Il Black Friday di Amazon porta uno sconto piuttosto concreto su Apple Watch Series 11 nella versione GPS + Cellular da 42 mm, che adesso si trova a 469€. Il ribasso supera i 133€ rispetto al prezzo più basso indicato nei 30 giorni precedenti, e questo è un dettaglio che conta. Il confronto infatti non viene fatto con un listino gonfiato o con una cifra di partenza poco realistica, ma con il minimo registrato nell’ultimo mese. Per chi stava aspettando il momento giusto per mettere al polso lo smartwatch di Apple, la finestra sembra decisamente favorevole.

Accanto al pagamento in un’unica soluzione Amazon propone anche la possibilità di dividere la spesa in cinque rate da 93,80€ ciascuna. Conviene però sapere che questa formula potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti, quindi è bene verificarla al momento dell’acquisto prima di dare per scontato di poterne usufruire. Il totale delle rate coincide comunque con il prezzo promozionale, senza maggiorazioni.

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Una configurazione diversa dal solito

La vera particolarità di questa promozione sta nella versione scelta. Non parliamo del modello in alluminio, cioè quello che compare più spesso tra le offerte e che di solito domina le vetrine degli sconti stagionali. Qui lo sconto riguarda una variante con cassa in titanio nella colorazione ardesia, abbinata a un cinturino Sport nero nella misura S/M. Una combinazione sobria, dai toni scuri, che si allontana dalla configurazione più comune e proprio per questo risulta meno frequente nelle campagne promozionali.

Il cambio di materiale non è soltanto una questione estetica. Il titanio rappresenta una scelta costruttiva differente rispetto all’alluminio e si accompagna a un altro elemento che distingue questa versione, ovvero il display protetto da cristallo di zaffiro. Si tratta di due caratteristiche che collocano il dispositivo un gradino sopra la variante base, ed è anche il motivo per cui trovarlo a questa cifra durante il periodo degli sconti ha un certo peso.

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Connettività cellulare già integrata

L’altro punto di forza è la connettività cellulare, che in questo modello è già presente di serie. La sigla GPS + Cellular indica proprio questo, cioè uno smartwatch che oltre al classico GPS integra anche il supporto alla rete mobile. Per molti utenti è una funzione che fa la differenza, perché permette all’orologio di restare collegato anche quando lo smartphone non è a portata di mano. Su Apple Watch Series 11 in titanio questa possibilità arriva insieme agli altri elementi premium, senza bisogno di cercare una configurazione a parte.

Mettendo insieme i vari tasselli il quadro è abbastanza chiaro. Il materiale della cassa cambia, la protezione dello schermo passa allo zaffiro e la connessione alla rete mobile è inclusa fin da subito. Il tutto nel formato da 42 mm con cinturino Sport nero S/M, una misura pensata per i polsi di dimensioni più contenute. Chi valuta l’acquisto deve quindi tenere presente anche la taglia del cinturino, che in questa offerta è fissata e non prevede alternative.

L’offerta del Black Friday Amazon è stata segnalata il 24 novembre 2026 e, come sempre accade in queste occasioni, prezzo e disponibilità possono cambiare nel giro di poco tempo. La cifra di 469€ per Apple Watch Series 11 GPS + Cellular in titanio ardesia da 42 mm vale quindi al momento della segnalazione e potrebbe subire variazioni nelle ore o nei giorni successivi.

Fonte: TecnoAndroid