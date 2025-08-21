OPPO Find X9

La nuova serie Oppo Find X9 si prepara al debutto e le ultime conferme arrivano direttamente da Zhou Yibao, product manager della linea Find. Come anticipato da alcune indiscrezioni nelle scorse settimane, il colosso cinese ha deciso di seguire una strategia di lancio in due fasi, con i primi modelli attesi a breve e la variante Ultra che arriverà solo nel 2026.

Oppo Find X9 e X9 Pro attesi in ottobre

Secondo quanto dichiarato da Zhou Yibao, Oppo Find X9 e Find X9 Pro saranno presentati ufficialmente nel mese di ottobre 2025. Già a settembre partirà la campagna di teaser dedicata ai due smartphone, in linea con la strategia di Oppo che punta a creare attesa e visibilità attorno ai suoi prodotti di fascia alta. Le tempistiche non sono casuali: il debutto dei nuovi iPhone a settembre e la presentazione della serie Xiaomi 16 e della linea Vivo X300 nello stesso periodo delineano un autunno particolarmente competitivo per il mercato cinese e internazionale. Oppo ha quindi scelto di posizionarsi a ridosso di questi eventi per inserirsi nel momento di massimo interesse verso i nuovi flagship.

Il mercato smartphone di fine 2025 si presenta ricco di novità. Xiaomi si prepara a introdurre la nuova generazione con il chip Snapdragon 8 Elite 2, mentre Vivo lancerà i suoi X300 con a bordo il nuovo Dimensity 9500 di MediaTek, atteso per il 22 settembre. In questo scenario, Oppo con la gamma Find X9 mira a confermare la propria leadership nella fascia premium, puntando su design e comparto fotografico di livello.

Se i modelli Find X9 e Find X9 Pro arriveranno entro l’autunno, per il Find X9 Ultra servirà più pazienza. Come già accaduto con la generazione precedente, Oppo ha scelto di riservare il lancio della variante più avanzata a una seconda fase: l’arrivo è previsto nel secondo trimestre del 2026, quindi in un arco temporale compreso tra aprile e giugno. Il richiamo al Find X8 Ultra, presentato nell’aprile 2024, è evidente: la strategia resta la stessa, con un lancio ritardato che consente a Oppo di concentrare i riflettori sul modello Ultra in un momento meno affollato dal punto di vista delle novità di mercato.

Proprio il comparto fotografico sarà il vero punto di forza del Find X9 Ultra, secondo i rumor emersi di recente. Oppo punterebbe su sensori di altissimo livello, con miglioramenti significativi nelle prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, nella gestione del colore e nella resa dei dettagli. Si parla di soluzioni hardware di fascia assoluta, in grado di sfidare i migliori cameraphone di Samsung, Xiaomi e Vivo.