La FCC, l’agenzia federale statunitense che regola le comunicazioni, ha dato il via libera a SpaceX per mettere in orbita un milione di satelliti dotati di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di costruire enormi data center nello spazio. Il progetto si chiama Starmind e l’autorizzazione arriva nonostante le obiezioni di diversi gruppi scientifici. La richiesta era stata presentata a maggio e l’approvazione fissa due scadenze precise. Il primo satellite destinato all’elaborazione dei dati dovrà partire entro il 2030, mentre il traguardo del milione di unità andrà raggiunto entro il 2040.

La decisione ha sollevato critiche immediate. Jonathan McDowell, astrofisico che monitora da anni i lanci in orbita, la considera una vera e propria rinuncia alle proprie responsabilità da parte dell’ente regolatore. Secondo lui la domanda da porsi doveva essere semplice: questo progetto è davvero sicuro? “È un assegno in bianco. Lanciate quanti satelliti potete e poi vedremo cosa succede. Penso che sia un errore da parte della FCC”, ha dichiarato lo scienziato.

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SpaceX Starmind: il sogno di Elon Musk e i numeri che non tornano

I centri di calcolo in orbita sono da tempo un pallino di Elon Musk, e sono diventati un argomento centrale nella sua presentazione agli investitori in vista della quotazione in borsa dell’azienda, prevista per giugno. A marzo il fondatore aveva spiegato la logica dell’operazione in modo piuttosto diretto: sulla Terra l’energia è un limite, mentre nello spazio c’è sempre il sole. Sulla pagina dedicata a Starmind la società mette in evidenza i pannelli solari ad alta efficienza previsti sui satelliti e i vantaggi del raffreddamento offerti dall’ambiente spaziale. I risultati delle elaborazioni dell’intelligenza artificiale verrebbero poi rispediti a terra tramite collegamenti laser ad alta velocità, sfruttando la costellazione di Starlink.

Anche le dimensioni dei velivoli fanno impressione. La prima generazione di satelliti per l’AI misurerà circa 75 metri di lunghezza e 30 di altezza, quindi più o meno il doppio dei modelli Starlink oggi più diffusi. Gli esperti del settore però restano scettici. Le sfide tecniche sono enormi e la scala dell’ambizione è difficile da digerire. Per arrivare agli attuali 11.195 satelliti Starlink ci sono voluti sette anni, un risultato già senza precedenti. Pensare di raggiungere quota un milione in appena 14 anni appare tutt’altro che scontato.

Ian Christensen, direttore senior della Secure World Foundation, ha spiegato che semplicemente non esiste la capacità di lancio necessaria, nemmeno all’interno di SpaceX per la sua costellazione, figuriamoci per tutte le altre in programma. L’azienda, del resto, ha dato sempre più spazio ai propri satelliti a scapito dei clienti commerciali. La quota di missioni Starlink sui razzi Falcon 9 è salita dal 54% del 2020 a circa il 79% nel 2026. Secondo una stima, per centrare l’obiettivo servirebbero 5.000 lanci di Starship all’anno, un salto vertiginoso rispetto ai 330 razzi partiti in totale lo scorso anno.

Orbite affollate e atmosfera a rischio

Il mondo scientifico lancia l’allarme da tempo sul sovraffollamento delle orbite già nella situazione attuale. Più oggetti ci sono in circolazione, più diventa complicato per gli operatori evitare collisioni. Un singolo incidente potrebbe generare detriti orbitali destinati a restare lassù per decenni, innescando una reazione a catena capace di rendere lo spazio inutilizzabile per chiunque. C’è poi il problema del rientro. Quando i satelliti arrivano a fine vita e bruciano nell’atmosfera lasciano dietro di sé particelle di alluminio che danneggiano lo strato di ozono. Uno studio pubblicato questa settimana su Earth and Space Chemistry stima che il piano di SpaceX moltiplicherebbe gli inquinanti nell’alta atmosfera di oltre 150 volte rispetto allo scorso anno.

McDowell riconosce che le ricerche sull’argomento non hanno ancora prove definitive, ma il punto per lui è un altro. Se qualcuno avverte che un’iniziativa potrebbe distruggere l’atmosfera e mettere tutti in pericolo, ignorare il rischio solo perché non è stato dimostrato non sembra la reazione giusta. L’approvazione della FCC è arrivata nonostante l’opposizione di Amazon, dell’organizzazione ambientalista Public Employees for Environmental Responsibility e dell’American Astronomical Society. SpaceX non ha risposto subito alla richiesta di un commento.

Fonte: TecnoAndroid