Un cranio dall’aspetto piuttosto malconcio potrebbe appartenere allo scheletro umano più antico delle Americhe mai portato alla luce. La domanda che accompagna questo ritrovamento è semplice e allo stesso tempo enorme: quell’individuo era forse uno dei primi americani in assoluto? Il condizionale è d’obbligo, perché si parla di una possibilità e non di una certezza, ma già l’ipotesi basta a rendere questi resti qualcosa di molto speciale.

Il protagonista della vicenda è un cranio che di elegante ha ben poco. Segnato dal tempo e lontano dall’immagine pulita dei reperti esposti nelle vetrine dei musei, porta con sé un valore che non dipende certo dall’estetica. Ciò che conta davvero è l’età che potrebbe avere, e soprattutto il fatto che faccia parte di uno scheletro umano. Proprio questo dettaglio lo rende così interessante, perché un osso isolato racconta qualcosa ma un individuo intero, o quasi, racconta molto di più.

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Perché un antico scheletro può cambiare la storia delle Americhe

Quando si parla del popolamento delle Americhe la questione centrale riguarda sempre il momento in cui gli esseri umani misero piede per la prima volta in questo continente. È uno dei grandi interrogativi della ricerca sul nostro passato, e ogni nuovo indizio viene osservato con estrema attenzione. Un reperto umano molto antico non è un dettaglio qualsiasi, perché offre una prova diretta della presenza delle persone in un determinato luogo e in un determinato periodo.

In questo senso il cranio in questione rappresenta un candidato di grande peso. Se davvero dovesse rivelarsi il più antico resto umano mai trovato nelle Americhe, entrerebbe di diritto tra i reperti più importanti per capire chi furono i primi abitanti di queste terre. Non si tratterebbe quindi soltanto di stabilire un primato ma di aggiungere un tassello concreto a una storia che, per lunghi tratti, viene ricostruita a partire da tracce frammentarie.

C’è poi un aspetto quasi umano in tutto questo, che va oltre la scienza. Dietro quelle ossa consumate c’era una persona vera, che ha vissuto e si è mossa in un territorio allora ancora poco abitato. Pensare che possa essere stata tra i pionieri del continente dà al ritrovamento un fascino particolare, difficile da ignorare.

Il cranio dei primi americani e le domande ancora aperte

La formula usata per descrivere la scoperta resta prudente e non a caso. Si dice che questo scheletro “potrebbe” essere il più antico, non che lo sia senza ombra di dubbio. È il modo corretto di procedere quando si maneggiano reperti di questa importanza, perché un’affermazione così forte richiede conferme solide prima di essere accettata da tutti.

L’interrogativo di fondo rimane quindi lo stesso con cui si apre l’intera vicenda. Quell’uomo, dal cranio tanto malridotto, apparteneva davvero alla prima ondata di persone giunte nel continente? La sua identità come uno dei primi americani è la chiave che rende la scoperta così rilevante, e allo stesso tempo il punto su cui si concentra tutta l’attenzione.

Per ora il dato concreto è uno soltanto, ma pesa parecchio. Esiste un cranio umano, malconcio e antichissimo, che si candida a essere lo scheletro umano più antico mai scoperto nelle Americhe e che potrebbe appartenere a uno dei primi abitanti del continente.

Fonte: TecnoAndroid