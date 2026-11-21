A Starbase, in Texas, SpaceX si prepara a un investimento che con lo spazio sembra avere poco a che vedere, almeno in apparenza. La società di Elon Musk ha infatti intenzione di realizzare un enorme centro di supercalcolo affiancato da una centrale a gas naturale da 750 MW, con una spesa prevista che supera di poco i 20 miliardi di euro. L’obiettivo è piuttosto chiaro e riguarda la possibilità di produrre in autonomia tutta l’energia necessaria ad alimentare le infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale, senza dipendere dalla rete pubblica.

Non si tratta quindi soltanto di un supercomputer da sistemare in un grande capannone. Il cuore dell’iniziativa sta proprio nell’abbinamento tra calcolo ed elettricità, due elementi che nel caso degli impianti dedicati all’AI vanno ormai di pari passo, perché senza una fonte di energia adeguata anche la potenza di elaborazione più avanzata resta di fatto inutilizzabile.

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La cifra in gioco dà l’idea della portata dell’operazione. Con un impegno economico di questa entità e una centrale da 750 MW interamente dedicata, Starbase non sarebbe più soltanto il luogo da cui partono i lanci di Starship, ma ospiterebbe anche un’infrastruttura energetica e di calcolo completamente sotto il controllo dell’azienda.

Perché SpaceX vuole una centrale tutta sua

La scelta di puntare su un impianto privato nasce da un problema molto concreto. I grandi data center consumano quantità enormi di elettricità e negli Stati Uniti ottenere un allacciamento alla rete con una potenza sufficiente sta diventando un percorso sempre più complicato. In alcune zone del Paese i tempi di attesa possono arrivare a diversi anni, un’eternità per chi vuole sviluppare strutture per l’intelligenza artificiale a ritmo sostenuto.

Il vero collo di bottiglia, insomma, non è tanto la tecnologia quanto l’accesso all’energia. Avere server e chip a disposizione serve a poco se poi manca la corrente per farli funzionare, e aspettare anni per un collegamento significa rallentare tutto il resto della tabella di marcia.

Costruire un impianto dedicato permetterebbe a SpaceX di muoversi con tempi meno legati alla disponibilità della rete pubblica. In pratica l’azienda non dovrebbe mettersi in fila insieme a tutti gli altri richiedenti, ma potrebbe contare su una produzione elettrica propria, pensata per le esigenze del nuovo polo di calcolo. Una strategia che porta il controllo dell’intera filiera, dalla generazione dell’elettricità fino al suo utilizzo, direttamente nelle mani della società.

Il progetto vicino al porto di Brownsville

L’area individuata copre circa 180 ettari e si trova nei pressi del porto di Brownsville, non lontano dalle strutture impiegate per lo sviluppo e i lanci di Starship. Una posizione che avvicina il nuovo complesso al centro nevralgico delle attività texane del gruppo, proprio dove prende forma e decolla il vettore più ambizioso dell’azienda.

Il progetto prevede una gestione interamente in casa, dalla costruzione fino all’operatività quotidiana di entrambe le strutture. SpaceX intende infatti realizzare e amministrare direttamente sia il centro di calcolo sia la centrale elettrica, senza affidarne la conduzione a soggetti esterni. Per l’impianto energetico sono già state presentate le richieste di autorizzazione ambientale relative a diverse turbine alimentate a gas naturale.

Fonte: TecnoAndroid