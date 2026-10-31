Windows 11, spunta un menu nascosto per spostare la barra

Spostare la barra delle applicazioni su Windows 11 potrebbe presto diventare molto più semplice grazie a un menu nascosto individuato in una versione di prova del sistema operativo. Si tratta di una novità piccola solo in apparenza, perché riguarda uno dei punti più contestati fin dal debutto della piattaforma e potrebbe rendere l’operazione decisamente più immediata.

Quando Windows 11 è arrivato sul mercato, chi era affezionato a Windows 10 non ha risparmiato le critiche. Il nuovo sistema sembrava troppo diverso, troppo nuovo e privo di parecchie funzioni a cui gli utenti erano ormai abituati. Tra le lamentele più frequenti spiccava la scarsa possibilità di personalizzare l’ambiente di lavoro secondo i propri gusti, e la barra bloccata in un’unica posizione era forse l’esempio più evidente di questa rigidità.

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Una funzione attesa ma sepolta nelle impostazioni

Negli ultimi mesi Microsoft ha deciso di intervenire sulla questione. A febbraio la società ha presentato piani concreti per rendere di nuovo riposizionabile la barra, e ad agosto quel desiderio si è finalmente trasformato in realtà con il rilascio della funzione. Il problema è che l’opzione è stata infilata all’interno delle Impostazioni di Windows 11, una scelta che ha raffreddato non poco l’entusiasmo iniziale.

Su Windows 10 bastava infatti trascinare la barra con il mouse per collocarla dove si preferiva. Con il nuovo sistema operativo questo gesto non è più possibile e, stando a quanto spiegato da Microsoft, una delle ragioni va cercata in alcune limitazioni presenti nel codice di Windows 11. Il risultato è un percorso più lungo e meno naturale per ottenere lo stesso effetto di un tempo.

Il menu spuntato nella build sperimentale

Adesso però è emerso qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. In una versione di anteprima di Windows 11 è comparso un menu nascosto che permette di riposizionare la barra senza dover aprire le Impostazioni. Il procedimento è piuttosto rapido perché basta un clic destro sulla barra e poi un clic sulla voce dedicate alle impostazioni della barra delle applicazioni per arrivare subito alla scelta desiderata.

A dire il vero questo menu non è proprio una novità assoluta. Già ad aprile era finito online, per errore, un video che lo mostrava chiaramente. Uno sviluppatore di Microsoft intendeva servirsene per testare la barra riposizionabile, ma quella prova è stata rimossa in fretta. Ora la stessa interfaccia sembra pronta a tornare, anche se per il momento non c’è nulla di ufficiale.

Il menu è presente nella Build 26340.9750 del canale Experimental, l’ambiente in cui le nuove funzioni vengono messe alla prova in anticipo rispetto al rilascio generale. Gli utenti, almeno sulla carta, non dovrebbero ancora potervi accedere. Per farlo comparire è stato necessario attivarlo manualmente, ma la procedura seguita non è stata resa nota.

Quattro posizioni e nessuna data

C’è poi un limite da tenere ben presente. Anche con il nuovo menu la barra delle applicazioni può essere sistemata soltanto in quattro posizioni fisse, ovvero lungo il bordo inferiore, superiore, destro o sinistro dello schermo. Oltre a questo non si va, per cui la libertà di personalizzazione resta comunque lontana da quella offerta a suo tempo da Windows 10.

Per ora non si sa se e quando Microsoft deciderà di rendere disponibile questo menu a tutti. Il suo arrivo renderebbe lo spostamento della barra almeno un po’ più intuitivo rispetto alla strada attuale, che passa obbligatoriamente dalle Impostazioni del sistema.

Fonte: TecnoAndroid