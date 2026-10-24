Steam Deck 2, spunta un’APU AMD con 24 GB di RAM nei benchmark

Le informazioni ufficiali su Steam Deck 2 continuano a scarseggiare, eppure un indizio interessante arriva direttamente dal mondo AMD. Nel database di OpenBenchmarking è comparsa una APU mai annunciata con sei core, dodici thread e 24 GB di RAM, una configurazione che sembra fatta apposta per una futura console portatile da gaming. Valve non ha confermato nulla, ma il chip potrebbe essere uno dei candidati per la prossima generazione della sua handheld.

Steam Deck 2 e la possibile APU AMD Gainsborough con architettura Zen 6

Il processore apparterrebbe alla famiglia Gainsborough ed è stato individuato all’interno di una piattaforma di validazione AMD. Il sample dispone di sei core e dodici thread e durante le prove ha lavorato a una frequenza di 2,4 GHz. I dati relativi al microcodice e alla famiglia del processore suggeriscono un legame con Zen 6, anche se non bastano per considerare l’architettura confermata in via definitiva. Non è chiaro nemmeno se si tratti di una variante Zen 6c, pensata per privilegiare una maggiore densità di core, oppure di un’altra soluzione a basso consumo.

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Curiosa anche la parte dedicata alla memoria. Il sistema di prova monta 24 GB di LPDDR5 9600 ottenuti con quattro package SK Hynix da 6 GB ciascuno. Parliamo di una quantità maggiore rispetto ai 16 GB di LPDDR5 6400 presenti su Steam Deck OLED, con una velocità superiore del 50%. La grafica integrata invece resta un mistero quanto ad architettura, mentre la frequenza indicata è di 2.400 MHz.

Va detto chiaramente che si tratta di un esemplare di preproduzione e non di un prodotto destinato alla vendita. I 24 GB di RAM e le frequenze rilevate non vanno quindi presi come specifiche già fissate per Steam Deck 2. Il chip potrebbe tra l’altro finire su altre piattaforme portatili o su prodotti della famiglia Ryzen Z.

I primi benchmark e il confronto con Steam Deck OLED

L’APU è stata messa alla prova con GpuTest 0.7.0 su Ubuntu 24.04 usando driver di sviluppo. I carichi di lavoro OpenGL offrono qualche spunto ma non permettono ancora di capire quanto potrà rendere la GPU integrata nei giochi veri. Un termine di paragone arriva da uno Steam Deck OLED presente nello stesso database, testato con la medesima versione del benchmark ma in condizioni diverse. Il sample AMD ha girato a 1024 × 768 pixel in finestra, mentre la console di Valve a 1280 × 800 pixel a schermo intero.

In GiMark Steam Deck OLED ottiene 4.408 punti contro i 3.871 del chip Gainsborough. In Plot3D il rapporto si ribalta con 75.170 punti per il sample AMD e 56.807 per la console attuale. FurMark vede il nuovo processore a 3.508 contro 3.323, mentre in PixMark Volplosion il distacco si allarga con 5.476 punti rispetto a 3.007. Il prototipo vince quindi tre prove su quattro, ma il dato va preso con le pinze. In FurMark il margine è di appena il 5,6% circa e la risoluzione più bassa usata durante i test comporta circa il 23% di pixel in meno. Pesano poi altre incognite come limiti di potenza, raffreddamento, frequenze sostenute e configurazione effettiva della GPU, fattori decisivi su un dispositivo portatile dove consumi e temperature vanno bilanciati con cura.

Un possibile salto generazionale con parecchie incognite

Se questa APU dovesse davvero arrivare sulla nuova console, il passaggio da quattro core e otto thread a sei core e dodici thread significherebbe un aumento del 50% nel numero di core CPU. Anche la memoria LPDDR5 9600, qualora venisse confermata nel prodotto commerciale, garantirebbe un trasferimento dati nettamente più rapido rispetto alla versione OLED.

Fonte: TecnoAndroid