SteelSeries Rival 3 Gen 2 a 29,90 euro, vicino al minimo storico

Su Amazon è comparsa una promozione interessante per chi cerca un mouse da gaming affidabile senza svuotare il portafoglio. SteelSeries Rival 3 Gen 2 è infatti proposto con uno sconto del 18% che fa scendere il prezzo finale a 29,90 euro, una cifra superiore di poco più di un euro rispetto al minimo storico mai registrato per questo modello. Per una periferica pensata per il gioco competitivo si tratta di un costo decisamente accessibile, e la distanza dal prezzo più basso di sempre è talmente ridotta da rendere l’occasione degna di attenzione.

Il dispositivo appartiene alla fascia d’ingresso della gamma SteelSeries, ma la scheda tecnica racconta qualcosa di più di un semplice prodotto economico. Il progetto punta su tre aspetti ben precisi come la precisione, la rapidità e il controllo durante le sessioni di gioco, e lo fa attraverso una serie di scelte tecniche che vale la pena analizzare con calma.

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Reattività e precisione: i punti di forza di SteelSeries Rival 3 Gen 2

Uno degli elementi più rilevanti di Rival 3 Gen 2 riguarda la latenza dei clic, che si ferma ad appena 1,35 millisecondi. Un valore del genere ha uno scopo molto chiaro, cioè rendere la risposta ai comandi praticamente immediata. Nelle situazioni più concitate, quando ogni frazione di secondo può fare la differenza tra vincere e perdere uno scontro, la possibilità di reagire in fretta diventa un vantaggio concreto per il giocatore.

Accanto alla velocità c’è la questione della precisione. Il mouse integra il sensore ottico TrueMove Core da 8.500 DPI, sviluppato per garantire un tracciamento reale 1:1. In parole semplici questa tecnologia permette di riprodurre sullo schermo i movimenti della mano con grande fedeltà, senza scarti tra ciò che si fa fisicamente sulla scrivania e ciò che accade nel gioco. Il risultato è un controllo preciso sia quando serve mirare con attenzione a un bersaglio lontano sia quando occorre compiere spostamenti rapidi e improvvisi.

Resistenza, illuminazione RGB e scorrimento fluido

Anche la durata nel tempo occupa un posto centrale nella filosofia di questo mouse da gaming. Gli interruttori sono progettati per sopportare fino a 60 milioni di clic, un numero pensato per assicurare una risposta costante anche dopo mesi e mesi di utilizzo intenso. Per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, la solidità dei pulsanti principali rappresenta un fattore tutt’altro che secondario.

Non manca poi un tocco estetico. La periferica offre infatti un’illuminazione RGB suddivisa in tre zone, completamente personalizzabile. Gli effetti luminosi possono essere adattati allo stile della propria postazione da gaming, così da armonizzare il mouse con il resto degli accessori presenti sulla scrivania.

Qualche attenzione in più è stata riservata anche ai dettagli costruttivi che influiscono sulla comodità d’uso. Rival 3 Gen 2 utilizza un cavo con rivestimento Super Mesh Paracord, studiato per aumentare la flessibilità e ridurre l’attrito durante i movimenti, un accorgimento utile per evitare che il filo intralci le manovre più ampie. A questo si aggiungono i piedini realizzati interamente in PTFE, un materiale scelto per favorire uno scorrimento fluido e regolare sulle superfici compatibili.

Tutte queste caratteristiche si ritrovano oggi in vendita su Amazon al prezzo di 29,90 euro grazie allo sconto del 18% attualmente attivo, a poco più di un euro dalla quotazione più bassa mai raggiunta da SteelSeries Rival 3 Gen 2.

Fonte: TecnoAndroid