Elden Ring supera 1,7 miliardi di euro: le console valgono di più

Le stime più recenti sulle vendite di Elden Ring raccontano un successo che non accenna a rallentare: il gioco avrebbe superato quota 1,7 miliardi di euro di incassi, secondo un report firmato da Alinea Analytics. Nel conteggio rientrano 36,4 milioni di copie distribuite fra Steam, PlayStation e Xbox, mentre resta fuori la versione per Nintendo Switch 2. Numeri pesanti, che diventano ancora più notevoli considerando che dal lancio sono ormai passati quattro anni.

Il soulslike di FromSoftware continua quindi a muoversi su livelli straordinari. Oltre 9,8 milioni di giocatori hanno trascorso almeno cento ore nell’Interregno, un dato che dice molto sul tipo di legame creato con il pubblico. Anche lo spin off Nightreign se la passa bene, visto che avrebbe raggiunto 7,8 milioni di copie vendute.

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Steam in testa per copie, ma le console pesano di più sui ricavi

Guardando alla distribuzione delle vendite, Steam occupa il primo posto con il 50% del totale. Segue PlayStation con il 35%, mentre Xbox si ferma al restante 15%. Fin qui tutto lineare, almeno in apparenza. Quando però si passa ad analizzare i ricavi il quadro cambia parecchio, perché le console di Sony e Microsoft arrivano a rappresentare insieme il 57,5% degli introiti complessivi.

La spiegazione va cercata soprattutto nelle politiche di prezzo regionali. Su PC gli acquisti risultano più concentrati nei mercati dove il titolo costa meno, e questo abbassa il valore medio di ogni copia venduta. Il caso della Cina è emblematico: lì è stato piazzato circa il 17,4% delle copie di Elden Ring, con un prezzo inferiore del 26% rispetto a quello praticato negli Stati Uniti.

C’è poi un altro aspetto interessante, legato al comportamento dei giocatori. Gli utenti console vengono spesso descritti come poco propensi ad affrontare esperienze così impegnative, eppure con l’opera di FromSoftware hanno smentito i pronostici, accumulando ore su ore e arrivando fino in fondo alla campagna. Su PlayStation il 10,9% dei giocatori ha conquistato il Trofeo di Platino, mentre su Steam il 10,5% ha sbloccato tutti gli obiettivi. Su Xbox invece la percentuale scende al 3,9%, forse per via di una community con abitudini generalmente diverse.

Un ritmo di vendita che resiste al tempo

A colpire è anche la costanza. Dall’inizio dell’anno il titolo di FromSoftware ha venduto altri due milioni di copie fra Steam, PlayStation e Xbox, generando quasi 95 milioni di euro di incassi. Prestazioni del genere gli permettono di superare sul piano commerciale diverse produzioni di alto profilo uscite negli ultimi mesi, a conferma di quanto passaparola e reputazione possano allungare il ciclo vitale di un videogioco ben oltre la finestra di lancio.

E all’orizzonte c’è un ulteriore possibile traino. Le riprese del film di Elden Ring si sono concluse lo scorso luglio, e con ogni probabilità l’arrivo della pellicola nelle sale darà un’altra spinta alle vendite del gioco. Per ora comunque l’avventura nell’Interregno sembra cavarsela benissimo anche senza aiuti esterni, con un catalogo di numeri che continua a crescere su tutte e tre le piattaforme analizzate.

Fonte: TecnoAndroid