungato richiedeva uno svuotamento quotidiano. Con la pioggia o il bucato steso potrebbe essere necessario intervenire più spesso. Se questa incombenza non vi convince, il tubo di scarico continuo rappresenta un’alternativa pratica di cui parlerò tra poco.

La modalità bucato: il test del bagno chiuso

Su questo fronte il deumidificatore mi ha convinto particolarmente. In inverno il bucato può diventare un problema nelle case prive di asciugatrice. Lo stendino resta in mezzo alle stanze per giorni e gli asciugamani rischiano di acquisire il tipico odore di umido. Nel frattempo l’acqua che evapora dai capi contribuisce ad aumentare l’umidità dell’ambiente e delle superfici.

La procedura è stata semplicissima. Ho sistemato lo stendino carico in bagno, collocato il deumidificatore nella stessa stanza e chiuso la porta. Quindi ho attivato la modalità asciugatura. In questa configurazione la ventola lavora a velocità elevata generando un flusso d’aria più secca. La dimensione ridotta del bagno aiuta: limitando gli scambi con l’aria del resto della casa, l’apparecchio può concentrarsi sul volume racchiuso.

Il miglioramento è stato netto. I panni sono diventati asciutti in tempi molto più brevi rispetto alle mie abitudini invernali. Non ho cronometrato ogni carico perché la durata dipende dal numero dei capi, dal tipo di tessuto e dall’efficacia della centrifuga della lavatrice. La differenza però si notava sia alla vista sia al tatto. Inoltre la biancheria non presentava quel leggero odore di chiuso che può comparire quando rimane umida troppo a lungo.

Un consiglio pratico: durante l’asciugatura del bucato il serbatoio può riempirsi più velocemente perché una parte dell’acqua che evapora dai vestiti viene raccolta dal dispositivo. Se avete molti capi conviene controllare il livello durante il ciclo oppure collegare il tubo verso il piatto doccia. Nelle sessioni successive ho scelto questa seconda soluzione e l’ho trovata particolarmente comoda. Per chi vive in un appartamento senza balcone oppure in una zona molto piovosa, la sola modalità dedicata al bucato può rappresentare una ragione convincente per l’acquisto.

Rumorosità: un ventilatore, niente di più

Dreame dichiara una rumorosità compresa tra 35,7 e 40,5 dB(A) con un valore di 35,7 dB(A) in modalità Sonno, secondo misurazioni effettuate da un ente terzo. Non disponendo di un fonometro professionale posso descrivere soltanto la percezione del suono durante l’utilizzo.

Il rumore ricorda quello di un ventilatore impostato a bassa velocità. È un fruscio costante privo di toni acuti o vibrazioni particolarmente fastidiose. Quando lo tenevo acceso in salone mentre guardavo la televisione lo percepivo appena. In veranda dopo qualche minuto smettevo quasi di notarlo. L’avvio e l’arresto del compressore producono un leggero cambiamento di tono ma nulla che faccia sobbalzare.

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Con la ventola su Alto o in modalità Asciugatura il fruscio aumenta. È normale perché viene movimentata una maggiore quantità d’aria. In bagno con la porta chiusa non l’ho mai considerato un problema.

Resta la questione della camera da letto. Sono particolarmente sensibile ai rumori e anche il ronzio più lieve può tenermi sveglio. Per questa ragione non ho provato il DD20 durante il sonno e non posso garantire che la relativa modalità sia abbastanza silenziosa per tutti. Nell’uso diurno però è stato tra gli apparecchi con compressore che mi hanno disturbato meno. Da questo punto di vista l’esperienza è stata migliore delle mie aspettative.

Plasma, ionizzatore e Asciugatura Aria: l’igiene che non si vede

Tra le funzioni aggiuntive compare il generatore al plasma antibatterico, spesso associato alla tecnologia degli ionizzatori. Secondo il produttore dovrebbe contribuire a ridurre alcuni batteri e le spore di muffa presenti nell’aria trattata, con possibili benefici anche sugli odori collegati all’umidità.

Su questo aspetto è necessaria una precisazione. Non possiedo strumenti per misurare la carica batterica dell’aria e non posso verificare i risultati dichiarati. Inoltre sulla pagina ufficiale i dati riportati non appaiono del tutto coerenti: in un punto vengono indicate riduzioni comprese tra il 92% e il 96% per alcuni batteri e muffe, mentre una nota menziona il 99,9% per gli stessi organismi. Potrebbero essere risultati ottenuti attraverso prove differenti ma la discrepanza merita di essere segnalata.

