Spotlight lento dopo iOS 27? I 3 consigli di Apple per velocizzarlo

L’indicizzazione di Spotlight è una di quelle cose che nessuno nota finché non smette di funzionare come dovrebbe, e Apple ha deciso di metterci una pezza spiegando come accelerarla sui dispositivi appena aggiornati a iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27. Tre accorgimenti, niente di complicato, pensati per chi dopo un aggiornamento si ritrova con la ricerca che arranca, restituisce risultati parziali oppure sembra semplicemente dimenticarsi di metà dei file presenti sul dispositivo.

Il punto di partenza è capire cosa succede davvero dietro le quinte. Ogni volta che arriva un aggiornamento di sistema importante, il motore di ricerca interno deve rifare i conti con l’intero contenuto del dispositivo: documenti, messaggi, note, foto, applicazioni, impostazioni. Un lavoro enorme, che il sistema porta avanti in background senza chiedere il permesso e senza mostrare barre di avanzamento particolarmente parlanti. Nel frattempo l’utente continua a usare iPhone o Mac normalmente, magari chiedendosi perché una nota scritta la settimana prima non salti fuori nella ricerca.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché dopo l’aggiornamento la ricerca sembra rallentata

La sensazione di lentezza non è un difetto, è una fase. Quando Spotlight ricostruisce il proprio archivio interno, i risultati arrivano a scaglioni, man mano che il sistema completa la scansione delle varie categorie di contenuti. Su dispositivi con molti dati accumulati negli anni il processo può richiedere parecchio tempo, e la variabile principale non è tanto la potenza del processore quanto le condizioni in cui il dispositivo si trova mentre lavora.

Qui entrano in gioco i consigli di Apple. L’azienda ha messo nero su bianco tre indicazioni pratiche che riguardano proprio il contesto operativo del dispositivo durante l’indicizzazione. Nulla che richieda competenze tecniche particolari o passaggi nascosti in menu improbabili: si tratta di piccoli comportamenti che permettono al sistema di dedicare più risorse al processo invece di frammentarlo in mille sessioni brevi interrotte di continuo.

Cosa cambia su iPhone, iPad e Mac

La logica resta la stessa su tutte e tre le piattaforme, perché il meccanismo di fondo è condiviso. Che si tratti di iPadOS 27 su un tablet usato per lavoro o di macOS 27 su una macchina desktop piena di archivi, il sistema ha bisogno di finestre di tempo sufficientemente ampie per completare la scansione. Interromperlo di continuo significa allungare i tempi, a volte in modo sensibile.

Vale la pena ricordare che Spotlight negli anni è diventato molto più di una barra di ricerca. Serve ad aprire applicazioni, a fare calcoli al volo, a cercare dentro le mail, a recuperare contatti e conversazioni, a lanciare azioni rapide. Quando l’indice non è completo, tutte queste funzioni girano a mezzo servizio, e l’esperienza d’uso ne risente parecchio. Non è un caso che l’azienda abbia sentito il bisogno di pubblicare indicazioni specifiche sul tema, segno che le segnalazioni dopo il passaggio alle nuove versioni dei sistemi operativi non sono state poche.

Chi ha appena installato iOS 27 e nota comportamenti anomali nella ricerca farebbe bene, quindi, a dare tempo al dispositivo prima di preoccuparsi. Nella maggior parte dei casi non c’è nessun malfunzionamento da risolvere, solo un processo in corso che ha bisogno delle condizioni giuste per arrivare in fondo. E una volta completata l’indicizzazione, la ricerca torna a rispondere con la rapidità di sempre, restituendo l’intero contenuto del dispositivo senza buchi né risultati mancanti.