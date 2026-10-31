Dune 3, il trailer conferma la svolta di Chani rispetto al libro

In Dune 3 c’è una modifica enorme rispetto al romanzo di Frank Herbert, e riguarda Chani, il personaggio interpretato da Zendaya. Il finale di Dune 2 aveva già lasciato intuire la direzione scelta da Denis Villeneuve, ma adesso l’ultimo trailer lo conferma senza troppi giri di parole. La giovane fremen non accetterà il ruolo di concubina e non sosterrà Paul nella sua ascesa al trono dell’impero.

Nei libri Chani è probabilmente il personaggio più piatto della saga. La donna di cui si innamora Paul Atreides non ha autonomia e accetta senza protestare che il compagno, diventato imperatore, sposi la principessa Irulan, lasciando a lei la posizione di concubina. In Il messia di Dune, secondo volume del ciclo, il suo compito si riduce a muoversi sullo sfondo e restare incinta. Non prende decisioni e vive in funzione di ciò che accade agli altri. Sul grande schermo invece la musica cambia del tutto, e la Chani della trilogia di Villeneuve diventa una delle figure più interessanti e coinvolgenti dell’intera storia.

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Il trailer finale e il complotto contro Paul

Il film con Timothée Chalamet, Zendaya e Jason Momoa arriverà nelle sale spagnole il 18 dicembre 2026, e il trailer finale appena diffuso chiarisce un punto che Dune 2 aveva solo accennato. Chani si sente ingannata e tradita. Quando nel capitolo precedente si era voltata andandosene, subito dopo che Paul aveva messo tutte le carte in tavola, il gesto sembrava piccolo. In realtà era già una dichiarazione d’intenti, capace di regalare al personaggio un futuro molto più ambizioso di quello immaginato da Herbert.

Dune 3 adatta proprio Il messia di Dune. Nel romanzo la principessa Irulan (Florence Pugh), Edric, un Navigatore della Gilda Spaziale, e Scytale (Robert Pattinson) si alleano per ordire una congiura contro Paul Atreides, ormai trasformato in un genocida. Il protagonista scatena una jihad nel proprio nome e permette lo sterminio di intere popolazioni pur di consolidare il potere ed evitare, secondo quanto gli mostra la prescienza, un destino peggiore per l’umanità. Stando all’ultimo trailer, nella versione cinematografica anche Chani prende parte al piano. Una deviazione gigantesca dal testo originale.

“Dopo anni di battaglie sono diventato l’oppressore che Chani aveva giurato di combattere”, dice Paul nell’anteprima. Una frase che affonda le radici in un’altra modifica introdotta già in Dune 2, apparentemente marginale ma decisiva per l’intero percorso del personaggio.

Perché la Chani di Villeneuve è più fedele a Herbert

Nei libri Chani, come tutti i fremen, crede nell’arrivo su Arrakis di un messia destinato a salvarli. Nei film Villeneuve divide il popolo del deserto in due gruppi. Da una parte ci sono i fanatici religiosi come Stilgar (Javier Bardem), dall’altra chi, come Chani, non pensa che un salvatore arriverà a liberare la sua gente. Per loro i fremen devono cavarsela da soli. Nell’adattamento la ragazza è una guerriera e una stratega con volontà, indipendenza e idee precise da difendere. Non essere una fanatica le permette di non seguire alla lettera le scelte di Paul e di contraddirlo quando serve, ed è proprio questo a renderla molto più ricca al cinema. La scelta ha poi un effetto ulteriore, perché mette in risalto l’obiettivo originario che Herbert aveva quando ha creato Dune.

“Ho cercato di essere fedele alla poesia del libro, ma c’erano alcuni elementi che ho dovuto trasformare perché volevo che fosse più fedele a Frank Herbert”, aveva spiegato il regista nel 2024 parlando di Dune 2. “Quando il libro uscì, all’inizio Frank Herbert rimase deluso da come venne percepito, perché si rese conto che i lettori vedevano Paul come una figura eroica, mentre lui voleva fare l’opposto”. Dune nasce infatti come un avvertimento contro i leader carismatici e contro il pericolo di seguire ciecamente una figura messianica. Con le modifiche apportate a Chani, Villeneuve è riuscito a esaudire il desiderio dello scrittore, e la sua saga finisce per essere più fedele all’autore di quanto lo fosse lo stesso romanzo.

Fonte: TecnoAndroid