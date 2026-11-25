Un falso aggiornamento dell’app IO è al centro di una nuova campagna che punta a infettare gli smartphone Android con il malware Mirax. A scoprirla sono stati gli esperti del CERT AgID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che hanno individuato un sito costruito per sembrare quello dell’Agenzia delle Entrate. Chi lo apre da un dispositivo Android si vede proporre l’installazione di un’applicazione, e da lì parte una sequenza che porta dritta all’infezione.

Un sito quasi identico a quello dell’Agenzia delle Entrate

La trappola funziona perché il sito fasullo ricalca con buona precisione il design di quello ufficiale. Le differenze ci sono, a partire dai nomi delle singole sezioni, ma chi naviga di fretta difficilmente ci fa caso. Non è chiaro come venga pubblicizzato il portale contraffatto e gli esperti non lo specificano, anche se una delle ipotesi è che passi attraverso i motori di ricerca. Il punto cruciale arriva quando la pagina viene aperta da uno smartphone Android: compare un avviso secondo cui i servizi sarebbero disponibili esclusivamente tramite app mobile.

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A quel punto basta premere un pulsante per scaricare l’applicazione. Trattandosi di un file APK, cioè un pacchetto installato al di fuori del Play Store, gli utenti devono autorizzare manualmente il cosiddetto sideloading. Una volta avviata, l’app mostra una finta schermata di aggiornamento dell’app IO che, con una certa ironia, promette di migliorare la protezione contro i malware. In basso campeggia perfino una scritta che richiama la verifica di Google Play Protect, un dettaglio pensato apposta per dare un’aria di legittimità all’intera operazione.

Cosa fa il malware Mirax una volta installato

Mentre sullo schermo scorre il presunto aggiornamento, in realtà viene scaricato e decifrato il codice malevolo vero e proprio. Si tratta del malware Mirax, un trojan bancario già noto e analizzato nel dettaglio dai ricercatori di sicurezza. Il suo obiettivo principale è sottrarre le credenziali bancarie necessarie per accedere al conto corrente e intercettare i codici OTP dell’autenticazione in due fattori che arrivano via SMS. In pratica tutto ciò che serve a un malintenzionato per entrare nel conto della vittima.

Per riuscirci Mirax sfrutta la classica tecnica dell’overlay. Il malware invia a un server remoto l’elenco delle app bancarie presenti sul telefono e scarica le corrispondenti interfacce fasulle, che vengono poi sovrapposte a quelle autentiche. Chi apre l’app della propria banca si trova così davanti a una schermata identica all’originale, ma i dati inseriti finiscono direttamente nelle mani dei criminali. E non è tutto, perché Mirax integra anche funzioni da RAT, ovvero da strumento per il controllo remoto del dispositivo, oltre a capacità da spyware che gli consentono di rubare dati e scattare foto con la fotocamera.

Come evitare il falso aggiornamento dell’app IO

La difesa più efficace resta un’attenzione costante a dove ci si trova mentre si naviga. Gli utenti dovrebbero sempre controllare l’indirizzo del sito nella barra del browser prima di fare qualsiasi operazione e non cliccare mai su link o pulsanti che invitano a scaricare applicazioni da pagine sospette. Il portale dell’Agenzia delle Entrate autentico ha un indirizzo ufficiale ben preciso, e le relative app possono essere scaricate soltanto dalla pagina dedicata presente sul sito istituzionale, senza passare da file APK proposti da siti sconosciuti.

Fonte: TecnoAndroid