Con macOS 27.3 beta 2 Apple interviene sul modo in cui le applicazioni possono muoversi all’interno del disco, e lo fa pensando soprattutto a chi lavora con gli agenti IA. Il principio di fondo è piuttosto semplice. Affidare un compito a un assistente automatico non dovrebbe significare consegnargli tutte le chiavi del Mac. Per questo nella nuova versione di prova del sistema operativo compaiono autorizzazioni più dettagliate, pensate per tracciare confini precisi attorno a ciò che un software può toccare e a ciò che invece deve restare fuori dalla sua portata.

Si tratta di un cambiamento che riguarda da vicino il rapporto tra utenti e strumenti di intelligenza artificiale. Un agente è un programma che non si limita a rispondere ma agisce concretamente sui file, e proprio questa capacità operativa rende delicata la questione dei permessi. Un’applicazione con un accesso troppo ampio potrebbe infatti finire per lavorare su dati che nessuno intendeva mettere a sua disposizione.

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Accesso limitato a cartelle e applicazioni specifiche

Il cuore della novità sta nella possibilità di restringere il campo d’azione. Con macOS 27.3 beta 2 l’utente può decidere di concedere l’accesso soltanto a determinate cartelle oppure a specifiche applicazioni, senza dover aprire l’intero contenuto del computer. In pratica un agente incaricato di sistemare dei documenti di lavoro può ricevere il via libera su quella sola directory, mentre il resto dei file rimane al riparo.

È un approccio che supera in parte la logica del tutto o niente. Invece di scegliere tra bloccare completamente un software o lasciargli campo libero, chi usa il Mac ottiene una via di mezzo più ragionata, ritagliata sulle esigenze del singolo compito. La scelta di Apple va proprio in questa direzione, ovvero offrire un controllo più fine su quello che gli strumenti automatici possono effettivamente vedere e modificare.

Il consenso può essere richiesto ogni volta

Accanto alla limitazione per cartelle arriva un secondo tassello, forse ancora più rilevante per chi preferisce non lasciare nulla al caso. Le nuove autorizzazioni permettono infatti di fare in modo che il consenso venga domandato a ogni singolo accesso. Niente permesso concesso una volta per tutte quindi, ma una conferma esplicita che il sistema chiede ogni qualvolta un’applicazione prova a raggiungere le risorse protette.

Per chi si affida quotidianamente agli agenti IA questo significa poter seguire da vicino le operazioni svolte dal software e intervenire prima che un’azione indesiderata vada a buon fine. Una richiesta ripetuta può sembrare una piccola seccatura, eppure garantisce un livello di supervisione che con permessi permanenti sarebbe difficile ottenere. La modalità resta comunque un’opzione nelle mani dell’utente, libero di scegliere se attivarla o meno.

Le novità sono al momento presenti nella seconda beta di macOS 27.3, la versione di prova con cui Apple introduce questi controlli più dettagliati sull’accesso al disco da parte delle applicazioni.

Fonte: TecnoAndroid