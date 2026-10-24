Microlino al MAUTO, la microcar elettrica diventa auto da museo

La Microlino entra nella collezione permanente del Museo Nazionale dell’Automobile, uno dei luoghi italiani più importanti dedicati alla storia delle quattro ruote. La piccola microcar elettrica, prodotta in Italia, trova così posto tra i modelli che raccontano l’evoluzione dell’automobile e diventa a tutti gli effetti un’auto da museo. È un traguardo curioso per un veicolo pensato per muoversi nel traffico di tutti i giorni più che per restare fermo sotto le luci di una sala espositiva.

Non succede spesso che una vettura ancora presente sul mercato venga accolta in un’istituzione del genere. Di solito le auto esposte nei musei portano con sé decenni di storia, chilometri percorsi e generazioni di automobilisti che le hanno guidate. Il caso della Microlino segue una strada diversa, perché il riconoscimento arriva mentre il modello è ancora protagonista della mobilità attuale e non come semplice ricordo del passato.

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Una microcar elettrica tra i pezzi da collezione

L’ingresso al MAUTO ha un valore che va oltre la semplice esposizione. Entrare in una collezione permanente significa essere considerati parte di un racconto più ampio, quello che il museo costruisce attraverso i veicoli scelti per rappresentare le varie stagioni dell’automobile. Una microcar elettrica in questo contesto diventa una testimonianza del momento che il settore sta vivendo, segnato dalla spinta verso l’elettrico e da un’attenzione crescente per i mezzi compatti.

C’è poi un aspetto che non passa inosservato. La Microlino è prodotta in Italia, e questo dettaglio rende la sua presenza al Museo Nazionale dell’Automobile ancora più significativa. Il museo dedicato alla storia dell’auto accoglie un modello costruito nel nostro Paese, legando idealmente la tradizione industriale italiana alle nuove forme di mobilità. Un ponte tra ciò che è stato e ciò che sta accadendo adesso, senza bisogno di aspettare che il tempo faccia il suo corso.

La scelta di includere un veicolo così piccolo racconta anche un cambio di prospettiva. Per molto tempo l’immaginario legato ai musei dell’auto è stato dominato da sportive, ammiraglie e modelli iconici per dimensioni o prestazioni. Una microcar ribalta un po’ questa idea e mostra come anche le soluzioni più compatte possano lasciare un segno nella storia della mobilità.

Perché la Microlino è diventata un’auto da museo

Il titolo di auto da museo di solito viene attribuito con il senno di poi. Qui invece la decisione arriva in tempo reale e riconosce alla Microlino un ruolo già definito nel panorama automobilistico. La vettura elettrica viene così affiancata a modelli che hanno scritto pagine importanti, entrando in una selezione pensata per durare nel tempo e per essere vista dai visitatori anche negli anni a venire.

Per chi frequenta il MAUTO, la novità offre l’occasione di osservare da vicino una piccola elettrica dentro un percorso che normalmente parla di storia. Il confronto con le auto del passato rende ancora più evidente quanto sia cambiato il modo di concepire gli spostamenti, soprattutto in città, dove la compattezza è diventata un valore e non più un limite. La microcar elettrica prodotta in Italia entra quindi stabilmente tra le vetture custodite dal Museo Nazionale dell’Automobile, dove resterà come parte della collezione permanente.

Fonte: TecnoAndroid