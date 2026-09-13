Splatoon Raiders al minimo storico su Amazon: 49,99 euro

Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su Splatoon Raiders lo ha trovato: su Amazon l’esclusiva per Nintendo Switch 2 è scesa a 49,99 euro, con uno sconto del 17% rispetto al listino. Si tratta del minimo storico registrato finora per questa versione, un dettaglio non banale se si considera quanto raramente i titoli firmati Nintendo scendano di prezzo nei mesi successivi al lancio. Chi segue il mercato lo sa bene: le esclusive della casa di Kyoto tendono a restare ancorate al prezzo pieno molto più a lungo rispetto alla concorrenza.

Il gioco, va detto subito, non è un capitolo numerato della serie principale. È il primo spin off del franchise nato con gli Inkling e le loro guerre a colpi di inchiostro, e sposta il baricentro dell’esperienza in una direzione piuttosto diversa da quella a cui il pubblico è abituato. Niente arene competitive come piatto forte, insomma.

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Come funziona l’avventura in solitaria

Splatoon Raiders è uno sparatutto in terza persona pensato soprattutto per il giocatore singolo. Si veste i panni di un meccanico e si può scegliere se interpretare un Inkling oppure un Octoling, dettaglio che i fan della saga apprezzeranno per la continuità con il resto della serie. L’avventura mette di fronte a ondate su ondate di Salmonoidi, i nemici ormai diventati un marchio di fabbrica del brand, e il compito è respingerli una dopo l’altra per andare avanti.

Durante le missioni il protagonista non è mai da solo. Può essere affiancato da un membro del Trio Triglio, uno alla volta, e il personaggio scelto entra attivamente nei combattimenti sfruttando il cosiddetto robot esploratore. Una presenza di supporto, che cambia il ritmo degli scontri senza però togliere il controllo al giocatore. La scelta del compagno diventa quindi parte della strategia con cui affrontare le varie fasi dell’avventura.

La struttura della progressione è lineare nel principio ma funziona bene: più gruppi di nemici vengono sconfitti, più ampie diventano le porzioni di mappa esplorabili. In pratica il combattimento e l’esplorazione sono legati a doppio filo, e ogni ondata completata apre la strada a nuove aree dell’ambientazione. Un meccanismo semplice da capire, che spinge ad andare avanti per vedere cosa c’è oltre.

Anche in compagnia, fino a quattro giocatori

Oltre alla campagna in solitaria, Splatoon Raiders include una modalità cooperativa che permette di giocare fino a quattro persone insieme. Una scelta che allarga parecchio il ventaglio di possibilità, soprattutto per chi in casa ha più di una persona interessata al titolo o per chi preferisce affrontare le orde di Salmonoidi con qualche amico al fianco anziché da solo.

Per chi possiede già la nuova console di Nintendo, l’occasione è di quelle che si commentano da sole: parliamo di un’esclusiva recente, non di un catalogo di seconda mano, e un taglio del 17% su un gioco Nintendo di questo calibro non capita tutti i giorni. Il prezzo finale d’acquisto resta fissato a 49,99 euro, cifra che colloca il titolo sotto la soglia psicologica dei cinquanta euro e lo rende decisamente più abbordabile rispetto al debutto.