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L’unico elemento che posso descrivere in base all’esperienza personale è l’attenuazione dell’odore di umido nel salone. Non so quanta parte del miglioramento sia attribuibile al plasma e quanta alla semplice diminuzione dell’umidità. È possibile che entrambi i fattori abbiano contribuito.

Trovo più concreta la funzione Asciug. Aria. Risponde a un problema comune nei deumidificatori: dopo molte ore di condensazione le superfici e le serpentine interne possono rimanere bagnate. Un ristagno prolungato favorisce la comparsa di odori sgradevoli e può creare condizioni favorevoli alla muffa. Avviando questa opzione dall’app, il DD20 asciuga i componenti interni per circa 40 minuti e successivamente si spegne. Durante il ciclo le altre funzioni non sono disponibili e l’applicazione avvisa prima dell’avvio. L’ho utilizzata al termine delle sessioni quotidiane. Richiede pochi secondi per essere attivata e potrebbe rivelarsi utile anche nel lungo periodo. Per giudicare gli effetti sulla manutenzione servirà però più tempo.

Serbatoio o tubo di scarico: come l’ho usato davvero

Veniamo al limite principale. Il serbatoio da 2,5 litri ha una capacità ridotta rispetto a quella di un deumidificatore da 20 litri al giorno. Nelle mie condizioni si riempiva nell’arco di circa una giornata: metà vaschetta durante la notte e il livello massimo entro le 24 ore. Quando raggiunge il limite, il dispositivo interrompe il funzionamento e invia una segnalazione. Non si rischiano fuoriuscite ma la deumidificazione resta sospesa finché non si svuota il contenitore.

Perché scegliere una capacità così contenuta? Immagino che Dreame abbia voluto privilegiare peso e ingombro. Una vaschetta più grande richiederebbe probabilmente dimensioni superiori e aumenterebbe il peso da trasportare. La scelta è comprensibile ma comporta un compromesso concreto: chi usa la raccolta manuale deve mettere in conto una visita quotidiana al lavandino.

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Fortunatamente nella confezione è incluso il tubo di scarico continuo da 1,5 metri. Si collega al serbatoio e si porta l’estremità opposta verso uno scarico, come un piatto doccia, un lavandino basso o un punto di raccolta in veranda. L’acqua defluisce per gravità consentendo al deumidificatore di lavorare a lungo senza svuotamenti manuali. Ho utilizzato entrambe le soluzioni: il serbatoio in salone dove mancava uno scarico vicino e il tubo in veranda e in bagno.

Ci sono due accorgimenti fondamentali. Poiché il deflusso avviene per gravità, l’estremità di uscita deve restare più in basso del collegamento e il tubo non deve presentare salite o pieghe. Inoltre 1,5 metri non offrono un grande margine di posizionamento. Bisogna sistemare l’apparecchio abbastanza vicino allo scarico. Nei miei test non è stato difficile ma in salone non avrei avuto una destinazione adatta per l’acqua.

Peso e ruote: il deumidificatore che cambia stanza

Nelle recensioni dei deumidificatori la facilità di trasporto viene spesso considerata un dettaglio secondario. Per me invece è stata una delle caratteristiche più importanti del DD20.

Il peso di circa 8,6 kg si combina con una maniglia a scomparsa e ruote silenziose a 360°. Insieme questi elementi rendono il dispositivo facilmente trasportabile. La mattina lo tenevo in salone per ridurre l’umidità accumulata durante la notte. Il pomeriggio passava in bagno accanto al bucato e la sera in veranda. Sul gres le ruote scorrono con fluidità e quando occorre sollevarlo è sufficiente afferrare la maniglia.

Può sembrare una comodità marginale ma molte abitazioni presentano problemi di umidità in stanze diverse e in momenti differenti. Pensiamo al bagno dopo una doccia, alla camera dei ragazzi al mattino oppure alla lavanderia con i panni stesi. Un modello pesante rischia di rimanere nel punto in cui è stato collocato il primo giorno. Uno più maneggevole si porta facilmente dove serve. E un apparecchio utilizzato nella stanza giusta può risultare più utile di un modello potente lasciato in un angolo poco adatto.

