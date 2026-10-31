SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 a 31,49 euro, fino a 450 ore

Il mouse da gaming SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 scende a 31,49 euro su Amazon e raggiunge quello che ha tutta l’aria di essere il suo minimo storico, con un taglio netto rispetto al listino ufficiale di 59,99 euro. Fino a poco tempo fa trovare un mouse wireless affidabile sotto i 35 euro sembrava un’impresa riservata a prodotti di qualità discutibile, e invece questo modello rimette parecchie certezze in discussione. A rendere la proposta ancora più appetibile c’è la colorazione Aqua, molto apprezzata dagli appassionati che vogliono allontanarsi dal solito nero opaco e dare un tocco diverso alla propria postazione.

Sensore TrueMove Air e una batteria che non finisce mai

Al centro di tutto c’è il sensore TrueMove Air, una versione ottimizzata del Pixart 3335 che arriva a 18.000 DPI di risoluzione massima. Tramite il software SteelSeries GG il valore CPI si regola da 100 a 8500, un intervallo che copre senza fatica qualsiasi genere competitivo, dagli sparatutto in prima persona ai MOBA. La velocità di tracciamento tocca i 400 pollici al secondo e l’accelerazione sale fino a 40G, numeri che si traducono in movimenti fluidi anche quando la partita si fa davvero concitata.

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Sul fronte dei comandi SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 mette a disposizione 6 pulsanti programmabili e può salvare 5 profili direttamente nella memoria interna del dispositivo, così le impostazioni restano sempre a portata di mano anche cambiando computer. I microswitch vantano una durata certificata di 60 milioni di click e una latenza ridotta ad appena 1,9 ms. I piedini in PTFE al 100% garantiscono poi uno scorrimento sul tappetino sorprendentemente morbido. Il peso si ferma intorno ai 95 grammi con una singola batteria AAA inserita, un valore contenuto che favorisce gli spostamenti rapidi e limita l’affaticamento della mano nelle sessioni più lunghe.

Interessante anche la doppia connettività wireless. Da una parte c’è il collegamento a 2,4GHz tramite dongle USB, pensato per il gioco dove ogni millisecondo conta, dall’altra il Bluetooth per l’utilizzo quotidiano. La compatibilità è ampia e comprende Windows, Xbox, PlayStation, Android e iOS, il che rende questo accessorio piuttosto versatile tra una piattaforma e l’altra.

Il vero asso nella manica di questa seconda generazione però è l’autonomia, letteralmente stravolta rispetto al modello precedente. Si parla di un intervallo che va da 45 a 200 ore in modalità 2,4GHz e addirittura fino a 450 ore via Bluetooth. Praticamente mesi di utilizzo senza dover sostituire le batterie AAA, un dettaglio che da solo giustificherebbe buona parte del prezzo pieno, figuriamoci con lo sconto in corso.

Il design simmetrico e ambidestro, realizzato in plastica ABS, si adatta sia all’impugnatura claw grip sia a quella fingertip. Non manca l’illuminazione RGB personalizzabile, pensata per chi ama curare ogni piccolo dettaglio del proprio setup.

Quanto si risparmia con l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino di SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 è fissato a 59,99 euro, ma in questo momento su Amazon il mouse è acquistabile a 31,49 euro. Lo sconto sfiora il 48% e si traduce in un risparmio concreto di oltre 28 euro rispetto al costo originale. Con questa cifra ci si porta a casa una periferica senza fili dotata di sensore da 18.000 DPI e di una durata della batteria da record, il tutto a un prezzo decisamente competitivo, tenendo conto che l’offerta riguarda anche la ricercata variante Aqua.

La disponibilità al momento risulta buona, anche se considerando l’entità del ribasso la promozione potrebbe non restare attiva a lungo.

Fonte: TecnoAndroid