Steam Early Access domina il 2026: 6 giochi su 10 nella top 10

Nel 2026 l’accesso anticipato continua a dividere, ma i numeri su Steam raccontano una storia piuttosto netta: tra le uscite più apprezzate dell’anno, ben sei giochi su dieci arrivano proprio da lì. L’idea è semplice, e per qualcuno anche un po’ indigesta. Si paga per entrare in un progetto ancora in sviluppo, si accettano spigoli e cambi di rotta, e poi si spera che il passaggio alla versione completa ripaghi tutto. Eppure, guardando la classifica dei titoli meglio valutati, l’accesso anticipato sembra aver sfornato una parte consistente delle uscite più forti su Steam nel 2026, con diversi “ex Early Access” finalmente arrivati alla fatidica versione 1.0.

I migliori giochi Steam del 2026 e il peso degli ex Early Access

A fotografare la situazione è Steam250, che mette in fila le nuove uscite dell’anno sulla base delle valutazioni. In cima compaiono due nomi che hanno già una storia lunga alle spalle e che nel 2026 hanno segnato il passaggio definitivo alla versione completa. Palworld e Valheim, indicati come le nuove uscite più apprezzate dopo il rispettivo lancio in 1.0. Non sono soli, anzi. Sempre nella top 10 compaiono altri titoli che hanno seguito lo stesso percorso, dal periodo di accesso anticipato fino all’uscita ufficiale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Nella lista rientrano anche TCG Card Shop Simulator, descritto come gioco di gestione di un negozio e posizionato al numero 5, poi Fields of Mistria, un GDR agricolo che si piazza al numero 7. Subito dietro, al numero 8, si trova Timberborn, city builder a tema castori. Chiude questo gruppo, al numero 10, Scrap Mechanic, un survival con forte attenzione a macchinari e costruzioni. Sei titoli su dieci, quindi, arrivano da quella che spesso viene vista come una sorta di lunga prova generale. Qui però il punto è un altro: nel 2026 la “prova generale” è diventata, per diversi giochi, la strada più efficace verso l’élite di Steam.

Come funziona Steam250 e perché l’accesso anticipato fa discutere

Va chiarito un dettaglio importante, perché aiuta a leggere la classifica con il giusto contesto. Steam250 è considerato una risorsa molto utile per scovare i giochi meglio valutati sulla piattaforma di Valve, ma le sue valutazioni non vengono presentate come verità assolute. Il sistema usa una formula in cui la percentuale di recensioni positive viene pesata anche in base al numero totale di recensioni. Risultato: un titolo minuscolo con pochissime valutazioni tutte positive non finisce automaticamente a dominare la classifica solo grazie a un campione troppo ristretto. C’è quindi una componente di interpretazione, una certa classifica Steam che resta legata al metodo scelto per calcolarla.

Detto questo, la fotografia resta notevole. Perché non si parla di una top 10 composta solo da progetti “in crescita”, ma di giochi che tengono testa anche a uscite più tradizionali e molto attese. Nella stessa rosa di titoli vengono citati anche successi di Capcom come Resident Evil Requiem e Pragmata, segno che gli ex Early Access non stanno vincendo per assenza di concorrenza, ma in mezzo a nomi pesanti.

E poi c’è il lato controverso, quello che alimenta lo scetticismo. L’accesso anticipato porta con sé domande inevitabili: perché pagare per fare, di fatto, da beta tester? Cosa succede quando gli sviluppatori portano il gioco in una direzione che una parte della community non sopporta, come viene citato nel caso di Slay the Spire 2? E se la versione finale non mantenesse le promesse fatte durante lo sviluppo?

Allo stesso tempo, però, esempi come Palworld e Scrap Mechanic vengono indicati come prova del potenziale del modello. Lo sviluppo dei videogiochi è un processo iterativo, fatto di aggiustamenti continui, e il feedback dei giocatori conta. Anzi, spesso è essenziale. In quest’ottica, avere fin da subito una base di utenti coinvolta, che prova, commenta e rimane investita nel successo del progetto, può diventare un vantaggio concreto. Nel 2026, almeno guardando questa selezione di titoli su Steam, è un meccanismo che per alcuni dei giochi più apprezzati sembra funzionare davvero.

Fonte: TecnoAndroid