L’unica precauzione è controllare il serbatoio prima di spostare il deumidificatore, preferibilmente svuotandolo. La presenza di acqua aumenta il peso e può provocare qualche goccia sul pavimento durante il trasporto.

Che umidità impostare: la mia esperienza con il 50%

Lo slider dell’app permette di scegliere un valore compreso tra il 30% e l’80%. Quale impostazione conviene usare? All’inizio ho commesso un errore piuttosto comune: ho abbassato molto la soglia pensando che un’aria più secca fosse necessariamente migliore. Non è così.

L’umidità troppo bassa può irritare gola e occhi e rendere la pelle secca. Non è ideale neppure per mobili in legno o strumenti musicali. In generale per gli ambienti domestici si considera confortevole una fascia compresa tra il 40% e il 60%. Dopo qualche giorno mi sono stabilizzato sul 50%. È un livello che nella mia esperienza aiuta a limitare condensa e umidità senza rendere l’aria eccessivamente secca. Con due cani in casa preferisco mantenere un equilibrio.

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La modalità Auto regola autonomamente il funzionamento utilizzando i dati del sensore di temperatura e umidità. Nei test si è comportata bene ed è adatta a chi preferisce non intervenire sulle impostazioni. Io continuo a scegliere la Personalizzata perché mi piace definire con precisione la soglia da raggiungere. È soprattutto una preferenza d’uso e non una differenza sostanziale nei risultati.

Conta anche il livello iniziale. Se in casa si parte dal 75% o dall’80%, nei primi giorni il deumidificatore potrebbe funzionare a lungo e richiedere svuotamenti frequenti. Con il progressivo asciugarsi dei materiali e degli ambienti, la quantità d’acqua da estrarre tende a diminuire. È uno di quei dispositivi che diventano più semplici da gestire quando l’umidità accumulata comincia a ridursi.

Funzionalità: tutto quello che c’è, senza esagerare

Le modalità disponibili sono quattro e coprono gli scenari principali. Auto gestisce il funzionamento in base ai sensori. Sonno riduce rumore e luminosità per l’utilizzo notturno. Asciugatura privilegia il flusso d’aria per accelerare il processo di asciugatura del bucato. Personalizzata consente invece di selezionare la soglia di umidità e la velocità della ventola.

La ventola offre soltanto due livelli: Basso e Alto. Un’impostazione intermedia avrebbe permesso una regolazione più graduale, soprattutto negli ambienti in cui si trascorre molto tempo e si desidera un flusso più intenso senza raggiungere la rumorosità massima. È un limite oggettivo anche se nella mia esperienza non ha compromesso l’utilizzo.

È presente l’Oscillazione che muove il deflettore di uscita per distribuire l’aria più secca nella stanza. L’ho trovata particolarmente utile con il bucato perché aiuta a orientare il flusso verso i panni. C’è anche il Blocco bambini che disabilita i comandi touch. Non mi è servito per dei bambini ma con due cani curiosi in salone ne ho apprezzato la presenza. Completa le funzioni principali un timer da 1 a 12 ore per lo spegnimento automatico, comodo quando si esce lasciando l’unità in funzione.

Non mancano le funzioni di supporto che operano senza richiedere attenzione continua: Asciugatura Aria per i componenti interni, sbrinamento automatico quando la temperatura scende, arresto a serbatoio pieno e indicatore delle condizioni del prefiltro nell’app. Quest’ultimo è particolarmente pratico perché ricorda quando controllare e pulire la griglia. Affidarsi soltanto alla memoria non è sempre la soluzione migliore.

Ogni funzione può essere gestita dal display touch o dall’app. Il pannello integrato è leggibile e mostra l’umidità in tempo reale rispondendo prontamente ai comandi. Dopo i primi giorni però ho finito per preferire lo smartphone perché permette una gestione più comoda e la regolazione della soglia con precisione al punto percentuale.

Prezzo e posizionamento

Il prezzo di listino del Dreame DD20 è di 249 euro e in Italia viene proposto nella colorazione bianca. È disponibile sul sito ufficiale Dreame e nei principali negozi online, compreso Amazon. Durante il Black Friday il prezzo è arrivato intorno ai 169 euro. Non è un caso insolito perché gli elettrodomestici del marchio sono spesso interessati da campagne promozionali. Chi non ha urgenza può quindi valutare l’acquisto durante uno sconto.

