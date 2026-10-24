iPhone Duo, Apple valuta uno schermo interno fino a 8,1 pollici

Apple starebbe valutando la possibilità di rendere un po’ più generoso lo schermo interno di iPhone Duo, il suo smartphone a doppio display. A parlarne è stato Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, che nel nuovo episodio del suo podcast Power On ha spiegato di aver “sentito” che l’azienda sta “esaminando” l’idea di un futuro modello con un pannello interno più ampio di “circa mezzo pollice” rispetto a quello attualmente in commercio. Si tratta quindi di un ritocco alle dimensioni e non di uno stravolgimento del progetto, ma il dettaglio basta ad accendere l’attenzione su come Cupertino immagina l’evoluzione di questo dispositivo.

Quanto potrebbe crescere lo schermo di iPhone Duo

Per avere un quadro chiaro conviene partire dai numeri di oggi. iPhone Duo monta un display interno da 7,6 pollici affiancato da uno schermo esterno da 5,4 pollici. È sul primo, quello più grande, che si concentrerebbero le riflessioni di Apple. Mezzo pollice equivale a poco più di 1,2 centimetri di diagonale in aggiunta, una differenza che sulla carta sembra modesta ma che su un pannello di queste dimensioni si traduce in una superficie utile percepibilmente più ampia.

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Gurman non conosce con esattezza l’entità dell’aumento previsto per il modello futuro. Il giornalista ha comunque indicato una forbice plausibile, collocando la diagonale del nuovo schermo interno in un intervallo compreso tra 7,9 e 8,1 pollici. Il valore definitivo, insomma, non è ancora noto, e lo stesso Gurman ha usato formule prudenti come “ho sentito” e “sta esaminando”, che descrivono una fase di valutazione più che una decisione già presa. Non ci sono indicazioni sui tempi né su quale generazione del dispositivo potrebbe adottare il cambiamento. Quanto al display esterno da 5,4 pollici, nelle informazioni condivise non si parla di modifiche. L’attenzione resta tutta sul pannello che si utilizza a dispositivo aperto, quello che più di ogni altro definisce l’esperienza d’uso di un prodotto di questo tipo.

Nessun iPhone Duo Max all’orizzonte

C’è poi un aspetto che Gurman ha voluto chiarire in modo esplicito. Lo schermo più grande non darebbe vita a una variante separata da affiancare a quella standard. In altre parole non bisogna aspettarsi un iPhone Duo Max sugli scaffali, almeno stando a quanto emerso finora. L’eventuale aumento di dimensioni riguarderebbe il modello stesso nelle sue future iterazioni e non una seconda versione pensata per chi desidera un formato più ampio.

È una precisazione tutt’altro che secondaria, perché la strategia a cui Apple ha abituato il pubblico sugli iPhone tradizionali prevede spesso la convivenza di più taglie all’interno della stessa famiglia. Nel caso di iPhone Duo, invece, l’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di far crescere leggermente il prodotto esistente, senza moltiplicare le proposte. Una scelta che, se confermata, manterrebbe la gamma compatta e lascerebbe al solo pannello interno il compito di offrire qualche centimetro di spazio in più.

Per il momento l’unico punto fermo è la direzione indicata dal giornalista di Bloomberg: un display interno di poco più grande dell’attuale da 7,6 pollici, con una diagonale stimata tra 7,9 e 8,1 pollici, e nessun modello Max previsto accanto a quello principale.

Fonte: TecnoAndroid