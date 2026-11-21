La nuova BMW iX5 sarà il primo modello completamente elettrico assemblato dalla casa tedesca negli Stati Uniti e può già contare su una fabbrica di accumulatori pronta a rifornirla. BMW Group ha avviato la produzione in serie nello stabilimento di Woodruff, in South Carolina, dove nascono le batterie Gen6, cioè gli accumulatori ad alta tensione di sesta generazione destinati proprio alla iX5 e alle prossime elettriche del marchio. La distanza dall’impianto di assemblaggio di Spartanburg è minima, appena 15 miglia, circa 24 chilometri. I pacchi batteria vengono quindi montati e spediti subito in linea. Con questa apertura Woodruff diventa il quarto sito operativo della rete globale dedicata alle Gen6, dopo Debrecen in Ungheria, Irlbach Straßkirchen in Germania e Shenyang in Cina.

La strategia local for local e un cantiere a tempo di record

Il costruttore bavarese ha scelto di realizzare cinque nuove fabbriche di batterie direttamente accanto agli impianti in cui prendono forma le vetture. A Monaco la chiamano strategia local for local e lo scopo è evitare lunghi viaggi su gomma o via nave per componenti così pesanti. La mappa è ormai quasi completa. Debrecen produce in serie da ottobre 2025, Irlbach Straßkirchen e Shenyang hanno acceso le linee nell’ottobre 2026 e l’ultimo polo, quello di San Luis Potosí in Messico, partirà nel 2027.

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In South Carolina i tempi sono stati decisamente stretti. La prima pietra a Woodruff è stata posata nel giugno 2023 e i lavori sono cominciati a settembre dello stesso anno. Già nel settembre 2024 i tecnici avevano iniziato a installare i macchinari, con il cantiere edile ancora aperto. Proprio questo anticipo ha consentito di produrre le prime batterie di prova e di preserie nell’estate del 2025.

Robot, intelligenza artificiale e formazione nel gemello digitale

Rispetto alle generazioni precedenti, le batterie Gen6 progettate da BMW rinunciano ai moduli intermedi e adottano l’architettura cell to pack, in cui le nuove celle cilindriche finiscono direttamente nel pacco. Nello stabilimento lavorano oltre 300 persone affiancate da 250 robot, il tutto supervisionato da assistenti e agenti basati sull’intelligenza artificiale sviluppati internamente. I software analizzano in tempo reale i dati raccolti lungo la linea per eliminare i difetti e mantenere elevata l’efficienza complessiva degli impianti, la cosiddetta OEE.

Molto prima dell’apertura gli operatori avevano già completato un addestramento in realtà virtuale creato direttamente sul posto. Muovendosi all’interno di un gemello digitale che replica fedelmente la fabbrica reale, hanno potuto provare ogni singola manovra e familiarizzare con gli strumenti prima di usarli davvero.

Meno emissioni e una catena di montaggio molto rigorosa

Per le celle destinate alla BMW iX5 viene impiegata un’alta quota di materiali secondari per cobalto, litio e nichel, mentre l’energia usata per anodi, catodi e celle proviene da fonti rinnovabili. Rispetto alle celle di quinta generazione montate su BMW iX, le emissioni di CO2 equivalente calano di circa il 28% per wattora. Durante le normali attività quotidiane lo stabilimento funziona senza combustibili fossili e i carrelli per la movimentazione interna sono alimentati a idrogeno.

Il processo produttivo parte dalle celle, fornite da aziende selezionate secondo capitolati tecnici molto severi. Appena arrivano in fabbrica passano sotto i sensori per ulteriori verifiche come il controllo della tensione. Poi comincia il cell clustering, con le celle raggruppate e collegate ai sistemi di raffreddamento per garantire isolamento e gestione termica. Subito dopo i gruppi di celle e il sistema di contatto vengono puliti e saldati al laser con precisione millimetrica, mentre sensori ottici controllano ogni cordone di saldatura nel momento stesso in cui viene eseguito.

A quel punto una speciale schiumatura avvolge tutti gli elementi interni e, una volta indurita, li unisce in un’unica struttura meccanica solida che protegge l’accumulatore e ne assicura la durata. L’involucro esterno viene chiuso, sigillato e rivettato, quindi arriva il montaggio dell’Energy Master, la centralina che gestisce l’intera batteria. Prima di affrontare i 24 chilometri che separano Woodruff da Spartanburg, il 100% degli accumulatori supera un collaudo finale completo.

Fonte: TecnoAndroid