A questa cifra si ottiene un deumidificatore a compressore con capacità dichiarata di 20 litri al giorno, refrigerante R290, modalità per il bucato, app completa, plasma antibatterico e asciugatura dei componenti interni. Il tutto con peso relativamente contenuto e bassa rumorosità percepita. Sul sito globale Dreame compare anche un riferimento a una garanzia estesa per il compressore. Suggerisco di controllare le condizioni applicabili in Italia prima dell’acquisto perché potrebbero differire da quelle di altri Paesi.

Nelle fasce più economiche spesso bisogna rinunciare alla gestione tramite app, a una rumorosità contenuta o alle funzioni dedicate all’igiene interna. In alternativa si possono trovare modelli più pesanti e ingombranti. Salendo di prezzo diventano disponibili serbatoi più grandi, ventole con maggiori possibilità di regolazione e sistemi di filtrazione evoluti, generalmente a fronte di dimensioni superiori.

Nel complesso considero il DD20 una proposta sensata a 249 euro per chi deve affrontare un problema di umidità e desidera un apparecchio facile da gestire. Sotto i 200 euro il rapporto tra caratteristiche e prezzo migliora sensibilmente. A 169 euro diventa un prodotto particolarmente convincente.

Conclusioni

Due settimane di utilizzo, tre stanze e numerosi serbatoi svuotati. Il salone ha perso buona parte del suo odore di umido. Il Dreame DD20 ha svolto il compito fondamentale di un deumidificatore: raccogliere acqua dall’aria e rendere l’ambiente più confortevole senza richiedere troppe attenzioni. Il rumore è simile a quello di un ventilatore e il peso contenuto mi ha permesso di portarlo dal salone alla veranda e poi in bagno. La gestione da smartphone si è rivelata utile anche quando ero fuori casa.

Lo consiglio a chi convive con ambienti umidi e durante l’inverno deve affrontare condensa sui vetri, possibili macchie di muffa negli angoli e bucato difficile da asciugare. È particolarmente indicato per chi non possiede un’asciugatrice: la modalità dedicata ai panni in una stanza chiusa è tra le funzioni più interessanti. Lo trovo valido anche nelle abitazioni con diversi locali da trattare in momenti differenti perché si sposta facilmente. Infine può essere utile a chi vive con animali e vuole controllare meglio l’umidità senza aggiungere troppo rumore al salone.

Non lo sceglierei invece se volessi lasciarlo funzionare per giorni senza intervenire e non avessi uno scarico vicino. Con la vaschetta da 2,5 litri lo svuotamento quotidiano è una possibilità concreta, come dimostrano i miei test. Chi è molto sensibile ai rumori durante il sonno dovrebbe inoltre valutare attentamente l’uso in camera da letto. Non posso esprimere un giudizio diretto sulla modalità notturna perché non l’ho provata in quell’ambiente.

L’ambiente ideale? Una casa di medie dimensioni con un bagno adatto a stendere il bucato, uno scarico raggiungibile dal tubo e la possibilità di controllare tutto tramite app prima di rientrare. In queste condizioni il DD20 lavora con discrezione e il risultato più immediato si nota al mattino, quando i vetri rimangono asciutti.

Dreame DD20 8.0/10 Il Dreame DD20 porta l'umidità dal 65% al 52% in poche ore anche in un salone di 60 m², è silenzioso e si sposta facilmente. Unico vero limite il serbatoio da 2,5 litri, aggirabile con il tubo di scarico. Pro Abbassa davvero l'umidità anche in ambienti grandi Modalità bucato efficace Leggero e con ruote a 360° Silenzioso come un ventilatore App Dreamehome completa e stabile Contro Serbatoio da 2,5 litri da svuotare spesso Solo due velocità della ventola Tubo di scarico da 1,5 m corto Asciugatura Aria blocca le altre funzioni

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Abbassa davvero l'umidità anche in ambienti grandi

✓ Modalità bucato efficace

✓ Leggero e con ruote a 360°

✓ Silenzioso come un ventilatore

✓ App Dreamehome completa e stabile − Contro × Serbatoio da 2,5 litri da svuotare spesso

× Solo due velocità della ventola

× Tubo di scarico da 1,5 m corto

× Asciugatura Aria blocca le altre funzioni

Fonte: TecnoAndroid