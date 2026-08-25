Sony Xperia 10 VIII ufficiale: display più luminoso e 2 giorni di autonomia

Con Sony Xperia 10 VIII il produttore giapponese conferma di non avere alcuna intenzione di abbandonare la sua idea di medio gamma compatto, presentando un dispositivo che resta fedele alla linea di sempre ma aggiunge qualche miglioria mirata dove serviva davvero. Niente stravolgimenti, dunque, piuttosto una serie di aggiustamenti che riguardano lo schermo, l’audio e l’autonomia, i tre punti su cui questa famiglia ha costruito la propria reputazione negli anni.

La novità più evidente riguarda il display, che secondo Sony risulta circa il 50% più luminoso rispetto al modello della generazione precedente. Un salto notevole, soprattutto per chi usa lo smartphone all’aperto e si è ritrovato più di una volta a schermare il pannello con la mano. Migliorano anche gli altoparlanti stereo, con volume complessivo più generoso e bassi più corposi, mentre tra le funzioni software fa il suo ingresso il menu Rewards & Pay, pensato per raggiungere in pochi tocchi i servizi di pagamento e le carte fedeltà.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Batteria da due giorni e un design che punta sui dettagli

Il capitolo autonomia è quello su cui Sony insiste di più: la batteria da 5.000 mAh dovrebbe garantire fino a due giorni di utilizzo, con ricarica rapida a 30 W a supporto. Numeri che, su un corpo da 153 x 72 x 8,3 mm e 168 grammi, hanno un peso specifico diverso rispetto a quanto avviene sui phablet da 6,8 pollici.

Anche il design merita una nota. Il pannello posteriore è realizzato con un materiale trasparente rifinito da un rivestimento opaco, una scelta che dovrebbe restituire una superficie piacevole al tatto e meno soggetta alle impronte. La scocca è certificata IP65 e IP68, quindi resistente sia alla polvere sia all’acqua, e il lettore di impronte digitali trova posto sul lato. Presente, come da tradizione della casa, anche il jack audio da 3,5 mm.

Scheda tecnica completa di Sony Xperia 10 VIII

Sotto la scocca lavora un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 a 6 nm, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile via microSD, dettaglio non più così comune. Ecco la dotazione nel dettaglio:

display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), copertura del 97% dello spazio DCI-P3, refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2

processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (6 nm) con GPU Adreno 710

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2,0)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario Exmor RS da 50 megapixel (1/1,56 pollici, f/1,9) e ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2,4)

connettività 5G, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC e USB Type C 2.0

Dual SIM con slot nano più eSIM

sensore laterale per le impronte digitali

jack audio da 3,5 mm e altoparlanti stereo

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 30 W

certificazioni IP65 e IP68

Android 15 con 4 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza

Il supporto software è forse l’aspetto meno pubblicizzato ma più concreto di tutto il pacchetto: quattro major update di Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza significano un telefono che può restare in servizio a lungo senza diventare un problema.

Sony Xperia 10 VIII arriverà in Europa in tre colorazioni, Frozen White, Frosted Grey e Misty Lilac, a partire dalla seconda metà di settembre, con un prezzo fissato a 599 euro.