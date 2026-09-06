Cavi HDMI costosi: migliorano davvero immagine e audio?

Capita spesso di guardare il prezzo di certi cavi HDMI e chiedersi cosa giustifichi la differenza tra un modello da 9 euro e uno da 90, visto che poi quel cavo passerà l’intera esistenza nascosto dietro un televisore. La risposta pratica è che dentro il cavo più caro non si nasconde nessun livello segreto di qualità dell’immagine. Se un cavo trasporta in modo affidabile il segnale richiesto dall’impianto, spendere di più non renderà il quadro più nitido né l’audio più pieno.

Quello che invece può giustificare una spesa maggiore è altro: una banda passante più alta oppure una distanza da coprire più lunga. Un box per lo streaming collegato a un 4K a mezzo metro non ha le stesse esigenze di una PlayStation 5 che spinge a 4K e 120Hz, e portare il segnale HDMI attraverso una stanza fino a un proiettore è ancora un’altra faccenda. Il punto è comprare il cavo che serve davvero, non il più appariscente sullo scaffale.

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Perché i cavi HDMI costosi non migliorano immagine e audio

Un cavo HDMI trasporta video e audio digitali tra due dispositivi, non li elabora lungo il percorso. Il suo compito è portare abbastanza dati per la risoluzione, la frequenza di aggiornamento e le funzioni in uso. Da qui nasce la frase che gira da anni, quella secondo cui i cavi digitali o funzionano o non funzionano: utile come regola generale, ma un po’ troppo netta. Un cavo può comportarsi benissimo in una modalità video e poi andare in difficoltà quando gli si chiede di più. Sony, per esempio, inserisce proprio il cavo tra le cose da controllare quando la PS5 dovrebbe uscire in 4K a 120Hz e invece non mostra immagine oppure ripiega su 1080p a 120Hz. Il consiglio dell’azienda è usare il cavo incluso con la console o un Ultra High Speed certificato per 4K/120Hz. Se un cavo di generazione precedente non regge quel segnale, sostituirlo risolve. Ma tra due cavi che entrambi trasportano correttamente lo stesso segnale, il più costoso non aggiunge nulla in termini di qualità.

Come scegliere la velocità giusta senza guardare i numeri di versione

Il modo più pulito per orientarsi è ragionare per categoria di cavo, non per numero di versione. Le regole dell’HDMI Licensing Administrator vietano l’uso dei soli numeri di versione su etichette, confezioni e promozione dei cavi. Le categorie ufficiali dicono molto di più: i Premium High Speed sono certificati fino a 18Gbps, gli Ultra High Speed arrivano a 48Gbps e gli Ultra96 toccano i 96Gbps.

Nella maggior parte dei casi non serve il più veloce. Per chi guarda soprattutto contenuti in streaming, i 18Gbps di un Premium High Speed bastano già per gran parte dello streaming in 4K. Il gaming alza l’asticella, e il 4K a 120Hz rientra nelle capacità di un Ultra High Speed collegato a un buon televisore da gioco. Ultra96, ovvero HDMI 2.2, è la categoria più recente e ha senso solo nei rari casi in cui l’apparecchiatura richieda più di 48Gbps: parliamo di formati video molto esigenti, come il 4K non compresso a 240Hz o l’8K a 60Hz. I dispositivi Ultra96 possono supportare 64, 80 o 96Gbps, e per raggiungere quelle modalità serve il cavo corrispondente.

Più che affidarsi al prezzo o al marchio, conviene cercare l’etichetta di certificazione ufficiale sulla confezione. Ogni modello e ogni lunghezza venduti come Ultra High Speed o Ultra96 devono superare i test, e il QR code sull’etichetta permette di verificare marca, modello e metratura.

Quando la lunghezza cambia le carte in tavola

La distanza è l’altra grande eccezione alla regola del cavo economico, e non esiste una soglia universale attorno ai tre o quattro metri. L’HDMI Licensing Administrator non fissa una lunghezza massima, perché la distanza utile dipende dal tipo e dalla costruzione del cavo. Con i requisiti più severi dell’Ultra High Speed, però, segnala che oltre pochi metri servono quasi sempre circuiti attivi alimentati. Un cavo attivo usa componenti elettronici per portare il segnale più lontano, mentre alcune soluzioni lunghe ricorrono alla fibra ottica per le parti ad alta velocità. Costano di più per un motivo legittimo: cambia il modo in cui il segnale viaggia, non la qualità dell’immagine. I cavi attivi possono anche essere direzionali, quindi l’estremità marcata come sorgente va collegata alla console o al lettore che invia il segnale. Per un collegamento corto dietro il televisore, invece, un cavo certificato con banda sufficiente copre tutto il necessario.