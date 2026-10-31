Reacher, Lee Child candida Susan Turner al prossimo spinoff

Il successo di Neagley ha convinto Lee Child che l’universo di Reacher su Prime Video possa allargarsi ancora con un nuovo spinoff. La serie dedicata all’ex investigatrice militare ha raccolto 40 milioni di spettatori nei suoi primi 13 giorni di programmazione. Un risultato che ha spinto il creatore letterario di Jack Reacher a indicare già il nome del personaggio perfetto per un’altra produzione derivata, cioè Susan Turner, interpretata sullo schermo da Cobie Smulders.

Che Reacher fosse uno dei titoli di punta della piattaforma di Amazon non era certo un mistero. La serie con Alan Ritchson sta già lavorando alla quinta stagione e può contare su un rinnovo confermato anche per la sesta. Con numeri del genere il colosso dello streaming non ha esitato un attimo ad ampliare il franchise e il 16 settembre 2026 ha portato al debutto Neagley, accolta dal pubblico in maniera decisamente calorosa. I dati delle prime due settimane parlano chiaro e raccontano di una scommessa vinta senza troppe incertezze.

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Chi è Frances Neagley e cosa racconta la serie

Al centro della storia c’è Maria Sten nei panni di Frances Neagley, ex investigatrice dell’esercito statunitense che ha prestato servizio accanto a Jack Reacher nella Unità 110 di Investigazioni Speciali. Un volto già noto a chi segue le avventure del gigante interpretato da Ritchson, che qui finalmente si prende tutta la scena. Nel cast figurano anche Greyston Holt e Adeline Rudolph.

La trama parte dalla morte sospetta di un vecchio amico della protagonista. Per capire cosa sia successo davvero l’ex militare deve rispolverare le competenze maturate negli anni trascorsi sotto le armi, quelle stesse abilità che l’hanno resa un elemento prezioso della squadra di Reacher. Con il suo ex comandante condivide la stessa ostinazione nel cercare giustizia, però la serie mette subito in chiaro una cosa importante. Neagley ha mezzi più che sufficienti per affrontare criminali pericolosi senza dover dipendere dal suo vecchio superiore. Non una semplice spalla trasformata in protagonista, dunque, ma un personaggio capace di reggere da solo un intero racconto.

Susan Turner candidata al prossimo spinoff

In una recente intervista Lee Child ha parlato apertamente della possibilità di un ulteriore capitolo derivato. Lo scrittore si è detto contento che Andrew abbia riportato in scena Susan Turner, descrivendola come un buon personaggio ma anche come un’occasione concreta per una nuova serie. “Abbiamo già Neagley e Amazon di solito vuole sfruttare al massimo ciò che funziona. Quindi vogliono un altro spinoff? In quel caso lei andrebbe bene” ha spiegato l’autore, lasciando intendere di avere le idee piuttosto chiare su quale strada percorrere nel caso in cui la piattaforma decidesse di investire ancora sul marchio.

A rendere l’ipotesi ancora più credibile c’è la nuova posizione del personaggio nei romanzi. Nel libro più recente, intitolato Chain Reaction, Susan Turner dirige la sezione CSA G 99, un’organizzazione d’élite dedicata alle indagini militari che raccoglie l’eredità della vecchia Unità 110 di Reacher. Una base narrativa già pronta, insomma, che offre un punto di partenza ideale per un eventuale adattamento televisivo. Sia Reacher sia Neagley sono disponibili nel catalogo di Prime Video.

Fonte: TecnoAndroid