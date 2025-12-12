Sony Xperia 1 VIII avrà un sensore fotografico eccezionale

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Sony ha ormai ridotto significativamente la presenza nel settore degli smartphone, limitandosi a lanciare qualche nuovo modello ogni anno. Nelle scorse ore sono emersi dettagli interessanti su quello che dovrebbe essere il telefono di punta del 2026: Sony Xperia 1 VIII. Il leaker Nodar Sikharulidze su X si è soffermato su quello che dovrebbe essere il comparto fotografico del dispositivo, rivelando l’arrivo di un sensore ad altissima risoluzione per competere meglio con i top di gamma concorrenti.

Sensore da 200 MP ma non il nuovo LYTIA-901

Secondo il leaker, il nuovo modello di punta di Sony dovrebbe finalmente portare con sé un sensore da 200 megapixel, alzando considerevolmente l’asticella rispetto ai 12 megapixel del teleobiettivo utilizzato sul predecessore. Tuttavia non si tratterebbe del nuovo Sony LYTIA-901 lanciato nei giorni scorsi, che sarà invece utilizzato su alcuni dei telefoni più attesi del 2026 come OPPO Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra.

Nel caso in cui l’indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, chi acquisterà Sony Xperia 1 VIII dovrà “accontentarsi” di un sensore della serie Sony Exmor T con tecnologia Dual Layer. Questo sensore rappresenterebbe comunque un upgrade sostanziale rispetto alla configurazione attuale, offrendo maggiore dettaglio e flessibilità nella post-produzione grazie all’elevata risoluzione. La tecnologia Dual Layer separa i fotodiodi dal circuito di elaborazione, migliorando la raccolta della luce e le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Specifiche premium e processore top di gamma

Tra le altre principali caratteristiche del nuovo smartphone di punta di Sony non dovrebbero mancare un ampio display OLED e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a conferma del posizionamento premium del dispositivo. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 rappresenterà la generazione più avanzata dei chip Qualcomm disponibile nel 2026, garantendo prestazioni elevate per gaming, fotografia computazionale e applicazioni AI. Il display OLED di Sony tradizionalmente si distingue per fedeltà cromatica e supporto per contenuti HDR professionali, caratteristiche apprezzate da fotografi e videomaker che utilizzano gli Xperia come monitor portatili. Sony mantiene inoltre il formato 21:9 allungato che differenzia i suoi smartphone dalla concorrenza, offrendo più spazio verticale per multitasking e contenuti cinematografici.

Lancio previsto per metà 2026

Per quanto riguarda il lancio, stando alla tempistica adottata dal produttore nipponico quest’anno, potrebbe avere luogo tra maggio e giugno del 2026. Sony tipicamente presenta i propri flagship nella prima metà dell’anno, distanziandosi dai cicli di lancio autunnali di Apple e Samsung. Questa strategia permette agli Xperia di godere di attenzione mediatica in periodi meno affollati. Nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più su quelli che sono i programmi di Sony. L’azienda giapponese ha ridotto drasticamente gli investimenti nel settore mobile rispetto al passato, concentrandosi su una nicchia di utenti appassionati di fotografia e contenuti multimediali professionali. La scelta di integrare finalmente un sensore da 200 MP suggerisce che Sony vuole rimanere competitiva almeno nelle specifiche tecniche, anche se i volumi di vendita rimangono limitati rispetto ai principali competitor Android.