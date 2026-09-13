Optima Super Mobile 150 torna a 4,95 euro con minuti illimitati

Torna disponibile Optima Super Mobile 150 Special Edition, la tariffa che mette sul piatto minuti illimitati e 150 Giga a 4,95 euro al mese, attivabile dall’11 settembre 2026 sia sul sito dell’operatore sia nei punti vendita fisici. Non è una novità assoluta, anzi, si tratta di un ritorno annunciato più volte nel corso dell’anno, ma la finestra di attivazione resta stretta, fino al 21 settembre 2026 salvo cambiamenti.

L’offerta era già comparsa in diverse occasioni nei mesi scorsi, con modalità di volta in volta differenti. Dal 27 luglio al 2 agosto 2026, poi dal 22 al 28 giugno, ancora dal 2 al 6 aprile in concomitanza con la Pasqua e, andando indietro, dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 durante il Festival di Sanremo. In alcuni casi si poteva sottoscrivere solo online, in altri soltanto in negozio. Questa volta Optima Mobile ha scelto entrambi i canali. Con il ritorno della promozione, la classica Super Mobile Smart da 100 Giga, sempre a 4,95 euro al mese, è sparita momentaneamente dal sito.

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Cosa include il pacchetto e quanto costa attivarlo

Ogni mese sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 150 Giga di traffico dati in 4G. L’attivazione è riservata ai nuovi clienti, sia con numero nuovo sia con portabilità da qualsiasi altro operatore.

Sul costo della SIM la differenza tra i due canali pesa parecchio. In negozio servono 19,90 euro, senza sconti. Online, invece, il prezzo scende a 9,90 euro, il che significa una spesa iniziale complessiva di 14,85 euro, ovvero il primo mese anticipato più la scheda.

Dall’11 maggio 2026 Optima propone anche le eSIM, disponibili tanto per i nuovi clienti quanto per chi è già in casa. Per l’attivazione a distanza, in alternativa alla video identificazione, dall’inizio del 2025 si può usare SPID oppure la CIE. Fino al 15 settembre 2026, salvo proroghe, resta attiva anche la promo Porta un Amico, che dopo un’attivazione online con portabilità regala 5 euro di ricarica a chi invita e a chi viene invitato.

Tra i servizi opzionali ci sono Total Security a 1,95 euro al mese e Safe Call a 0,95 euro al mese, entrambi con primo mese gratuito. Da maggio 2026 è disponibile poi l’Antispam, gratuito, all’interno dell’app MyOptima.

Giga esauriti, roaming e la questione 5G

Quando i Giga finiscono la navigazione si blocca, ma si possono acquistare pacchetti extra in qualsiasi momento da Area Clienti, app MyOptima o assistenza telefonica gratuita. Le opzioni attuali sono 1 Giga Plus a 1,30 euro, 2 Giga Plus a 2,60 euro e 5 Giga Plus a 6,70 euro. Funzionano anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, dove minuti e SMS seguono le condizioni nazionali mentre il traffico dati si ferma a un massimo di 1 Giga al mese. Su questo fronte, con la delibera 170/26/CONS l’AGCOM ha autorizzato nuovamente Optima Italia ad applicare un sovrapprezzo per il roaming europeo fino a luglio 2027.

Optima Mobile è un operatore virtuale di tipo ESP che, tramite l’aggregatore Effortel, lavora sulla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, dal 12 maggio 2025, anche in 5G, ma solo su alcune offerte abilitate o con l’opzione dedicata. Super Mobile 150 Special Edition naviga di base in 4G, fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Chi vuole il 5G può aggiungere l’opzione da metà luglio 2025, con primo mese gratuito per i nuovi clienti e poi 1,95 euro mensili, arrivando quindi a 6,90 euro al mese complessivi. La velocità massima stimata sale a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Le SIM sono abilitate gratuitamente al VoLTE da diversi anni.

Il contratto prevede una durata minima di 12 mesi, come per Super Mobile Smart. Optima si impegna a informare il cliente almeno 2 mesi prima della scadenza sulle eventuali nuove condizioni, altrimenti il rinnovo è tacito per altri 12 mesi alle stesse condizioni economiche. Per il recesso o il passaggio ad altro gestore non sono previsti costi aggiuntivi.