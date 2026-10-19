Xiaomi, patch di ottobre su 15 modelli: solo tre in Europa

Le patch di sicurezza di ottobre 2026 stanno arrivando su ben 15 dispositivi di Xiaomi, compresi diversi modelli a marchio REDMI e POCO. Nelle ultime ore il team di sviluppo del colosso cinese ha avviato la distribuzione del nuovo pacchetto e conferma così una linea che l’azienda porta avanti da tempo, cioè offrire un supporto software costante e affidabile. L’obiettivo è reggere il confronto con quello garantito dai due nomi di riferimento in questo ambito, ovvero Google e Samsung.

Il rilascio però non procede ovunque allo stesso passo. Per la maggior parte dei modelli coinvolti l’aggiornamento è per ora riservato alla Cina e soltanto tre smartphone lo stanno ricevendo anche in alcuni mercati europei. Si tratta di una differenza non da poco per chi in Italia possiede uno dei dispositivi della lista, perché il calendario di distribuzione cambia parecchio a seconda dell’area geografica.

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Tutti i modelli Xiaomi, REDMI e POCO coinvolti

Sul fronte Xiaomi l’elenco è dominato dalla famiglia più recente. Xiaomi 17 riceve la versione OS4.0.2.0.XPCCNXM, Xiaomi 17 Pro la OS4.0.2.0.XBLCNXM, Xiaomi 17 Pro Max la OS4.0.2.0.XPBCNXM e Xiaomi 17 Ultra la OS4.0.2.0.XPACNXM. Lo stesso firmware arriva anche su Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone, mentre per il tablet Xiaomi Pad 8 Pro la build è la OS4.0.2.0.XPYCNXM. Tutti questi aggiornamenti, almeno per il momento, sono destinati esclusivamente al mercato cinese.

Passando a REDMI il quadro si fa più vario. REDMI 15 è uno dei pochi modelli a ricevere il pacchetto in Europa, con la versione OS3.0.303.0.WOUEUXM. In Cina invece tocca a REDMI K100 Pro con la OS4.0.2.0.XPICNXM, a REDMI K100 Pro Max con la OS4.0.2.0.XGNCNXM e a REDMI K90 Pro Max con la OS4.0.2.0.XPMCNXM.

Infine c’è la gamma POCO, dove si trovano gli altri due modelli europei. POCO M7 Plus e POCO M8s ricevono entrambi la build OS3.0.303.0.WOUEUXM, la stessa di REDMI 15. Restano invece limitati alla Cina POCO F8 Ultra con la OS4.0.2.0.XPMCNXM, POCO F9 Pro con la OS4.0.2.0.XPICNXM e POCO F9 Ultra con la OS4.0.2.0.XGNCNXM.

Scorrendo i codici salta all’occhio un dettaglio curioso. Alcune build sono identiche tra modelli dei due marchi. POCO F8 Ultra condivide la versione di REDMI K90 Pro Max, POCO F9 Pro quella di REDMI K100 Pro e POCO F9 Ultra quella di REDMI K100 Pro Max. Anche il trio europeo viaggia con lo stesso firmware, che appartiene al ramo OS3 e non al ramo OS4 su cui si basano tutti i pacchetti destinati alla Cina.

Cosa cambia con l’aggiornamento di ottobre

Chi spera in qualche novità visibile resterà deluso. L’update non introduce funzioni inedite, ritocchi grafici o miglioramenti delle prestazioni. Il suo compito è un altro e riguarda la correzione di decine di vulnerabilità, tra cui alcuni bug classificati come critici e potenzialmente pericolosi anche per i dati personali conservati sul dispositivo.

Proprio per questo motivo l’indicazione è di installare il pacchetto appena diventa effettivamente disponibile per il proprio modello. Un aggiornamento di questo tipo può sembrare poco interessante perché non porta nulla di nuovo da provare, ma è quello che tiene al riparo foto, contatti, messaggi e tutto ciò che viene salvato nella memoria dello smartphone o del tablet.

In Europa i modelli interessati sono per ora REDMI 15, POCO M7 Plus e POCO M8s, tutti con la build OS3.0.303.0.WOUEUXM. Per gli altri dodici dispositivi della lista, dalla serie Xiaomi 17 a Xiaomi Pad 8 Pro fino ai REDMI K100 e ai POCO F9, la distribuzione delle patch di ottobre 2026 riguarda al momento soltanto la Cina.

Fonte: TecnoAndroid