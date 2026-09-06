Logitech K400 Plus in offerta a 28,49€: sconto del 37% su Amazon

Chi tiene un computer collegato al televisore sa quanto sia scomodo alzarsi ogni volta per muovere il cursore, e proprio qui entra in gioco Logitech K400 Plus, che in questi giorni scende a 28,49€ su Amazon contro un listino di 44,99€. Uno sconto del 37%, quindi oltre venti euro risparmiati, per una tastiera wireless con touchpad integrato pensata esattamente per essere usata dal divano. Nessun mouse da appoggiare, nessun tavolino da spostare, solo un accessorio da tenere sulle gambe.

Il concetto è semplice e funziona da anni: tastiera e dispositivo di puntamento riuniti in un unico corpo compatto. Il touchpad è grande abbastanza per spostare il cursore con precisione, selezionare voci nei menu e navigare tra le interfacce senza dover cercare una superficie piana. Chi ha provato a usare un mouse tradizionale seduto su un divano sa bene che il cuscino non collabora.

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Come si controlla il PC dalla TV con Logitech K400 Plus

L’installazione non richiede nulla di particolare, è Plug and Play: si infila il ricevitore Unifying in una porta USB compatibile e si comincia a usare la tastiera. Chi vuole personalizzare qualcosa può passare dal software Logitech Options, che consente di regolare i controlli e salvare le impostazioni preferite, ma non è un passaggio obbligato.

La connessione wireless arriva fino a 10 metri, distanza più che sufficiente quando il computer sta accanto al televisore e il punto di visione è dall’altro lato della stanza. I tasti sono silenziosi, dettaglio che sembra secondario finché non si prova a digitare qualcosa durante un film o una serie con il volume basso. In quel caso il ticchettio di una tastiera meccanica diventa piuttosto fastidioso per chi guarda insieme.

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Un formato che ha senso tra salotto e scrivania

Questo tipo di prodotto dà il meglio in tre scenari: un PC da salotto, un piccolo media center o una postazione collegata a uno schermo di grandi dimensioni. In tutti e tre i casi serve poter gestire navigazione, riproduzione dei contenuti e interfaccia di sistema con un solo oggetto a portata di mano, senza dover tenere accanto due dispositivi separati che finiscono sempre per sparire tra i cuscini. Sul fronte costruttivo, il design è resistente agli schizzi e i tasti sono progettati per durare, condizione minima per qualcosa che viene maneggiato ogni giorno e spesso in situazioni poco ordinate. Presente anche un interruttore fisico di accensione e spegnimento, comodo per non consumare batteria quando la tastiera resta ferma per giorni.

Autonomia lunghissima e compatibilità ampia

Il dato che colpisce di più riguarda l’autonomia, dichiarata fino a 18 mesi. Significa che il pensiero delle batterie da cambiare si presenta molto raramente, un aspetto niente male per un accessorio che sta lontano dalla scrivania e che si tende a dimenticare fino al momento in cui serve.

La compatibilità copre Windows 7, Windows 8, Windows 10 e versioni successive, Android 7 o superiore e Chrome OS. Un ventaglio abbastanza largo per coprire la maggior parte delle configurazioni casalinghe, comprese quelle basate su mini PC o box Android collegati alla TV.

Tornando al prezzo, a 28,49€ il risparmio è di 16€ rispetto ai 44,99€ di listino su Amazon. Considerando che acquistare separatamente una tastiera wireless e un mouse wireless costerebbe con ogni probabilità di più, e occuperebbe il doppio dello spazio, il conto torna facilmente per chi vuole semplificare il proprio setup PC e TV senza complicazioni. Il consiglio, come sempre con le offerte a tempo, è verificare il prezzo corrente sulla scheda prodotto prima di procedere all’acquisto.