Steam Deck: addio al modello LCD, uscita definitiva dal mercato

Nelle scorse settimane Steam aveva annunciato l’interruzione della produzione della variante LCD di Steam deck, permettendo ovviamente le vendite dei modelli rimasti nei magazzini fino a esaurimento scorte, tutto ciò per confermare l’uscita di scena della console portatile che ora è diventata realtà, qualche giorno fa, infatti queste scorte si sono esaurite e ora il listino di vendita di Steam Deck non vede più la presenza del modello LCD e il modello base è rappresentato da quello OLED da 256 GB.

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Decisione e ripercussioni

Questa decisione nonché questo fatto ora pone luce su un elemento potenzialmente problematico, adesso infatti il modello di base dell’intera gamma è rappresentato da quello OLED dal costo di ben 569 €, precedentemente invece era possibile accedere al mondo Steam deck con 419 €, di conseguenza il prezzo di partenza della gamma si alza in modo importante e ciò potrebbe non essere gradito dei consumatori.

Effettivamente va sottolineato però che il modello in questione è migliore in tutto rispetto al precedente modello base dal momento che il display valuta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, è presente il Wi-Fi 6E e anche la batteria è più capiente, di conseguenza il prodotto è nettamente migliore e giustifica il prezzo più alto.

Allo stesso tempo, però, quella cerchia di utenti che volevano avvicinarsi a questo universo ora si vedono costretti a spendere una somma decisamente più importante, bisognerà vedere se la società deciderà di rilasciare un modello base da 256 GB magari per trovare un compromesso tra prezzo e caratteristiche, visto che il modello OLED parte da un taglio da 512 GB.

In tutto ciò, poi bisogna considerare anche la questione crisi delle memorie, l’assenza del modello LCD unita al fenomeno di mancanza di RAM potrebbe provocare paradossalmente un ulteriore aumento del prezzo che renderebbe la console decisamente un investimento importante considerato soprattutto che ora è sul mercato da diverso tempo.